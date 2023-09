Une course à la mairie dans une petite ville met en lumière la montée du parti d’extrême droite allemand AfD

BERLIN — La ville allemande de Nordhausen est surtout connue pour être l’emplacement de l’ancien camp de concentration nazi de Mittelbau-Dora.

Dimanche, l’élection du maire pourrait à nouveau mettre l’accent sur la commune de 42 000 habitants si un candidat d’extrême droite remporte les suffrages.

Joerg Prophet, candidat du parti populiste d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, ou AfD, est le favori lors du second tour du scrutin du maire de dimanche. Plus tôt en septembre, Prophet avait remporté 42,1 % des voix au premier tour de l’élection et affronte désormais le candidat indépendant Kai Buchmann.

Les élections de dimanche soulignent les récents progrès de l’AfD au niveau national et l’influence croissante qu’elle exerce sur le débat politique en Allemagne. Cela soulève également des inquiétudes quant à la normalisation du discours d’extrême droite dans des endroits comme Nordhausen, suscitant les critiques des survivants de l’Holocauste et de ceux qui luttent contre la discrimination.

« L’importance des élections à Nordhausen s’étend bien au-delà de (ses) frontières », a déclaré Felix Klein, commissaire à l’antisémitisme du gouvernement allemand, au Funke Media Group.

L’AfD a été fondée en 2013 en tant que parti eurosceptique et est entrée pour la première fois au Bundestag allemand en 2017. Les sondages la placent désormais en deuxième position au niveau national avec environ 21 %, bien au-dessus des 10,3 % qu’elle avait remportés lors des dernières élections fédérales de 2021.

Le parti a vu son soutien augmenter pour plusieurs raisons. Ses politiciens ont profité de leur frustration face aux politiques climatiques et énergétiques du gouvernement allemand, comme le projet de remplacer les systèmes de chauffage aux combustibles fossiles par des alternatives plus vertes.

De plus, l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile entrant en Allemagne ces derniers mois a ramené l’attention politique sur le thème de la migration, qui a longtemps été le thème phare de l’AfD.

« L’AfD mobilise son soutien avec deux récits effrayants liés à la modernisation culturelle et économique : les politiques migratoires et climatiques sont transformées en une menace pour l’identité culturelle et le mode de vie des gens », a déclaré Johannes Hillje, un consultant politique basé à Berlin qui suit de près et rhétorique d’extrême droite en Allemagne.

Cette stratégie s’est avérée efficace ces derniers mois. En plus d’avoir accru son soutien au niveau national, l’AfD a remporté ses premiers postes de direction au début de l’été : un candidat de l’AfD a été élu administrateur du comté de Sonneberg, dans l’est du pays, en juin, et en juillet, le parti a remporté son premier poste de maire dans la ville. de Raguhn-Jessnitz.

La puissance de l’AfD, notamment en Allemagne de l’Est, a suscité des discussions entre d’autres partis sur l’opportunité et la manière de coopérer avec elle. Malgré un tabou de longue date contre la collaboration avec l’extrême droite, les chrétiens-démocrates de centre-droit de Thuringe ont fait la une des journaux lorsqu’ils ont récemment adopté une nouvelle législation fiscale avec le soutien de l’AfD.

En Thuringe, le Land dans lequel se trouve Nordhausen, l’AfD est à la fois particulièrement forte et particulièrement radicale. Un récent sondage place le parti en première position en Thuringe, où la plupart des sondages donnent un soutien supérieur à 30 %.

Bjoern Hoecke, leader de l’AfD en Thuringe, est le visage symbolique de la faction la plus à droite du parti. Les services de renseignement intérieurs allemands ont placé la branche de Thuringe de l’AfD sous observation formelle.

Hoecke a épousé des vues révisionnistes sur le passé nazi de l’Allemagne. En 2018, il a qualifié le mémorial de l’Holocauste de Berlin de « monument de la honte » et a appelé le pays à effectuer un « virage à 180 degrés » dans sa culture de la mémoire.

La perspective d’un maire de l’AfD dans une ville comme Nordhausen revêt donc une importance particulière, étant donné le travail qui a été réalisé là-bas pour préserver le camp de Mittelbau-Dora en tant que lieu de mémoire et pour rétablir la confiance entre les survivants de l’Holocauste.

« Il est inconcevable que les derniers survivants des camps de concentration et leurs familles (…) puissent être accueillis à Nordhausen par un maire issu des rangs d’un parti dont le programme politique consiste en des appels à la xénophobie, au racisme, à l’antisémitisme, à l’antitsiganisme, au nationalisme et au révisionnisme, « , a déclaré dans un communiqué un comité international des survivants de Mittelbau-Dora et du camp de concentration voisin de Buchenwald.

Alors que trois élections régionales importantes se profilent à l’horizon 2024 dans l’est de l’Allemagne, notamment en Thuringe, les autres partis politiques allemands subissent une pression croissante pour lutter contre leur montée en puissance.

Gagner des postes tels que des postes de maire et accroître son soutien au niveau national contribue à normaliser l’AfD dans le paysage politique allemand et exerce une pression croissante sur des partis comme la CDU pour qu’ils collaborent avec elle – ce qui, selon les experts, ne ferait que renforcer et légitimer les positions d’extrême droite de l’AfD.

« C’est une énorme erreur stratégique d’aider l’AfD à avoir un impact politique », a déclaré Hillje. « Cela mobilisera encore davantage leurs partisans. »