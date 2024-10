« Être honoré de cette façon n’est pas quelque chose que j’aurais imaginé arriver dans ma vie. Pour être honnête, je pense que je suis toujours en état de choc », déclare la femme derrière Nosy Neighbours

Aujourd’hui a été proclamée Journée de la Reine Nosy à Orillia par le maire Don McIsaac.

En l’honneur de Nosy Voisins, le populaire Page Facebook célébrant son sixième anniversaire, McIsaac affirme qu’il est important de reconnaître la femme derrière l’entreprise.

« Comme beaucoup d’Orilliens, je le suis depuis des années », a-t-il déclaré. « Cela fournit des informations précieuses sur ce qui se passe dans la communauté. »

McIsaac dit que Queen Nosey, l’administrateur de la page, est une « personne aimante et généreuse » pour avoir fourni le service en ligne gratuitement à ses abonnés.

« C’est une personne altruiste qui fait cela pour le plus grand bien de la communauté », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est tout simplement merveilleux. »

McIsaac dit qu’il apprécie la façon dont Queen Nosy rend compte de ce qui se passe à Orillia – sans détour et avec humour.

« C’est vraiment génial à lire », a-t-il déclaré. « On découvre beaucoup de choses en y allant avant de le découvrir par un canal officiel. »

McIsaac dit qu’il est important de reconnaître aujourd’hui Queen Nosy et les autres bénévoles locaux qui redonnent à la communauté.

« Il y a un dicton selon lequel il faut surprendre les gens en train de faire quelque chose de bien et leur en parler », a-t-il déclaré. « C’est une situation où quelque chose est juste et bon et il est important de le reconnaître et de le féliciter. »

La reine Nosey, qui reste anonyme pour sa protection, se dit sidérée d’être reconnue par McIsaac.

« Être honorée de cette façon n’est pas quelque chose que j’aurais imaginé arriver dans ma vie », a-t-elle déclaré. « Pour être honnête, je pense que je suis toujours en état de choc. »

Queen Nosy dit que c’est un « sentiment spécial » d’être reconnue par la communauté et le gouvernement local.

« Mes joues me faisaient un peu mal à force de sourire », a-t-elle déclaré. « J’aime cette communauté et j’ai tellement de respect pour notre maire, Don. Je suis rempli de gratitude. »

Nosy Neighbours compte actuellement 36 648 abonnés – un nombre qui augmente chaque jour, dit-elle.

« Cela a été une aventure folle de le voir passer de 50 abonnés à 2 000, puis à plus de 36 000 », a déclaré la reine Nosy.

Pour Queen Nosey, gérer la page, c’est comme avoir un travail à temps partiel. Elle dit qu’elle passe d’innombrables heures à répondre à des messages privés, à publier des messages de sensibilisation et à effectuer un travail de fond.

« Je n’avais pas prévu que cela devienne aussi connu, mais j’ai sauté dedans et je n’ai pas pu abandonner après qu’il ait explosé auprès de mes adeptes », a-t-elle déclaré.

« Le sentiment d’être utile à la communauté parce que j’aime un peu les gens et la valeur du divertissement est ce qui me permet de continuer. »

La reine Nosy a remercié sa « mascotte », Nick de Bala, qui l’aide avec la page.

« Qu’il s’agisse de nous divertir dans la section commentaires ou d’aller jusqu’à réaliser une vidéo incroyable sur notre Sunshine City, je tiens à le remercier d’être lui », a-t-elle déclaré.

« Je suis très reconnaissant pour les liens que j’ai établis en gérant cette page. »