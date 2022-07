Une course de plus en plus acharnée pour remplacer le Premier ministre britannique Johnson devrait se rétrécir

Un autre espoir de leadership sera éliminé de la course pour devenir le prochain Premier ministre britannique, laissant quatre candidats restants pour remplacer Boris Johnson.

Depuis que Johnson a annoncé qu’il démissionnerait, la course pour le remplacer a pris une tournure moche avec plusieurs prétendants tournant leur feu sur le favori Rishi Sunak.

Sunak détient toujours le plus grand nombre de voix parmi les législateurs conservateurs, cependant, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss rattrape son retard.

Un autre espoir de leadership sera éliminé de la course pour devenir le prochain Premier ministre britannique lundi, laissant quatre candidats restants dans ce qui est devenu un concours acrimonieux et diviseur pour remplacer Boris Johnson.

Depuis que Johnson a annoncé qu’il démissionnerait plus tôt ce mois-ci après que son administration en proie à des scandales ait perdu le soutien de nombreux membres de son parti conservateur au pouvoir, la course pour le remplacer a pris une tournure laide avec plusieurs prétendants tournant le feu sur le favori, l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak.

Il a été critiqué sur tout, de son bilan au gouvernement à la richesse de sa femme par ceux qui se disputaient pour se qualifier pour un second tour entre les deux derniers candidats, avec la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et Penny Mordaunt, une jeune ministre du Commerce et ancienne défense. ministre, ses adversaires les plus probables.

La course s’est concentrée sur les promesses ou les non-engagements de réduire les impôts, à un moment où l’économie britannique est en proie à une inflation galopante, à une dette élevée et à une faible croissance qui ont laissé les gens avec la pression la plus serrée sur leurs finances depuis des décennies.

Lors d’un débat télévisé dimanche, les cinq candidats, dont l’ancien ministre de l’égalité Kemi Badenoch et Tom Tugendhat, président de la commission parlementaire des affaires étrangères, se sont mutuellement attaqués sur leurs dossiers.

“Il est inévitable que le débat devienne de plus en plus houleux. Après tout, il y a beaucoup en jeu”, a déclaré à Reuters l’ancien ministre conservateur David Jones.

Jones a ajouté :

Mais la nature du parti conservateur est d’avoir un débat vigoureux, puis de fusionner une fois qu’un nouveau chef est choisi. Je ne doute pas qu’il en sera de même à cette occasion.

Les 358 législateurs du Parti conservateur au pouvoir réduiront le champ aux deux derniers cette semaine, organisant des votes qui éjecteront le candidat avec le moins de voix à chaque fois. Les résultats du vote de lundi seront annoncés à 19h00 GMT.

Les 200 000 membres du parti sélectionneront ensuite le vainqueur, qui deviendra le quatrième nouveau Premier ministre britannique en six ans.

Sunak détient toujours le plus grand nombre de voix parmi les législateurs conservateurs, mais Truss rattrape son retard et Mordaunt tente de relancer sa campagne qui a décollé au début, faisant d’elle la favorite initiale des bookmakers, mais qui a quelque peu calé face à briefings hostiles aux médias.

Truss a pris pour cible Sunak dimanche en l’accusant d’augmenter les impôts à “leur plus haut niveau depuis 70 ans” et d’étouffer la croissance économique. Sunak a rétorqué que les réductions d’impôts de Truss étaient plus socialistes que conservatrices.

La campagne de Truss a tenté d’étayer leur argument en citant un rapport du CEBR, The Center for Economic and Business Research, un groupe de réflexion du secteur privé, montrant qu’il y avait plus de marge de manœuvre grâce à des recettes fiscales plus élevées.

“Liz (Truss) est la seule candidate au poste de Premier ministre avec un plan clair pour faire bouger l’économie et aider les familles qui travaillent dur. Ce n’est pas le moment de faire comme si de rien n’était sur l’économie”, a déclaré un porte-parole de Truss.

“L’analyse du CEBR montre qu’il y a de l’argent pour des réductions d’impôts tout en réduisant la dette.”

Mais Citi a déclaré dans une note que “la plate-forme politique de Truss présente toujours le plus grand risque d’un point de vue économique à notre avis avec une combinaison inconvenante de réductions d’impôts procycliques et de perturbations institutionnelles”.