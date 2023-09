Une course contre la montre : comment la science et la technologie sont utilisées pour retarder le vieillissement

Au cas où vous auriez manqué les derniers titres, les transfusions sanguines de son fils de 17 ans n’ont pas fait grand-chose. Mais cela n’a pas dissuadé le magnat de la technologie Bryan Johnson de poursuivre sa mission de plusieurs millions de dollars : remonter le temps et prouver qu’il est l’avenir du vieillissement.

« Si vous imaginez comment nous allons vivre dans 20 ans, c’est ce que je fais aujourd’hui. »

Johnson, 46 ans, se considère comme un athlète professionnel du rajeunissement et mène une course contre la montre – un voyage qu’il partage en ligne avec des vidéos de lui-même subissant des entraînements physiques exténuants, préparant un régime composé principalement de céréales et de légumes en purée et avalant des dizaines de suppléments quotidiennement.

En juin, il a accordé une entrevue à l’émission Le National dans sa vaste maison moderniste de Venice Beach, en Californie, qui comprend une clinique ultramoderne équipée d’instruments sophistiqués permettant d’identifier les biomarqueurs du vieillissement physiologique. Tout cela fait partie de l’expérience individuelle à laquelle il a participé au cours des deux dernières années, soutenu par une équipe d’experts qu’il a embauché, pour créer un protocole scientifiquement solide pour une longévité en bonne santé.

Johnson dit que son travail consiste à le suivre strictement. Même si sa vie quotidienne exige une énorme discipline personnelle et qu’il reconnaît qu’elle est restrictive, il dit qu’il ne compte pas s’arrêter de si tôt car il ne s’est jamais senti aussi bien.

Il se réveille à 5h30 et se couche à 20h30. Il suit un régime végétalien, consomme moins de 2 000 calories par jour et arrête de manger à midi. Il admet qu’il a faim la plupart du temps, mais il suit des programmes d’exercices quotidiens personnalisés et subit des traitements douloureux pour améliorer l’état de sa peau.

Comme pour les transfusions sanguines chez les adolescents qui, espérait-il, amélioreraient sa santé cognitive, mais qui se sont révélées sans réel bénéfice, l’examen de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas est la raison pour laquelle Johnson se considère comme « la personne la plus mesurée de l’histoire de l’humanité ».

Il subit régulièrement des scanners, des échographies et des analyses de sang. Les données sont essentielles, dit-il, pour prouver l’hypothèse selon laquelle l’âge n’est qu’un nombre – ou dans son cas actuel, un certain nombre d’entre eux.

« Mon cœur a 37 ans, mon diaphragme 18 ans, mon oreille gauche 64 ans. Certains de mes âges biologiques sont donc en pleine forme, d’autres non », a-t-il déclaré, « mais si vous regardez mes schémas de méthylation de l’ADN, qui vous ne pouvez pas voir à l’œil nu, cela vous dit que je vieillis plus lentement que la moyenne des enfants de 10 ans. »

Éviter la maladie, pas seulement la traiter

Cela peut paraître fantastique, voire futuriste, mais il pourrait y avoir une leçon plus importante pour ceux qui n’ont pas le temps ou les ressources nécessaires pour suivre le plan de Johnson, même s’ils le voulaient.

Il s’avère que s’appuyer sur les données pour inverser le processus de vieillissement est essentiel pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, déclare le célèbre biologiste Dr Leroy « Lee » Hood, auteur à succès et entrepreneur en biotechnologie connu pour avoir inventé des instruments biologiques révolutionnaires qui ont ouvert la voie. la voie pour le Projet du génome humain .

Il ne croit pas que le but de vivre plus longtemps soit de prouver que l’on en est capable, et affirme que la vieillesse est le plus grand facteur de risque de maladie chronique – mais seulement si vous le permettez.

Le Dr Leroy « Lee » Hood, 84 ans, biologiste, auteur et entrepreneur en biotechnologie basé à Seattle, estime que les données sont essentielles pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, sans maladie grave. Sa routine quotidienne comprend 200 pompes et autres exercices, un jeûne intermittent et plusieurs suppléments. (Brenda Witmer/CBC)

Hood a presque 85 ans mais affirme que son âge biologique est de 70 ans, en partie grâce à sa routine d’exercice quotidienne qui comprend 200 pompes, 100 redressements assis et des exercices d’étirement et d’équilibrage. Il pratique également le jeûne intermittent et prend plusieurs suppléments.

Il dit que tous ces efforts sont basés sur son propre profil génétique personnalisé et lui ont permis de prévenir la maladie.

« Vous savez, je suis ravi », a-t-il déclaré après avoir effectué une série de pompes rapides. « J’ai un gros projet devant moi qui va prendre 15 à 20 ans, donc je serai là pour en voir le bout. »

Ce grand projet consiste à faire connaître ce qu’il fait aux masses, et Hood dit que ce ne serait rien de moins qu’un changement révolutionnaire du traitement de la maladie vers son évitement total.

Il estime qu’une approche personnalisée du bien-être basée sur les données pourrait retarder le processus de la maladie pendant des années, voire des décennies, et pourrait potentiellement bannir des maladies comme la maladie d’Alzheimer et le diabète.

Hood dit qu’il envisage un système de santé qui maintiendrait les gens en bonne santé jusqu’à leur mort naturelle à un âge très avancé – et il s’appuie sur des recherches qui, selon lui, prouvent que c’est possible.

REGARDER | Un millionnaire dépense 2 millions de dollars par an pour inverser le vieillissement : Un millionnaire tente d’inverser le vieillissement avec un régime extrême de 2 millions de dollars/an Bryan Johnson fait tout ce qu’il peut – et dépense des millions – pour rajeunir. Ioanna Roumeliotis de CBC a découvert que quelque part dans son régime alimentaire extrême, ses exercices et ses suppléments, il pourrait y avoir des conseils pour le reste d’entre nous.

Approche du vieillissement basée sur les données

Au cours des cinq dernières années, Hood et son équipe ont mené une série d’expériences basées sur des données basées sur la séquence du génome, le microbiome intestinal, les protéines du plasma sanguin et les informations sur le mode de vie de 5 000 personnes maximum. L’objectif est de comprendre comment ces points de données se connectent pour déterminer la prédisposition d’un individu à la maladie, identifier les premiers signaux – ou ce que Hood appelle « transitions » vers la maladie – et agir avant que la maladie ne progresse.

Hood dit un étude pilote basée sur les données de 108 personnes a découvert qu’en utilisant des diagnostics génétiques et d’autres diagnostics de haute technologie, son équipe aidait les gens à améliorer leur santé et à minimiser leur risque de maladie future en apportant des ajustements personnalisés et basés sur les données à leur régime alimentaire et à d’autres facteurs de style de vie.

Il souhaite désormais collecter des données sur un million de personnes sur une décennie. Il discute avec des membres du Congrès américain et des géants de la technologie pour y parvenir, car il affirme que l’intelligence artificielle ou l’apprentissage automatique seront essentiels pour passer au crible les quantités massives de données afin d’identifier des centaines de milliers de signaux supplémentaires de maladie précoce.

« Nous sommes absolument convaincus que pour la plupart des maladies chroniques, nous serons en mesure de détecter ces signaux », a déclaré Hood, ouvrant ainsi la voie à un traitement préventif personnalisé.

« Cela donnera à chacun de nous la possibilité d’avoir une durée de vie en bonne santé – le nombre d’années que nous vivons en bonne santé – égale à notre durée de vie, qui est le nombre d’années que nous vivons. Et la deuxième chose que cela fera, cela donnera à la plupart d’entre nous la garantie que nous vivrons en bonne santé s’étend jusqu’à 90 ans, voire 100 ans. »

La clé de la vision de Hood réside dans le big data, mais il existe des inquiétudes concernant les faux signaux, les atteintes à la vie privée et une éventuelle discrimination de la part des employeurs et des compagnies d’assurance – toutes les questions qui, selon lui, nécessiteraient une surveillance rigoureuse.

Recueillir des données sur la santé qui représentent véritablement la diversité d’une population constitue un défi, et certains experts vieillissants se demandent si la santé fondée sur les données va véritablement démocratiser et révolutionner les soins de santé.

Une plongée en profondeur dans les Canadiens vieillissants

Parminder Raina dirige le Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (CLSA), l’une des études les plus complètes au monde sur le vieillissement, à l’Université McMaster à Hamilton.

L’étude, qui suit 50 000 Canadiens pendant au moins 20 ans, explore pourquoi certaines personnes vieillissent en bonne santé, même si elles sont génétiquement prédisposées à certaines maladies. Raina s’intéresse particulièrement à l’impact des facteurs sociaux sur la santé d’une personne – la partie de la vie d’une personne pendant laquelle elle est généralement en bonne santé.

« La question est de savoir pourquoi cela se produit », a-t-il déclaré. « Y a-t-il un lien spécifique entre ce qui se passe biologiquement et comment cela est déclenché par nos expositions environnementales et comment cela détermine la trajectoire du vieillissement ? »

Parminder Raina, de l’Université McMaster, dirige l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Il affirme que le bassin de données n’est pas aussi représentatif que les chercheurs le souhaiteraient, car les barrières socio-économiques rendent difficile le recrutement des communautés racialisées. (Oussama Farag/CBC)

Mais Raina affirme que l’ensemble des données de l’étude n’est pas aussi représentatif que les chercheurs le souhaiteraient, car les barrières socio-économiques rendent difficile le recrutement des communautés racialisées. Comme dans la plupart des études de recherche en santé, plus de 80 pour cent des participants à l’ÉLCV sont d’origine nord-européenne.

Compte tenu de la difficulté à laquelle l’étude est confrontée pour recruter des participants plus diversifiés, Raina s’inquiète du fait que des soins de santé plus vastes, fondés sur des données et conçus pour garder les gens plus jeunes et en meilleure santé, pourraient également être intrinsèquement biaisés et exclusifs, car ils reposent sur la participation des personnes.

« Je pense que c’est une question très importante à laquelle nous devons répondre en tant que société », a-t-il déclaré. « Nous avons dans ce pays des populations autochtones sur lesquelles nous n’avons pas beaucoup de données. Nos modèles d’immigration évoluent rapidement, et si ces personnes ne participent pas à la recherche, si nous n’avons pas de bonnes données sur ces personnes, nos modèles d’IA ne seront pas en mesure de répondre aux besoins de ces populations.

« Il est donc important, lorsque nous réfléchissons aux modèles d’IA, de penser également à la diversité que devraient avoir les données afin de concevoir des modèles qui nous permettent d’avoir une médecine de précision pour toutes les populations, pas seulement pour quelques-unes. »

Des résidents âgés sont présentés dans un foyer de soins de longue durée au Québec. L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, qui suit 50 000 Canadiens pendant au moins 20 ans, explore les raisons pour lesquelles certaines personnes vieillissent en bonne santé, même si elles sont génétiquement prédisposées à certaines maladies. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

De retour en Californie, Bryan Johnson ne fixe pas de limite de temps à son avenir. Il pense que ses propres données prouvent – ​​sauf accident imprévu – qu’il sera là pour très longtemps. Et même s’il reconnaît volontiers qu’il n’est pas un homme ordinaire, il affirme que tout le monde peut consulter ses données et en tirer quelque chose.

« Je sais que ce que je fais est extrême et que ce n’est pas accessible à la plupart des gens. Ce que j’espère réaliser, c’est qu’avec mes données, elles soient la preuve que cela en vaut la peine. »

Quant à savoir s’il veut vivre éternellement, Johnson a déclaré: « Je veux avoir la possibilité chaque jour de vivre demain. »