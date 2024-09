Une course à la Chambre des représentants teste si un message accrocheur de Washington peut renforcer la crédibilité locale

Le président Joe Biden a eu du mal à vendre sa façon de critiquer « l’avidité des entreprises » et la consolidation de l’industrie aux électeurs moyens.

Dans le New Hampshire, une démocrate parie qu’elle est une meilleure messagère.

Maggie Goodlander a adopté son CV typiquement DC lorsqu’elle a lancé sa campagne Elle a tenté de se présenter à la Chambre des représentants en mai, et a depuis lors tenté de l’adapter aux sensibilités locales : sa première publicité mettait en avant ses efforts pour « s’attaquer aux monopoles des entreprises » alors qu’elle travaillait au ministère de la Justice. La première salve a fait la une des journaux sur quatre affaires auxquelles elle a participé, qui scrutaient Google, l’industrie alimentaire, la collusion des propriétaires et l’un des plus grands opérateurs de soins de santé du pays.

La lutte contre la croissance incontrôlée des entreprises a été une priorité de Biden et des démocrates progressistes. La lutte de Biden contre Google, Amazon, Apple et d’autres géants a fait bouger les cours des actions, fait la une des journaux et a fait appel à un large éventail de populistesy compris Vice-président républicain candidat J.D. VanceCe qui est moins clair, c’est si ses objectifs ont traction politique auprès des électeurs — quelque chose que la campagne de Goodlander offre comme un test rare et réel du message anti-entreprise.

L’avortement, l’accès aux soins de santé et le travail sur la première procédure de destitution de l’ancien président Donald Trump sont également des éléments importants de la campagne de Goodlander pour un district qui borde le Massachusetts et le Québec. Mais ses partisans estiment que son message de lutte pour les plus défavorisés pourrait être convaincant lors des primaires du 10 septembre, où Goodlander et son adversaire échangeront des tirades sur les liens avec les entreprises et la loyauté envers cet État farouchement indépendant.

« Le New Hampshire est un endroit plutôt hostile et les gens aiment bien opposer les petits aux grands », a déclaré Steve Taylor, un démocrate, agriculteur et ancien commissaire à l’agriculture du New Hampshire, qui soutient Goodlander. « Les gens ont vu des entreprises locales se faire racheter, des épiciers, des concessionnaires automobiles, et ce genre de dynamique inquiète les gens. Les vétérinaires, les pompes funèbres, tout le monde a une histoire à raconter. »

Goodlander espère que son rôle dans cette histoire l’aidera à accéder au pouvoir et à poursuivre sa campagne, une campagne qui est surveillée de près dans les cercles juridiques de Washington.

« Quand j’étais au ministère de la Justice, les trois grands secteurs que j’étudiais étaient la santé, le logement et l’agriculture. Donc, pratiquement partout où je vais, tous les jours, plusieurs fois par jour, de différentes manières, ces problèmes reviennent », a déclaré Goodlander dans une interview sur Zoom. « Et je pense que les idées derrière les lois antitrust sont aussi vieilles que l’Amérique. Il s’agit de contrôler le pouvoir. Je pense donc que le message a vraiment trouvé un écho. »

Les mêmes talents de DC dont elle espère qu’ils l’emporteront sont également devenus le plus grand pôle d’attraction pour les critiques de son adversaire, Colin Van Ostern, qui a été approuvé par — et qui a travaillé pour — Rép. Ann McLane Kusterla législatrice démocrate en poste depuis six mandats et qui a annoncé sa retraite au début de cette année.

Après avoir obtenu son diplôme de Yale, Goodlander a franchi plusieurs étapes importantes de sa carrière à Washington : elle a travaillé pour les sénateurs Joe Lieberman (I-Conn.) et John McCain (R-Ariz.), a terminé ses études de droit (Yale Law), a été greffière pour Merrick Garland lorsqu’il était juge et pour le juge de la Cour suprême Stephen Breyer, et a siégé au Comité judiciaire de la Chambre des représentants lors de la première procédure de destitution de Trump. Cela n’inclut même pas ses trois années au ministère de la Justice (sous Garland) ou le fait qu’elle soit mariée à Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, qui ne participe pas à la campagne de sa femme.

Goodlander a collecté et dépensé plus que prévu Selon les rapports financiers fédéraux de la campagne, Van Ostern a récolté 2,4 millions de dollars et dispose d’environ 791 000 dollars en banque au 21 août. Van Ostern a récolté 1,3 million de dollars et dispose d’environ 568 000 dollars en caisse.

« Cette course concerne ceux qui ont combattu pour le New Hampshire et qui ont gagné la confiance des communautés locales pour mener à bien leurs missions », a déclaré Van Ostern dans un communiqué. Il a siégé au conseil exécutif de l’État et a perdu de justesse la course au poste de gouverneur en 2016. Avant sa campagne actuelle, il dirigeait la société de capital-risque Alumni Ventures Group.

Taylor, ancien commissaire à l’agriculture, a déclaré que l’étiquette d’outsider n’était pas insurmontable. « Soixante à 70 % des gens ici viennent d’ailleurs. C’est une sorte de point de vue nationaliste bidon », a-t-il déclaré.

Les sondages récents montrent que Goodlander a une avance faible mais qui se réduit. Sondage Granite State de l’Université du New Hampshire de fin août a montré que Goodlander était en hausse de 34 pour cent à 28 pour cent, avec 38 pour cent d’indécis et une marge d’erreur de 4,9 pour cent. Institut de politique du New Hampshire Un sondage de la mi-août donnait Goodlander en tête avec 10 pour cent d’avance.

Au cours du week-end, Van Ostern a subi un revers lorsque l’ancien gouverneur démocrate John Lynch a retiré son soutien à Van Ostern et a soutenu Goodlander. La campagne de Van Ostern est « l’une des plus méchantes que j’ai vues au cours de mes 50 ans d’implication dans les élections ici dans le New Hampshire. Je suis consterné par cela », a-t-il déclaré.

Van Ostern, qui a refusé une demande d’interview, n’a pas fait de commentaire sur le revirement de Lynch.

« Elle a commencé avec quelques difficultés », a déclaré Taylor à propos de Goodlander, soulignant qu’elle n’avait pas voté dans le district jusqu’à récemment et qu’elle possédait une maison dans l’autre district du Congrès du New Hampshire avant de louer un appartement dans le 2e district.

Mais Goodlander a de profondes racines dans le New Hampshire. Elle est née et a grandi à Nashua, près de la frontière avec le Massachusetts, et sa mère, Betty Tamposi, était une politicienne républicaine de l’État qui s’est présentée sans succès au siège pour lequel Goodlander brigue aujourd’hui son siège. Son grand-père, Samuel Tamposi, était un promoteur immobilier de premier plan dans l’État et commanditaire chez les Red Sox de Boston.

« Je suis une fille de la quatrième génération du New Hampshire et la seule candidate née et élevée dans le 2e district. Depuis mon salon, je peux voir l’usine de chaussures où travaillait mon grand-père et l’hôpital où je suis née le jour de l’élection », a déclaré Goodlander dans une interview. « J’ai toujours cherché des moyens de servir notre État et notre pays, et c’est pour cela que j’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte hors du New Hampshire. »

Les partisans de Goodlander soulignent son expérience de conseillère en politique étrangère auprès de McCain pour démontrer sa volonté de dépasser les clivages partisans. Pendant une partie de son mandat au ministère de la Justice, elle a été l’assistante de Garland avant de passer 18 mois à la division antitrust de l’agence, peu avant de lancer sa campagne.

Mais la rhétorique anti-pouvoir des entreprises de Goodlander n’est pas suffisante, a déclaré Carlos Cardona, un démocrate. courtier en pouvoir politique basé dans une partie rurale et trumpienne de l’autre district du Congrès de l’État.

« Ici, dans le New Hampshire, les gens ont un état d’esprit libertaire, et cela plaît aux gens, mais je ne pense pas que ce sera la question gagnante », a déclaré Cardona, qui a décidé la semaine dernière de soutenir Van Ostern.

« Colin est plus impliqué dans les questions locales. Il vit et respire la politique locale », a déclaré Cardona. « Les gens n’aiment pas l’argent venant d’un autre État. Elle a grandi ici, mais on a l’impression que ses amis ne sont pas ici. »

Goodlander a déclaré qu’elle était fière d’avoir le soutien d’éminents habitants du Granite State, notamment Lynch et Gary Hirshberg, le président du géant des produits laitiers biologiques Stonyfield Farm, qui a également récemment a changé son endossement de Van Ostern.

Goodlander n’est pas le seul candidat au Congrès à avoir un message anti-monopole. Rebecca Cooke, la candidate démocrate dans le 3e district du Congrès du Wisconsin et une autre novice en politique, est mettant en lumière la destruction des exploitations familiales dans son État aux mains de grandes entreprises agricoles.

« Ces questions sont au cœur des préoccupations des gens. Ils n’ont pas le monopole au bout de la bouche, mais ils savent reconnaître la cupidité des entreprises », explique Basel Musharbash, avocat anti-monopole à Paris, au Texas. « Les campagnes tentent de comprendre comment capter ce que les gens ressentent, trouver le langage et canaliser ce qu’ils voient sur le marché pour provoquer des changements. »

Van Ostern le reconnaît également, a déclaré son directeur de campagne, Jordan Burns, dans un communiqué. « Il s’engage à construire des marchés justes, compétitifs et robustes et à défendre les familles qui travaillent », a déclaré Burns.

Van Ostern attaque également la crédibilité de Goodlander, affirmant que sa « rhétorique anti-entreprise tombe à plat lorsque les électeurs apprennent que sa campagne est financée par Jeff Bezos, Mike Bloomberg et les super PAC d’argent noir hors de l’État », selon Burns.

Cependant, l’American Prospect, la publication progressiste qui a rendu compte du lien avec Bezos, a suggéré que le fondateur d’Amazon aurait peut-être financé « involontairement » un candidat promettant de démanteler les grandes entreprises technologiques en raison d’un système de financement de campagne « alambiqué ».

Goodlander a refusé de commenter les dons, invoquant les lois sur le financement des campagnes interdisant la coordination avec les super PAC.

« Mon bilan est public et j’en suis fière. Je suis très fière de contribuer à placer la lutte contre les monopoles au cœur de la politique économique et de la vision de l’administration Biden-Harris », a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné que Van Ostern travaillait chez Alumni Ventures Group à l’époque payé 5,4 millions de dollars en remboursements et pénalités dans une affaire où elle était accusée d’avoir fait des déclarations trompeuses sur les honoraires. La campagne de Van Ostern a répondu qu’il n’était pas impliqué dans la conduite en cause. Sous sa surveillance, l’entreprise a également a critiqué un effort de réglementation qui a échoué depuis pour accroître la transparence des honoraires et des performances.

« Cela n’est pas compatible avec la lutte contre le pouvoir des entreprises », a déclaré Goodlander.

Lisa Kashinsky a contribué à ce rapport.