Une course « pas comme les autres », Making Strides for Special Kids recueille des fonds pour SEDOL – Shaw Local

LIBERTYVILLE – Contrairement aux autres courses de 5 km, Making Strides for Special Kids n’était pas une question d’atteindre une ligne d’arrivée.

Pour bon nombre des quelque 250 participants, l’événement a offert la chance de vivre une course.

Et pour beaucoup, ils vivaient une course pour la première fois.

Le 5K Run/Walk and Kids’ 1 Mile Sprint organisé le 17 septembre à Independence Grove à Libertyville par le district de l’éducation spéciale du comté de Lake est décrit comme un événement “pas comme les autres”.

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Steven Siwik, d’Antioche high-fives Vera Lindquist, de Round Lake, tous deux 16 ans, et Jack Weissheimer, 20 ans, de Grayslake après avoir reçu leurs médailles lors de la cérémonie de remise des prix au cours de la Making Strides for Special Événement annuel de course/marche/sprint de 5 km pour les enfants à Independence Grove à Libertyville. L’événement était organisé par la Fondation SEDOL. (17/09/22) (Candace H.Johnson)

Les étudiants et les autres personnes handicapées, y compris celles qui utilisent un fauteuil roulant ou qui ont une déficience intellectuelle comme l’autisme, sont jumelées à d’autres coureurs et marcheurs pour terminer la course. Beaucoup sont des bénévoles qui se présentent pour aider. Tous les participants gagnent des médailles.

Certains des “athlètes handicapés” ne sont pas en mesure de participer à des courses typiques, a déclaré Anne Subry, directrice exécutive de la Fondation SEDOL.

“Pour beaucoup de ces enfants, c’est peut-être la seule chose qu’ils obtiennent une médaille en grandissant parce qu’ils ne sont pas vraiment des athlètes”, a-t-elle déclaré. “C’est formidable de leur donner l’expérience de ce que c’est que de sortir et de courir un 5 km à Independence Grove.”

En pause ces deux dernières années en raison de la pandémie, l’événement a permis de collecter des fonds pour la Fondation SEDOL chaque année pendant plus d’une décennie. SEDOL offre aux enfants handicapés physiques, mentaux et émotionnels âgés de 3 à 22 ans des opportunités éducatives adaptées aux besoins de chaque enfant.

SEDOL dessert 31 districts scolaires du comté de Lake et plus de 2 200 élèves ayant des besoins spéciaux. Fondée en 1991 par SEDOL, la Fondation SEDOL se consacre à aider ces enfants, leurs parents et leurs frères et sœurs avec un soutien et des services que le district ne peut fournir car le financement public est insuffisant pour répondre aux énormes besoins.

La course de cette année a permis de recueillir environ 55 000 $ pour la Fondation SEDOL.

“Cela va vers l’amélioration des opportunités pour nos enfants dans la salle de classe”, a déclaré Subry. “Ce sont des opportunités éducatives, professionnelles et sociales pour nos enfants.”

Parmi les services et programmes fournis par SEDOL figurent des cours de langue des signes pour les aidants familiaux et les défenseurs, des bourses d’études pour les camps d’été, ainsi que des technologies et des équipements tels que des fauteuils roulants, des poussettes et des appareils de communication.

Le fils de 9 ans de Cindy Quirke, James, fréquente l’école Laremont de SEDOL à Grayslake, où il reçoit un soutien personnalisé.

“Ils font un travail formidable avec lui et lui offrent bien plus d’opportunités qu’il n’aurait jamais pu avoir dans une école ordinaire”, a déclaré Quirke d’Antioche. “Pouvoir se concentrer sur ses besoins spécifiques et exposer à partir de là est énorme.”

En tant que nouveau-né, James a subi un accident vasculaire cérébral périnatal et a reçu un diagnostic de spasmes infantiles. L’AVC l’a rendu incapable de marcher et de parler et a causé d’autres handicaps, notamment une déficience visuelle. Parce que ses muscles ont été touchés, il aspire et doit utiliser un tube de gastrostomie.

Il utilise parfois les regards pour communiquer.

“C’est un clown de classe totale”, a déclaré Quirke. « Il pense qu’il est idiot. S’il y a de la tension, il se mettra à rire pour briser la tension et essayer d’alléger l’ambiance.

James a toujours aimé les aventures comme le camping, dit sa mère, probablement à cause du mouvement des arbres et de leurs ombres. Poussée par un bénévole de Making Strides for Special Kids, elle l’a regardé admirer le paysage d’Independence Grove.

“On pouvait dire qu’il étudiait son environnement et faisait plus attention que jamais”, a-t-elle déclaré.

Beaucoup de ceux qui participent à la course reviennent année après année.

Même si ses fils adultes Evan et Dylan ne font plus partie de SEDOL, Eric Smith de Grayslake y a participé simplement pour soutenir la cause.

« C’est fantastique », a-t-il déclaré à propos de l’événement. “C’est toujours bien de faire sortir les enfants et d’avoir un réseau de parents et de sensibiliser les personnes qui ne connaissent peut-être pas les problèmes auxquels sont confrontés les parents ayant des besoins spéciaux.”

Dana Allard de Lake Villa, qui a participé à l’événement avec son fils de 16 ans, Andrew, aime que la collecte de fonds profite aux programmes locaux.

« Ici, on le voit. Nous voyons des gens qui en bénéficient si ce sont nos amis et notre famille », a déclaré Allard.

En plus des ressources et des programmes, SEDOL fournit une communauté de soutien aux familles, a-t-elle déclaré. Les personnes impliquées forment des amitiés et aiment se réunir pour Making Strides for Special Kids.

Ancien élève de SEDOL, Andrew Allard participe au 5K depuis au moins cinq ans. Il est autiste et non verbal. Il marche mais utilise un fauteuil roulant pendant la course.

“Il a tellement d’anxiété autour de la foule et de la musique qu’il ne parcourra pas toute cette distance sans anxiété”, a déclaré Dana Allard. «Il aime être poussé, aime être dehors. … Il a l’impression qu’il doit faire face à moins d’entrées sensorielles s’il n’est pas responsable de l’endroit où il va et de qui il est autour. Il profite juste de la journée.