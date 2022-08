Une course pour sauver le poisson alors que le Rio Grande s’assèche, même à Albuquerque

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Lors d’un récent après-midi torride à Albuquerque, des véhicules tout-terrain ont parcouru un tronçon de lit de rivière asséché où coule normalement le fleuve Rio Grande. Les chauffeurs n’étaient pas des amateurs de sensations fortes, mais des biologistes qui espéraient sauver autant de poissons en voie de disparition que possible avant que le soleil ne transforme les flaques d’eau en poussière.

Pour la première fois en quatre décennies, le cinquième plus long fleuve d’Amérique s’est asséché à Albuquerque la semaine dernière. L’habitat du méné argenté du Rio Grande, espèce en voie de disparition, un poisson indigène scintillant de la taille d’un rose, l’accompagnait. Bien que les tempêtes estivales aient de nouveau mouillé la rivière, les experts avertissent que l’assèchement si loin au nord est le signe d’un approvisionnement en eau de plus en plus fragile, et que les mesures de conservation actuelles pourraient ne pas suffire à sauver le vairon et continuer à fournir de l’eau aux fermes, arrière-cours et parcs.

Le vairon n’habite qu’environ 7% de son aire de répartition historique et a résisté à un siècle de perte d’habitat alors que la rivière longue de près de 1 900 milles (3 058 kilomètres) a été endiguée, détournée et canalisée du Colorado au Nouveau-Mexique, au Texas et au nord du Mexique. En 1994, le gouvernement américain l’a classée comme espèce en voie de disparition. Les scientifiques, les gestionnaires de l’eau et les groupes environnementaux ont travaillé pour maintenir le poisson en vie pendant trois décennies – comme l’exige la loi sur les espèces en voie de disparition – mais les efforts n’ont pas suivi le rythme de la demande en eau et du changement climatique.

Des années de sécheresse, des températures torrides et une saison de mousson imprévisible zappent ce qui reste de son habitat, laissant les responsables avec peu d’autre recours que d’espérer de la pluie.

“Ils sont adaptés à de nombreuses conditions, mais pas pour comprendre cela”, a déclaré Thomas Archdeacon, un biologiste du US Fish and Wildlife Service en charge d’un programme de sauvetage des poissons. “Quand vous avez un flux un jour et pas de flux le lendemain sur des kilomètres, ils ne savent pas comment s’en sortir.”

Lorsque certaines parties de la rivière s’assèchent, les autorités utilisent des filets à main et des sennes pour retirer les poissons des flaques d’eau chaudes et les déplacer vers des sections encore coulantes de la rivière. Le taux de survie du vairon après avoir été secouru est faible – un peu plus de 5% – en raison du stress de l’eau chaude et stagnante et du déplacement forcé.

Pourtant, laisser le poisson dans les bassins est une condamnation à mort certaine, a déclaré l’archidiacre. Lui et les autres biologistes ont parcouru des kilomètres de lit de rivière asséché jusqu’à l’endroit où l’eau a repris – à la sortie d’une station d’épuration. Seule une poignée des 400 poissons sauvés survivraient, avec leur meilleure chance de nager dans les eaux usées traitées.

Au fil des ans, le gouvernement a élevé et relâché un grand nombre de vairons argentés, mais pour que l’espèce se rétablisse, cela dépend toujours de l’habitat, selon les responsables.

Et il reste peu d’options pour amener beaucoup plus d’eau dans la rivière.

“Le changement climatique nous arrive si vite en ce moment qu’il dépasse les outils que nous avons développés au cours des dernières décennies”, a déclaré John Fleck, chercheur en politique de l’eau à l’Université du Nouveau-Mexique.

Historiquement, une façon d’envoyer plus d’eau dans la rivière a été de la libérer des réservoirs en amont. Mais cette année, le Nouveau-Mexique n’a pas été en mesure de stocker de l’eau supplémentaire en raison d’une dette en aval qu’il doit au Texas dans le cadre d’un pacte. Au plus profond de la période la plus sèche que l’Occident ait connue depuis 1 200 ans, la rivière n’a pas été reconstituée par les tempêtes de pluie qui sont survenues en juin.

“Le moment et l’emplacement des tempêtes n’étaient pas au bon endroit pour que la rivière continue de couler”, a déclaré Dave Dubois, climatologue de l’État du Nouveau-Mexique.

Pour conserver plus d’eau dans le Rio Grande, l’État et les districts d’irrigation proposent de payer les agriculteurs pour qu’ils laissent les champs non plantés, mais jusqu’à présent, peu ont opté. Au Nouveau-Mexique, l’agriculture à petite échelle est la norme et de nombreux agriculteurs arrosent leurs champs. avec des canaux en terre séculaires qui traversent leurs arrière-cours, entretenant également la terre pour des raisons culturelles.

En mettant leurs champs en jachère, les agriculteurs aideraient à économiser de l’eau pour le vairon et à alléger la dette envers le Texas. Mais les responsables disent que dans un district clé sur la rivière, seulement 5% des terres ont été laissées en jachère cette année.

“Nous avons besoin de plus de personnes pour le faire”, a déclaré Jason Casuga, ingénieur en chef du district de Middle Rio Grande Conservancy. Mais le programme n’en est qu’à sa deuxième année et les agriculteurs veulent faire pousser des cultures, a déclaré Casuga.

Au cours des quatre dernières années, Ron Moya a cultivé environ 50 acres (20 hectares) de foin et de produits près d’Albuquerque. Ingénieur à la retraite, Moya a déclaré qu’il répondait à un appel à travailler la même terre que des générations de sa famille avaient cultivée avant lui. L’année dernière, Moya a laissé 10 acres (4 hectares) de sa parcelle non plantée en échange de plusieurs milliers de dollars, mais a déclaré qu’il ne le ferait pas cette année – même si on lui offrait plus d’argent – parce qu’il voulait que l’humidité garde le sol vivant dans sa ferme. Moya est sceptique sur le fait que la jachère seule apportera beaucoup.

« Il y a des gens dont le gagne-pain dépend de la culture de leur foin. C’est ce qu’ils savent. Pouvez-vous imaginer toute la vallée en friche ? Cela semble tout simplement idiot », a-t-il déclaré.

Il n’y a pas non plus beaucoup d’eau à extraire de la plus grande ville du Nouveau-Mexique, Albuquerque. Comme d’autres métropoles occidentales, la ville d’environ 563 000 habitants a considérablement réduit sa consommation d’eau par habitant, passant d’environ 250 gallons (946 litres) par jour en 1994 à 119 gallons (450 litres) en 2019, selon les données fournies par la ville. l’utilité de l’eau. Albuquerque utilise également les eaux souterraines et l’eau du fleuve Colorado.

Selon Mike Hamman, ingénieur des eaux de l’État du Nouveau-Mexique, “les fruits à portée de main ont déjà été cueillis à Albuquerque, alors maintenant cela devient un peu plus difficile”.

Brittany Peterson et Suman Naishadham, Associated Press