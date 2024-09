Une course serrée pour le contrôle du Congrès pourrait se jouer sur une poignée de campagnes seulement

WASHINGTON — La course à contrôle du Congrès est plus serré que jamais, avec à peine deux douzaines de sièges à la Chambre et une poignée au Sénat susceptibles de déterminer la majorité ce novembre et si un seul parti accède au pouvoir avec la Maison Blanche.

Les législateurs reviennent à Washington pour un sprint législatif de trois semaines, loin de la campagne électorale où les élections sont devenues une « guerre de tranchées » et un combat siège par siège. De nombreuses élections très médiatisées se déroulent dans le Montana, New York, la Californie et au-delà, loin des États clés de la présidentielle disputés par les républicains. Donald Trump et démocrate Kamala Harris.

Bouleversé par le remaniement estival qui a remplacé le président Joe Biden avec Harris en tête du ticket démocrate, les campagnes électorales en aval entrent dans cette période d’automne dans un tirage au sort virtuel, une incertitude de haut niveau où chaque siège gagné ou perdu pourrait faire la différence dans le contrôle du parti.

Ce qui a changé, ce ne sont pas tant les fondamentaux des élections individuelles, mais plutôt le camp qui a l’énergie et l’enthousiasme nécessaires pour s’assurer que ses électeurs se présentent réellement aux urnes et votent, ont déclaré les stratèges.

L’argent, les bénévoles et l’enthousiasme des électeurs sont affluant vers les campagnes démocrates depuis que Harris a remplacé Biden. Cela met au défi les républicains qui sont entrés dans le cycle électoral favorisés pour les gains et encouragés par la tentative de retour de Trump, malgré la accusations criminelles des inquiétudes planent sur son éventuel retour à la Maison Blanche.

Trump et les républicains travaillent d’arrache-pied pour retrouver l’élan dont ils ont bénéficié lors de la convention républicaine de Milwaukee et de la décision de la Cour suprême accordant aux anciens présidents une large immunité contre les poursuites, y compris pour certains actes liés à ses efforts pour annuler les élections de 2020 et pour l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021.

L’équipe de campagne de Trump a tenu une conférence téléphonique privée vendredi avec les républicains de la Chambre, leur assurant que le mouvement se déplaçait vers Trump alors qu’ils élaboraient des stratégies pour l’avenir, selon un autre républicain qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la conversation à huis clos.

« Il y a beaucoup de lamentations et d’anxiété quant à la direction que prend cette élection », a déclaré le sénateur du Montana Steve Daines, un allié de Trump qui dirige le Comité sénatorial national républicain, l’organe de campagne.

S’exprimant devant la Coalition juive républicaine à Las Vegas, Daines a présenté les candidats républicains au Sénat comme des guerriers et a prédit que l’enthousiasme des électeurs ruraux qui « ramperont sur du verre brisé » pour voter pour Trump aidera les républicains comme Sam Brown, qui défie le sénateur Jacky Rosen, démocrate du Nevada.

Pourtant, le déficit de collecte de fonds auquel les républicains sont désormais confrontés par rapport aux démocrates constitue un problème, affirment les stratèges républicains des deux côtés du Capitole, les laissant sans argent pour suivre le rythme de la publicité et de l’organisation sur le terrain.

« Nous avons beaucoup de travail à faire », a déclaré Daines.

L’époque des supermajorités à la Chambre des représentants et au Sénat est révolue depuis longtemps, remplacée par une nouvelle ère de marges infimes qui laissent peu de place aux erreurs dans les campagnes politiques ou dans la gouvernance elle-même.

Les démocrates sont presque certains de voir leur courte majorité glisser à 50-50 avec les républicains avec le départ à la retraite du sénateur indépendant Joe Manchin de Virginie-Occidentale. Son départ ouvre la voie au gouverneur républicain Jim Justice qui remporte haut la main ce siège.

Trump est extrêmement populaire dans le Montana, où les sénateurs républicains voient leur meilleure chance de passer à l’offensive en défiant le sénateur démocrate Jon Tester. Mais Tester est également une personnalité populaire dans l’État du Big Sky, où plus de 238 millions de dollars sont dépensés en publicité.

Les sénateurs républicains ont l’avantage de ne pas avoir beaucoup de candidats à protéger, ce qui leur permet de défier les démocrates en recrutant des candidats triés sur le volet, souvent fortunés, en Pennsylvanie, dans l’Ohio et dans le Wisconsin. Les démocrates n’ont lancé l’offensive que récemment dans des courses à long terme contre les sénateurs républicains Ted Cruz du Texas et Rick Scott de Floride.

Mais les titulaires apportent souvent longévité et notoriété à la course, ce qui les rend difficiles à renverser, comme c’est le cas en Pennsylvanie, où le sénateur démocrate Bob Casey est défié par le républicain Dave McCormick, et dans l’Ohio, où le sénateur Sherrod Brown diffuse une publicité télévisée ludique montrant des biscuits qu’il mange alors qu’il affronte le républicain Bernie Moreno.

Pour le siège vacant dans le Maryland, à majorité démocrate, l’ancien gouverneur républicain populaire de l’État, Larry Hoganqui a été courtisée par le chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell, se trouve dans une confrontation difficile avec la directrice exécutive du comté, Angela Alsobrooks. Elle entrerait dans l’histoire en étant l’une des rares femmes noires élues au Sénat.

Le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a prédit Les démocrates conserveront leur majorité. En cas de division du Sénat, le parti qui siège à la Maison Blanche détient la majorité, car le vice-président peut exprimer une voix prépondérante.

« Les démocrates n’ont jamais été dans une position aussi forte pour défendre notre majorité au Sénat », a déclaré le sénateur du Michigan Gary Peters, qui dirige le Comité de campagne sénatoriale démocrate.

À la Chambre des représentants, le président Mike Johnson, républicain de Louisiane, a sillonné le pays cet été dans une vingtaine d’États, en tant qu’« ambassadeur de l’espoir » dans la quête de son parti pour sauver sa mince majorité.

Les républicains tentent de protéger 18 républicains dans les districts du Congrès à forte majorité démocrate où Biden a gagné, en particulier dans les régions côtières de New York et de Californie, et passent à l’offensive pour défier les démocrates ailleurs.

Mais les démocrates de la Chambre, dont la directrice de campagne, la représentante Suzan DelBene de l’État de Washington, faisait partie de ceux qui ont parlé en privé à Biden du potentiel ralentissement du scrutin alors qu’il pesait sa décision de quitter la course, bénéficient de l’élan de Harris.

Les démocrates s’efforcent de protéger leurs propres législateurs les plus en difficulté à la Chambre, une poignée de législateurs pragmatiques, dont Marcy Kaptur dans l’Ohio, Matt Cartwright en Pennsylvanie et un trio de jeunes législateurs qui dirigent la coalition centriste Blue Dog – Mary Peltola d’Alaska, Marie Gluesenkamp Perez de l’État de Washington et Jared Golden du Maine.

Chacun d’eux est confronté à un républicain notable : Nick Begich, issu d’une famille politique d’Alaska ; ​​Joe Kent, soutenu par Trump à Washington ; et l’ancien pilote de NASCAR Austin Theriault dans le Maine.

Les républicains ont fait de grands efforts pour diversifier leurs propres rangs, ce qui, il y a quelques années seulement, restait un parti composé principalement d’hommes blancs et de peu de femmes. Élections de 2018par exemple, il ne restait qu’une douzaine de femmes républicaines et aucun républicain noir à la Chambre.

Le représentant républicain Richard Hudson, président du Comité national républicain du Congrès, a déclaré que les républicains de la Chambre des représentants étaient « exactement là où nous nous attendions à être », reconnaissant qu’il s’agissait d’une « guerre de tranchées ».

Étant donné que de nombreuses élections à la Chambre des représentants se déroulent loin des champs de bataille présidentiels, les candidats sont obligés de mettre en place leurs propres opérations en collaboration avec les commissions du Congrès pour faire avancer le vote.

Les démocrates de la Chambre constatent un flux organique de bénévoles mobilisés, ayant frappé à plus de 377 000 portes et passé plus de 845 000 appels téléphoniques en août, soit plus qu’au cours des trois mois précédents combinés, a déclaré le Comité de campagne démocrate du Congrès.

Les républicains de la Chambre des représentants ont soutenu des dizaines de « stations de combat » pour sensibiliser les électeurs et inciter les électeurs à voter, en particulier dans les zones dépourvues de l’infrastructure de campagne de Trump, et signalent également des foules d’électeurs enthousiastes lors d’événements alors que Johnson parcourait le pays dans les régions contestées.

La collecte de fonds reste déséquilibrée, les démocrates devançant les républicains avec Harris en tête du ticket, et les républicains sonnent l’alarme auprès de leurs propres donateurs pour qu’ils sortent de la ligne de touche.

« Nous sommes sur la bonne voie pour renverser le Sénat », a déclaré Jason Thielman, directeur exécutif du NRSC. Mais il a déclaré que « l’énorme avantage financier des démocrates est un vrai problème. Le plus grand obstacle à la réussite des sénateurs républicains en novembre est la pénurie de liquidités ».

Le DSCC et le DSCC ont tous deux enregistré des collectes de fonds record en ligne dans les jours qui ont suivi l’annonce de la campagne de Harris et l’envoi de son équipe 25 millions de dollars pour les élections secondairesdont 10 millions de dollars chacun la semaine dernière aux comités de la Chambre et du Sénat.

Le porte-parole du DCCC, Viet Shelton, a déclaré que l’enthousiasme populaire pour élire une majorité démocrate à la Chambre des représentants était « à son plus haut niveau ». Il a ajouté que les électeurs voulaient élire des « titulaires qui font avancer les choses » et non un « groupe hétéroclite » de candidats républicains alignés sur Trump.

Le journaliste de l’Associated Press Tom Beaumont à Las Vegas a contribué à ce rapport.