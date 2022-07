Une course étonnamment serrée – The New York Times

Mon collègue Nate Cohn, analyste politique en chef du Times, a passé beaucoup de temps à réfléchir à l’évolution politique de la classe économique aux États-Unis. Les diplômés des collèges favorisaient les républicains, tandis que les électeurs cols bleus favorisaient les démocrates. De plus en plus, cependant, le contraire est vrai.

Le libéralisme social des démocrates – sur l’immigration, la marijuana, les droits des LGBT, l’action positive, l’avortement et plus encore – a simultanément attiré les diplômés universitaires progressistes et repoussé les électeurs de la classe ouvrière plus culturellement conservateurs. Si vous essayez de comprendre pourquoi les électeurs latinos se sont déplacés vers la droite au cours des dernières années, même pendant la présidence Trump, cette dynamique offre une explication.

Lors des élections de mi-mandat de cette année, l’évolution de la politique de classe pourrait être suralimentée, note Nate. Pourquoi? Regardez les histoires dans les nouvelles. De nombreux électeurs de la classe ouvrière sont frustrés par l’inflation et d’autres perturbations économiques, ce qui les rend mécontents de l’administration Biden et des démocrates. De nombreux diplômés universitaires sont en colère contre les récentes décisions d’une Cour suprême dominée par des nominations républicaines.