une couronne en béton transforme un silo à grains de 1978 en Autriche en centre de stockage de granulés de bois

réalisé par obermoser + partenaire architekten & Hanno Schlög

obermoser + Partner Architekten, en collaboration avec l’architecte Hanno Schlögl, a transformé une céréale de 1978 silo dans Autriche en un centre moderne de stockage et de commerce de granulés de bois. Le silo à pellets Gutmann équilibre la préservation du patrimoine industriel du site avec l’introduction de nouveaux éléments fonctionnels, mélangeant l’ancien et le nouveau dans un monolithe architectural cohérent.

Au cœur de la refonte se trouve une « couronne » – une boîte en verre recouverte de préfabriqué béton éléments – reposant sur la structure d’origine. Cette extension conserve l’identité architecturale du site tout en créant une nouvelle silhouette. De plus, des interventions extérieures minimales garantissent que le bâtiment conserve son authenticité.



toutes les images sont de David Schreyer

Gutmann Pellets Silo bénéficie d’une extension de salon d’art

À l’intérieur, Obermoser + Partner Architecten et Hanno Schlögl ont stratégiquement placé un escalier et un ascenseur pour préserver l’atmosphère originale et archaïque du silo à granulés Gutmann. Le atelier autrichien a également introduit un nouveau salon d’art, placé au sommet de la structure. De là, les visiteurs peuvent profiter d’une vue panoramique sur le paysage environnant et/ou participer à des événements professionnels et culturels. Achevée en un an, la rénovation a transformé un complexe industriel autrefois négligé en un nouveau point de repère, qui sert désormais d’emblème à l’entreprise du client.



Gutmann Pellets Silo préserve le patrimoine industriel tout en introduisant de nouveaux éléments fonctionnels



des interventions extérieures minimales garantissent que le bâtiment conserve son authenticité



les architectes introduisent une « couronne » — une boîte de verre entourée d’éléments préfabriqués en béton



un nouvel escalier et un nouvel ascenseur préservent l’atmosphère archaïque du silo à pellets Gutmann