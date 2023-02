Une course aux subventions aux armements s’engage entre l’Europe et l’Amérique

Londres

Lorsque le président américain Joe Biden a promulgué la loi sur la réduction de l’inflation, il a promulgué le plus grand investissement climatique de l’histoire américaine – un moment historique pour une nation qui pompe plus de carbone dans l’atmosphère que n’importe quel pays à l’exception de la Chine.

“Notre ministère de l’Énergie estime que la nouvelle loi réduira les émissions aux États-Unis d’environ 1 milliard de tonnes en 2030, tout en déclenchant une nouvelle ère de croissance économique alimentée par l’énergie propre”, a déclaré Biden aux dirigeants mondiaux lors du sommet sur le climat COP27 de l’ONU. en novembre.

Mais en orientant environ 370 milliards de dollars de financement fédéral vers la construction rapide d’infrastructures d’énergie propre, les États-Unis ont également lancé une course mondiale aux subventions, alors que les dirigeants mondiaux affirment que le paquet favorise injustement les entreprises américaines et disent qu’ils n’ont d’autre choix que de répondre avec de lourdes incitations qui leur sont propres.

La semaine dernière, la Commission européenne a dévoilé son plan industriel Green Deal, qui mobilisera plus de 270 milliards de dollars de fonds existants pour réduire les formalités administratives et offrir des allégements fiscaux pour les investissements nets zéro. Le paquet a été discuté lors d’une réunion des dirigeants de l’UE cette semaine.

L’Europe poursuivrait les travaux “pour permettre le déploiement rapide d’un soutien ciblé, temporaire et proportionné, y compris via des crédits d’impôt, dans les secteurs stratégiques pour la transition verte et pénalisés par les subventions étrangères ou les prix élevés de l’énergie”, Les dirigeants de l’UE ont déclaré vendredi dans un communiqué.

Des centaines de milliards de dollars de financement gouvernemental pourraient aider les pays à atteindre des objectifs d’émissions qui, autrement, semblent de plus en plus insaisissables. Pourtant, l’émergence d’une approche du tac au tac sur les subventions vertes suscite également des inquiétudes quant à une nouvelle ère de protectionnisme, alimentant les craintes que des politiques industrielles concurrentes ne fragilisent les liens mondiaux, nuisent au commerce et réduisent la collaboration nécessaire.

Voici ce que vous devez savoir sur la rivalité et ses conséquences potentielles.

Les subventions sont des avantages monétaires accordés aux entreprises qu’un gouvernement ou un organisme public veut aider, en théorie parce que leur travail profite au public ou a une importance stratégique.

Cela peut prendre la forme d’un allégement fiscal, d’une subvention en espèces ou de prêts à des taux inférieurs à ceux du marché. Même les accords de marchés publics peuvent fonctionner comme des subventions si un organisme gouvernemental propose de payer un supplément pour des biens ou des services qu’il aurait pu acquérir à moindre coût ailleurs.

« L’idée est que les gouvernements peuvent faire quelque chose que les marchés ne font pas eux-mêmes », a déclaré Stephanie Rickard, professeur de sciences politiques à la London School of Economics et auteur de « Spending to Win », un livre sur les subventions. “Soit il y a une technologie qui n’est pas créée ou adoptée, soit il y a une industrie qui ne se développe pas au rythme auquel elle pourrait l’être.”

Les critiques soutiennent que les gouvernements, qui ont leurs propres motivations politiques, ne sont pas bons pour choisir les gagnants et les perdants. Mais l’État jouant un rôle beaucoup plus important dans l’économie depuis la pandémie, les partisans affirment que les subventions ont un rôle vital dans la lutte contre la crise climatique. Ils notent également que les producteurs de combustibles fossiles en ont bénéficié pendant des décennies.

L’un des plus grands obstacles aux efforts de lutte contre le changement climatique est la «prime verte», ou la différence entre ce qu’il en coûte pour acheter un produit ou un service qui utilise de l’énergie propre par rapport à un autre avec de fortes émissions.

Cette prime devrait diminuer à mesure que les technologies d’énergie propre deviennent plus avancées et que l’infrastructure pour les produire est renforcée. En attendant, cependant, cela dissuade les entreprises de choisir des options plus vertes, même lorsqu’elles sont disponibles.

C’est là que les entreprises pensent que l’aide gouvernementale peut aider. Ils y voient un moyen de dynamiser l’activité dans le secteur privé et d’aider à réduire les coûts.

“Les innovations ont besoin de cette poussée au début”, a déclaré Nils Aldag, PDG de Sunfire, une société allemande qui développe une technologie de production d’hydrogène vert. “Ils ont besoin de cette ouverture du marché.”

La majeure partie de l’argent que l’IRA a affecté aux initiatives d’énergie propre se présente sous la forme de crédits d’impôt. On estime à 43 milliards de dollars disponible pour les consommateurs et 216 milliards de dollars pour les entreprises, selon McKinsey.

Les ménages américains peuvent désormais réclamer jusqu’à 2 000 $ de crédit pour l’installation d’une thermopompe électrique, par exemple. Un crédit pouvant atteindre 7 500 $ est disponible pour l’achat d’un nouveau véhicule électrique – bien que cela puisse nécessiter le recâblage des chaînes d’approvisionnement, compte tenu des stipulations à venir selon lesquelles les véhicules éligibles doivent être construits en Amérique du Nord, avec des batteries et des composants également en provenance d’Amérique du Nord. Il y a 2 milliards de dollars de subventions incluses pour développer la capacité de fabrication nationale à mesure que la demande augmente.

La loi accorde également de généreuses incitations fiscales aux entreprises qui investissent dans des projets d’énergie verte, des parcs éoliens et solaires aux installations de stockage de batteries et de production d’hydrogène renouvelable. Les entreprises ont déjà annoncé au moins 40 milliards de dollars d’investissements en capital pour de tels projets, ainsi que 20 nouvelles installations ou agrandissements d’installations, selon l’American Clean Power Association, un groupe industriel.

Les dirigeants européens ont applaudi le leadership renouvelé des États-Unis sur le climat, mais se sont plaints que l’IRA est “super agressif” et même discriminatoire. Ils craignent que l’IRA n’incite les entreprises d’énergie verte de leur pays à investir aux États-Unis plutôt que sur leurs marchés nationaux, ce qui entraînerait une perte d’expertise, d’emplois et de recettes fiscales. Les entreprises nationales qui restent sur place pourraient prendre du retard alors que les entreprises américaines tirent parti des subventions pour accélérer rapidement leurs opérations.

“De nombreux investisseurs nous demandent pourquoi nous gardons nos opérations ici”, a déclaré Heike Freund, directeur de l’exploitation chez Marvel Fusion, une startup allemande développant une technologie pour produire de l’énergie propre à partir de l’énergie de fusion.

L’Union européenne a également fait valoir que les conditions de l’IRA sur les crédits d’impôt pour les voitures électriques violent les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

“Cette approche nationaliste en ce qui concerne les exigences de contenu local dans la loi sur la réduction de l’inflation est ce qui génère la tension”, a déclaré Simone Tagliapietra, chercheuse principale au groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles.

Alors que le tollé de l’Union européenne a été le plus fort, ce n’est pas la seule partie inquiète. Le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Japon ont également fait part de leurs inquiétudes.

L’un des défis pour les dirigeants européens est de savoir comment assouplir les règles sur les aides d’État sans créer une nouvelle concurrence pour les subventions entre les États membres. Cela pourrait affaiblir un pilier central du vaste marché intérieur européen.

Dans l’intervalle, des représentants du gouvernement font pression sur les États-Unis pour repenser certaines parties de l’IRA.

“Il y a encore une bonne chance de parvenir à des accords qui permettront à l’industrie européenne de participer [in]et ne pas être exclu de la loi sur la réduction de l’inflation », a déclaré le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, lors d’une visite à Washington cette semaine avec le ministre français des Finances, Bruno Le Maire.

La Maison Blanche, pour sa part, souligne que l’IRA profitera à tous les pays en réduisant le coût des technologies vertes. Il indique que des pourparlers avec des partenaires étrangers sont en cours.

“L’Europe et les autres pays alliés n’ont rien à craindre de la loi sur la réduction de l’inflation et beaucoup à gagner”, a déclaré Brian Deese, le principal conseiller économique de Biden.

Alors qu’un financement accru pour la production d’énergie propre et les technologies vertes est essentiel, une lutte pour les subventions risque de se concentrer trop sur la géographie et pas assez sur le tableau d’ensemble.

Si une giga-usine qui aurait été construite en Allemagne est simplement érigée en Caroline du Sud, cela ne rend pas le monde plus susceptible d’atteindre ses objectifs d’émissions, a déclaré Aaron Cosbey, associé principal à l’Institut international du développement durable.

La lutte pour les subventions vertes survient également alors que les tensions géopolitiques poussent les pays à se concentrer sur une plus grande localisation de la production – non seulement pour l’énergie verte, mais aussi pour les technologies sensibles comme les puces informatiques. Les subventions chinoises aux secteurs nets zéro “ont longtemps été deux fois plus élevées que celles de l’UE” par rapport à la taille de l’économie, a déclaré la Commission européenne lors de la présentation de son nouveau plan industriel.

Cela pourrait accélérer la refonte des chaînes d’approvisionnement et de l’économie mondiale à long terme, car les intérêts nationaux l’emportent sur les engagements en faveur de l’ouverture des marchés.

Ngozi Okonjo-Iweala, le directeur général de l’OMC, a mis en garde contre ce changement, arguant qu’une course aux subventions aux armements pourrait nuire au commerce mondial à un moment où il est nécessaire de stimuler la croissance.

« N’y parvenons pas [a subsidy war] une réalité en raison du coût pour l’économie mondiale », a déclaré Okonjo-Iweala à Richard Quest de CNN en janvier.

— Ella Nilsen a contribué au reportage.