HONG KONG – Les responsables du gouvernement chinois pensent que les garçons deviennent de plus en plus efféminés et veulent les endurcir.

Dans la dernière tentative de s’attaquer à ce que les universitaires et les médias appellent une «crise de la masculinité», le ministère de l’Éducation a proposé de mettre l’accent sur «l’esprit du yang», ou attributs masculins, en embauchant plus d’instructeurs sportifs et en redéfinissant les cours d’éducation physique dans les écoles primaires et secondaires. .

Le plan, une réponse à l’appel d’un haut fonctionnaire pour «empêcher la féminisation des jeunes hommes», a été publié la semaine dernière. Il n’incluait aucun calendrier et quelques autres détails, mais il a provoqué un tollé en ligne et suscite toujours un débat féroce sur les médias sociaux. Un hashtag a été vu 1,5 milliard de fois sur Weibo, une plateforme de microblogage populaire.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leur soutien à la proposition, avec une écriture, «Il est difficile d’imaginer que de tels garçons efféminés puissent défendre leur pays lorsqu’une invasion extérieure se profile.» Mais d’autres ont vu des preuves de discrimination sexuelle et la perpétuation des stéréotypes de genre.