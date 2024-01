Une crise dans le détroit de Taiwan est probable en 2024, selon les experts

Une majorité d’experts estiment qu’une crise dans le détroit de Taiwan est probable en 2024, un blocus chinois ou une « quarantaine » de l’île étant considéré comme le scénario le plus probable.

C’est ce que révèle une nouvelle enquête du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), qui a interrogé 87 éminents experts américains et taïwanais sur les relations entre les deux rives du détroit de Taiwan sur leurs attentes pour l’avenir.

La plupart de ces experts ont déclaré que la Chine avait « les capacités nécessaires pour exécuter une procédure de quarantaine dirigée par les forces de l’ordre ». [or] un blocus de Taiwan dirigé par l’Armée populaire de libération (APL), mais rares étaient ceux qui croyaient qu’une invasion forcée était possible.

L’enquête établit une distinction entre une « quarantaine » et un « blocus ». Selon le rapport, une quarantaine contre Taiwan – l’étouffement des routes commerciales par des acteurs chinois non militaires – signalerait un plan visant à contraindre plutôt qu’à usurper le gouvernement taïwanais.

Un blocus militaire par l’APL signalerait probablement un objectif « d’imposer une unification immédiate au cours des cinq prochaines années ».

Une « crise » est définie comme une « augmentation significative des tensions entre les deux rives du détroit, accompagnée d’au moins un exercice majeur de l’APL visant à contraindre Taiwan et de nouvelles menaces chinoises de recourir à la force contre l’île ».

Kristen Gunness, chercheuse politique principale à la société RAND et conférencière lors d’un panel du CSIS lundi matin, a décrit l’attrait d’une approche de quarantaine/blocus comme « un moyen à moindre coût ou à moindre risque pour contraindre Taiwan » qui simultanément « exerce une pression sur Taiwan, le Les États-Unis et leurs alliés doivent trouver une manière de réagir – cela nous fait porter le fardeau de l’escalade. »

Gunness a déclaré que les décideurs américains doivent calculer comment réagir aux scénarios dans l’Indo-Pacifique sans aller jusqu’à une invasion pure et simple.

Selon l’enquête du CSIS, 68 % des experts américains estiment qu’une crise dans le détroit de Taiwan est probable ou très probable en 2024, contre 58 % des experts taïwanais. Environ les trois quarts des experts américains et les deux tiers des experts taïwanais ont déclaré que les efforts en cours pour stabiliser les relations entre les États-Unis et la Chine n’empêcheraient pas une telle crise.

Une majorité d’experts américains et taïwanais ont déclaré qu’une quarantaine des îles périphériques de Taiwan était « l’action la plus probable si Pékin cherche à punir ou à contraindre Taiwan ».

Une combinaison de facteurs amène les experts à anticiper une sorte d’escalade en 2024.

Taiwan s’est déjà opposé aux souhaits de la Chine avec l’élection la semaine dernière du candidat présidentiel du Parti démocrate progressiste (DPP) Lai Ching-te, qui est sceptique quant aux ambitions de la Chine envers l’île. La plupart des experts s’attendaient à ce que Pékin change son approche en réaction aux élections.

La Chine a qualifié Lai de « dangereusement séparatiste » et a qualifié les élections qu’il a remportées de choix entre la paix et la guerre. Après son élection, les communications entre Lai et les responsables de Pékin sont inexistantes.

Chen Ming-Chi, PDG de l’Institut de recherche sur la défense nationale et la sécurité, a déclaré qu’il existe une « tentation » pour la Chine de tester Lai, « qui n’a pas d’expérience dans les affaires militaires ». Il a noté que les déclarations du parti de Lai sur la création d’un État taïwanais sapent la promesse de Pékin d’une « réunification inévitable ».

La majorité des experts interrogés ont convenu qu’une intervention américaine est moins probable à mesure que la gravité de l’action chinoise diminue. Gunness a émis l’hypothèse que « Pékin pourrait percevoir qu’une quarantaine offre des opportunités aux États-Unis de désamorcer une désescalade ou à Taïwan de capituler sans qu’aucune des deux parties n’ait recours à la force militaire ».

Selon le rapport, les experts « n’étaient pas aussi confiants quant à l’intervention américaine en cas de quarantaine », notamment les experts taïwanais. On était davantage convaincu que les États-Unis interviendraient militairement en cas d’invasion chinoise de Taiwan.

Lee Hsi-min, ancien amiral des forces armées de la République de Chine et chercheur principal du projet 2049, a déclaré que « du point de vue de la Chine, la quarantaine peut être utilisée pour empêcher Taïwan de faire des choses que la Chine ne peut pas accepter ».

“Cependant, la quarantaine ne peut pas être utilisée pour contraindre Taiwan à faire les choses qu’elle veut”, a-t-il déclaré. Hsi-min a déclaré qu’un blocus était plus probable qu’une quarantaine, ajoutant que la Chine serait prête à recourir à des « bombardements étendus » pour faire pression.

Ivan Kanapathy, titulaire de la chaire Freeman d’études sur la Chine au CSIS, a déclaré que les guerres entre Israël et le Hamas et entre la Russie et l’Ukraine pourraient également affecter l’approche américaine à l’égard de Taïwan en dissuadant davantage de conflits. Kanapathy a qualifié de « surprenante » l’anticipation des experts quant à une crise à venir, étant donné la « volonté de Washington et de Pékin de ne pas faire des choses pour se provoquer mutuellement » sur la scène mondiale.

Le rapport du CSIS évalue la capacité de Taiwan à résister à une quarantaine/blocus entre un et trois mois sans intervention américaine ou très limitée.

« Il y a des compromis à faire », a déclaré Kanapathy à propos de l’intervention potentielle des États-Unis. « Vous devez pouvoir le soutenir avec votre budget de défense. »

Les législateurs américains s’irritent déjà du soutien américain à l’Ukraine et à Israël, la demande de dépenses étrangères supplémentaires du président Biden étant bloquée par les demandes des républicains qui veulent donner la priorité à l’immigration à travers la frontière sud du pays.