Une coûteuse erreur d’inscription à Medicare est la cible d’un projet de loi bipartite

Un projet de loi bipartite à la Chambre vise à corriger une erreur d’inscription coûteuse que certaines personnes âgées commettent lors de leur transition vers Medicare à partir d’un plan de santé basé sur l’employeur.

Selon les règles actuelles, les travailleurs âgés de 65 ans ou plus qui quittent leur emploi mais conservent l’assurance maladie de leur entreprise comme le permet la loi fédérale – la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, ou COBRA – peuvent se retrouver confrontés à des pénalités d’inscription tardive à Medicare lorsqu’ils finissent par s’inscrire. . Et ces frais, qui sont ajoutés aux primes mensuelles, sont généralement à vie.

“Cette facture dit que chaque fois que vous bénéficiez d’une couverture COBRA et que vous découvrez que vous auriez dû vous inscrire à Medicare, vous bénéficiez d’une période d’inscription spéciale, vos prestations commencent immédiatement et vous ne payez pas de pénalité d’inscription tardive “, a déclaré Bonnie Burns, consultante pour California Health Des avocats et un expert de Medicare.

Le projet de loi, appelé Medicare Enrollment Protection Act, exigerait également que si un COBRA Si l’assureur découvre que le patient devrait bénéficier de l’assurance-maladie, la réclamation ne peut être refusée, selon un membre du personnel du Congrès pour l’un des sponsors du projet de loi.

Cependant, la mesure n’empêcherait pas un assureur COBRA de poursuivre un patient pour récupérer les prestations versées, ce qui peut actuellement arriver, a déclaré Burns.

“Cela ne résout pas cette partie du problème”, a-t-elle déclaré.