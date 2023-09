Une couronne gravée sur les corps relie la monarchie britannique à la traite négrière

(Illustration du Washington Post ; avec l’aimable autorisation du British Library Board, add_ms_2557, f018r ; iStock)

LONDRES — En feuilletant les pages bronzées de documents vieux de plusieurs siècles dans le sous-sol de la British Library, Nicholas Radburn est tombé sur une illustration qui l’a surpris. Une couronne ressemblant au casque emblématique de Saint-Édouard des couronnements britanniques se trouvait au sommet des lettres S et C, apparemment une référence stylisée à la Compagnie des mers du Sud, commerçante d’esclaves. Le texte d’accompagnement, écrit en 1715, déclarait qu’il s’agissait de « la marque désormais à apposer sur les corps des Noirs pour être vendus et déposés dans les Antilles espagnoles », en vertu d’un contrat entre feu la reine Anne de Grande-Bretagne et Le roi d’Espagne Philippe V.

« C’était frappant », a déclaré Radburn, historien à l’Université de Lancaster, qui a découvert l’illustration dans le cadre d’un projet visant à numériser les archives de la South Sea Company et de son monopole sur le commerce des esclaves africains vers les Amériques sous contrôle espagnol.

Repassage à chaud initiales dans la chair des captifs était une pratique horrible mais courante à l’époque de la traite transatlantique des esclaves. Ces marques étaient utilisées pour établir des droits de propriété, comme moyen d’identification, à des fins comptables et pour réguler les ventes.

Pourtant, il s’agissait là d’une interprétation très inhabituelle d’une marque arborant des insignes royaux, établissant un lien frappant entre la monarchie britannique et la traite négrière.

« Cela démontre clairement le lien étroit entre la couronne », a déclaré Radburn, « qu’il s’agisse de la reine Anne personnellement ou de l’institution plus largement – avec la South Sea Company et ses activités, dans ce cas, l’esclavage et la stigmatisation des gens. »

Le Washington Post, avec l’autorisation de la British Library, est le premier à publier les documents dans lesquels apparaît le dessin de la marque. Interrogé sur l’illustration, le palais de Buckingham a déclaré dans une déclaration au Post : « C’est une question que Sa Majesté prend très au sérieux ».

Le roi Charles III ne s’est pas excusé pour le rôle de ses prédécesseurs dans la traite négrière, comme l’a fait le roi des Pays-Bas Willem-Alexander cet été. Au lieu de cela, Charles a exprimé « ma tristesse personnelle face à la souffrance de tant de personnes ». Il a également exprimé son soutien à la recherche sur les liens historiques entre la monarchie britannique et l’esclavage.

Les grandes lignes de cette histoire étaient déjà connues : depuis 270 ans, Rois et reines britanniquesen tant que chefs d’État, a supervisé une entreprise commerciale qui niait aux gens leur humanité fondamentale et les condamnait à l’esclavage, les envoyant à travers un océan pour être exploités pour leur travail – bien que des milliers de personnes soient mortes à cause des conditions brutales du passage.

Mais de nouvelles enquêtes, basées sur des documents dispersés dans des bibliothèques et des archives sur plusieurs continents, révèlent que les monarques britanniques successifs ont joué un rôle plus intime qu’on ne le pensait auparavant, récoltant des bénéfices qui continuent de profiter à la famille royale britannique aujourd’hui.

Le Washington Post est le premier à publier des documents vieux de plusieurs siècles dans lesquels une couronne relie davantage la monarchie britannique à la traite des esclaves. (Vidéo : Joe Snell/The Washington Post)

L’historienne Brooke Newman de la Virginia Commonwealth University a découvert un document datant de 1689, republié par le Guardian en avril, montrant que le roi Guillaume III, qui a construit le palais de Kensington, a bénéficié d’un transfert gratuit d’actions de la Royal African Company qui lui a été offert par un célèbre marchand d’esclaves, Edward Colston.

La chercheuse Désirée Baptiste, basée à Londres, a trouvé des documents selon lesquels un ancêtre direct du roi Charles III a acheté au moins 200 esclaves pour soutenir sa plantation de tabac en Virginie.

De telles découvertes fournissent une trace écrite à ceux qui appellent à un jugement en Grande-Bretagne et au-delà sur l’héritage du colonialisme. Les résultats pourraient également figurer dans les débats dans certains des autres royaumes du Commonwealth sur l’opportunité de continuer à reconnaître le monarque britannique comme chef d’État.

« Tous les pièges [the British royals] « Les affirmations – les palais, l’art, ainsi que la cérémonie et le faste qui les accompagnent – ​​doivent être tempérées par l’autre côté de l’histoire qui n’est pas aussi positif ou élogieux », a déclaré Radburn.

La recherche spécifique facilitée par Charles implique l’accès aux archives royales pour une doctorante, Camilla de Koning.

De Koning, qui travaille depuis environ un an, a déclaré avoir découvert des documents qui montrent que « les rois et les reines n’étaient pas seulement des figures de proue » dans la traite négrière.

En examinant la correspondance personnelle de la reine Anne, elle a conclu que l’habile diplomatie d’Anne était « cruciale » pour que la Grande-Bretagne obtienne l’« asiento », ou contrat de l’Espagne pour transporter 4 800 esclaves africains par an vers les colonies espagnoles.

« Le contrat n’est pas accordé au peuple britannique, il n’est pas accordé à la South Sea Company, il est spécifiquement accordé à la reine Anne en guise de remerciement pour ses capacités à rétablir la paix », a déclaré De Koning.

Anne a délégué le contrat à la South Sea Company, mais elle a conservé un peu moins d’un quart des parts de la société et a obtenu un navire hors taxes de 500 tonnes pour le « commerce général » dans les Amériques espagnoles, ce qui était autrement interdit.

« Les gens disent toujours qu’elle était grosse et stupide. … Elle ne l’est vraiment pas », a déclaré De Koning. « Elle était très impliquée. »

Anne est décédée et George Ier lui a succédé peu de temps avant que la South Sea Company ne révèle qu’elle marquait les esclaves avec une couronne.

Les spécialistes de cette période historique disent qu’il est exceptionnel de trouver dans les archives britanniques une trace originale d’une marque arborant des symboles royaux.

Aucune des répliques de fer à marquer exposées au Musée international de l’esclavage de Liverpool ne comporte d’initiales ou de motifs royaux. Le conservateur Alexander Scott a déclaré qu’il était au courant de rapports selon lesquels les esclaves africains portaient les initiales DY, pour duc d’York, lorsque James détenait ce titre et supervisait le trafic mené par la Royal African Company. Mais Scott n’a vu des références à cette pratique que dans des documents secondaires. écrit des décennies plus tard.

Plusieurs chercheurs britanniques interrogés pour cet article ont déclaré qu’il était plausible que « DY » ait été utilisé, mais ils n’ont pas encore trouvé de preuve définitive. Newman a déclaré qu’elle révélerait dans son prochain livre, « The Queen’s Silence », des preuves selon lesquelles certains esclaves africains portaient la marque « RACE » pour désigner la Royal African Company of England.

L’illustration trouvée par Radburn se distingue par le fait qu’elle est décrite dans un récit contemporain et semble faire référence non seulement à la noblesse britannique mais au souverain en particulier.

L’étendue de l’utilisation de la marque est inconnue. D’autres documents de l’entreprise examinés par Radburn indiquent que les représentants de l’entreprise utilisaient la marque en Jamaïque et peut-être à la Barbade. Les Africains réduits en esclavage y étaient marqués pour indiquer qui devait être emmené dans les colonies espagnoles plutôt que vendu localement.

Pourquoi des doubles C et pas seulement SSC pour la South Sea Company ? Des lettres doubles et inversées étaient parfois utilisées pour un effet visuel – une marque pour Cartagena, par exemple, utilisait des doubles C similaires. Mais Radburn a émis l’hypothèse que les C entrelacés ici auraient également pu représenter l’accord entre les couronnes espagnole et britannique.

Est-il possible que la couronne illustrée représente la monarchie espagnole ? Certaines marques espagnoles comportaient des couronnes, ainsi que des initiales faisant référence au trésor royal, à « sa majesté » ou à des sociétés opérant sous pavillon espagnol. Mais les érudits de l’époque affirmaient que ces couronnes avaient tendance à être représentées différemment : avec des arcs, comme dans le Armoiries espagnoles utilisé aujourd’hui. Et dans la mesure où la marque SSC aurait confirmé quelle entité disposait d’un permis légal pour amener les captifs vers les Amériques, la référence aurait été à la couronne britannique.

« Rien dans la marque utilisée par la SSC (…) n’a de lien avec des représentations picturales ou des acronymes liés à la monarchie espagnole de l’époque », a déclaré Alex Borucki, historien à l’Université de Californie à Irvine.

Borucki a déclaré qu’il connaissait un version simplifiée de la même marque – une version qui aurait été utilisée sur des esclaves africains arrivés à Cuba en 1717.

Il a noté que Disques espagnols produits dans les Amériques montrent que les personnes réduites en esclavage et commercialisées dans le cadre de l’accord entre la Grande-Bretagne et l’Espagne portaient la marque SSC dans le dos et la poitrine avec un Marque royale espagnole.

« C’est horrible, je sais, et c’est toujours pire que ce que l’on imagine », a-t-il déclaré. « Vous pensiez que les esclaves africains devaient subir une seule marque – eh bien, ils devaient la subir deux fois. »

Edmond Smith, historien à l’Université de Manchester, a déclaré que la découverte de la marque dans les archives de la South Sea Company – comme d’autres types de preuves matérielles, notamment des barres de fer ou des chaînes – contribue à mettre en évidence « les horreurs de la traite transatlantique des esclaves et vraiment lui donner vie. … Nous pouvons parler de la traite transatlantique des esclaves en termes de millions de personnes, mais cela peut bizarrement en diminuer l’impact émotionnel.»

Newman, l’historien basé en Virginie, a déclaré que la marque était emblématique de l’implication royale.