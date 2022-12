Une course de bière au Qatar et une oasis qui n’est pas ouverte à tous

Une sélection internationale de boissons leur a été présentée : apéritifs de France, sakés du Japon, vins du Chili et d’Australie, bières du Mexique, du Brésil et des Philippines. Il y avait même une pièce séparée remplie de congélateurs et entièrement consacrée aux produits à base de porc, qui ne sont autrement pas disponibles dans les restaurants et les épiceries du pays : pizzas au pepperoni surgelées et côtelettes de porc emballées sous film rétractable, boîtes de Spam et saucisses à cocktail, paquets de bacon surchargés. . Une pancarte au-dessus de la porte était à la fois une étiquette et un avertissement : « Pork Shop », on y lisait, « For non-muslims ».