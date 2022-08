Une course amusante et colorée revient à la Woodlawn Arts Academy – Shaw Local

STERLING – La collecte de fonds ROY G BIV Color Run – un acronyme représentant les noms des couleurs de l’arc-en-ciel – sera de retour à la Woodlawn Arts Academy, 3807 Woodlawn Road de 15 h à 19 h samedi.

Les profits soutiennent l’académie, un établissement d’enseignement artistique pour la vallée de Sauk et une agence des comtés de United Ways of Whiteside et Lee.

L’enregistrement aura lieu de 15 h à 18 h. La course commencera à 18 h. Les participants seront aspergés d’une couleur en poudre non toxique et biodégradable pendant qu’ils parcourront le parcours, une boucle d’un mile sur la pelouse arrière de la Woodlawn Arts Academy.

Les participants peuvent circuler autant qu’ils le souhaitent. Un dernier lancer de couleur et une remise de prix auront lieu à 7h.

En cas d’annulation due à la météo, des avis seront publiés sur les réseaux sociaux et sur le site Web de l’académie.

Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’à 23h59 vendredi en ligne sur getmeregistered.com/roygbivfunrun. Il y aura également une inscription lors de l’enregistrement à la grange rouge située sur le campus. Les frais d’inscription seront de 30 $ pour les adultes et de 20 $ pour les participants de 12 ans et moins. L’inscription en personne doit être payée en espèces ou par chèque.

Pour plus d’informations ou pour télécharger une application, visitez www.woodlawnartsacademy.com.