Une entreprise comme Workhorse Group, qui emploie 130 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 1 million de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, n’attirerait normalement pas beaucoup d’attention à Wall Street. Mais ce ne sont pas des temps normaux. Workhorse vise à fabriquer des fourgons de livraison électriques. Son stock a été multiplié par près de sept cette année et il n’est pas le seul. Plusieurs de ses concurrents ont commencé à négocier en bourse cette année et ont vu le cours de leurs actions monter en flèche. En raison du succès de Tesla et de ses voitures électriques, de nombreux investisseurs sont convaincus que les véhicules électriques ne sont pas à la mode et qu’une véritable transition loin des moteurs à combustion interne est bien engagée. Pendant un certain temps, les investisseurs ont versé de l’argent presque exclusivement dans Tesla, mais ce capital s’est propagé aux fabricants de véhicules commerciaux comme Workhorse en prévision de commandes importantes d’entreprises telles qu’Amazon et UPS, qui livrent plus de colis chaque année et se sont engagés à réduire leur serre. émissions de gaz. «Nous avons probablement eu 180 réunions individuelles cette année avec différents fonds et investisseurs qui veulent entendre notre histoire», a déclaré le directeur financier de Workhorse, Steve Schrader, dans une récente interview. «L’année dernière, nous avions un analyste qui nous couvrait. Maintenant, nous en avons six. Le téléphone sonne tout le temps. »

Contrairement à certains de ses concurrents, Workhorse n’est pas une start-up et fabrique un petit nombre de camions électriques depuis des années. La société a parfois eu des difficultés et au moins une fois a failli manquer de liquidités, mais les dirigeants ont bon espoir que son moment d’évasion est proche. L’intérêt pour l’électrification des véhicules commerciaux est l’une des raisons pour lesquelles Wall Street a adopté Nikola, une start-up visant à fabriquer des camions lourds fonctionnant à l’hydrogène, dont la capitalisation boursière a brièvement dépassé la valorisation de Ford Motor l’été dernier. Même après une chute de plus de 75% du cours de son action – largement alimentée par l’affirmation d’un fonds spéculatif selon laquelle la société avait exagéré ses capacités – Nikola a une valeur marchande de plus de 6 milliards de dollars. Au moins une douzaine d’entreprises essayant de fabriquer des véhicules électriques ou des technologies connexes sont devenues publiques au cours de la dernière année, souvent en fusionnant avec des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Aussi connues sous le nom de sociétés à chèque en blanc, elles consistent en un peu plus qu’une cotation d’actions et des liquidités pour les investisseurs. Ces nouveaux venus cotés en bourse comprennent Hyliion Holdings, évalué à plus de 2 milliards de dollars. Il tente de développer des systèmes de propulsion électrique pour semi-remorques. Lordstown Motors, dans lequel Workhorse détient une participation, travaille sur une camionnette commerciale électrique et a une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars. Arrivée, basée à Londres, prévoit de fabriquer des fourgons de livraison électriques et des bus. Hyundai et Kia, les constructeurs coréens, ont investi environ 120 millions de dollars dans l’entreprise. UPS, qui a également investi, s’est engagé en janvier à acheter 10000 fourgons de l’entreprise. Arrival a annoncé son intention de fusionner avec un SPAC et devrait commencer à négocier au premier trimestre de 2021.

Une autre société, Rivian, n'est pas devenue publique mais a levé plusieurs milliards de dollars auprès de T. Rowe Price, Amazon, Ford et d'autres. Elle développe un pick-up et un véhicule utilitaire sport pour les consommateurs, ainsi qu'un camion de livraison pour Amazon. Tesla lui-même envisage de fabriquer un semi-remorque alimenté par batterie. Il construit une usine au Texas pour fabriquer le véhicule ainsi qu'une camionnette d'aspect futuriste pour les consommateurs. La société a déclaré qu'elle espérait commencer à produire le semi l'année prochaine, mais a averti que la production serait limitée pendant un certain temps par un approvisionnement restreint en cellules de batterie. Bien sûr, il n'y a aucune garantie de succès pour aucun de ces fabricants de camions électriques. La concurrence sera rude, y compris de la part des constructeurs automobiles traditionnels qui ont une expertise de fabrication et des relations établies avec de grands exploitants de flottes. Ford, Mercedes-Benz, General Motors et Fiat Chrysler envisagent tous de vendre des fourgonnettes et des camions électriques. «Tous les joueurs n'y arriveront pas, mais il y a un battage médiatique super-duper en ce moment», a déclaré Gregory Lewis, analyste chez BTIG Research. «Il y a cette transition générationnelle vers l'électricité qui va se produire, et il y a un potentiel de croissance explosive, donc il y a beaucoup d'excitation.

Le moratoire sur les expulsions et les saisies pour les prêts FHA est prolongé. Amazon, UPS, FedEx et d’autres propriétaires de grandes flottes de livraison comme Anheuser-Busch ont présenté des stratégies pour réduire leurs émissions de carbone et passer à des camions à zéro émission, a noté Jeffrey Osborne de Cowen & Company. Et en juin, la Californie a mandaté les flottes de camions commerciaux commencer la transition vers des véhicules zéro émission en 2024. En plus des 10000 camions d’Arrivée, UPS a commandé 1000 de Workhorse. Environ 350 000 camions de livraison sont vendus chaque année aux États-Unis et le marché se développe à mesure que l’activité de livraison se développe.

Le service postal des États-Unis devrait sélectionner un ou plusieurs fabricants pour fournir de nouveaux véhicules à sa flotte de livraison vieillissante à la fin mars – un contrat qui devrait se chiffrer en milliards de dollars. Workhorse est l’un des finalistes.