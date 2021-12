Une Coupe du monde tous les deux ans semble peu probable, mais voici à quoi pourrait ressembler un compromis

Lundi, le président de la FIFA Gianni Infantino, s’exprimant lors d’un sommet mondial des pays membres de la FIFA, a révélé qu’une Coupe du monde masculine biennale générerait probablement 4,4 milliards de dollars de revenus supplémentaires (une augmentation d’environ 60 %) sur un cycle de quatre ans par rapport à le tournoi quadriennal en cours. Il a dit qu’il y avait probablement suffisamment de soutien parmi les membres pour approuver cela dès maintenant, mais qu’il tiendrait davantage de consultations dans le but de faire des réformes plus larges et plus globales.

De nombreuses parties prenantes – y compris des confédérations comme l’UEFA et la CONMEBOL, des organisations comme l’Association mondiale des ligues de football professionnel et le syndicat des joueurs, FIFPRO, ainsi que des clubs et des fédérations principalement en Europe et en Amérique du Sud – sont opposés à l’idée, et certains ont produit leurs propres études qui révèlent qu’une Coupe du monde biennale serait financièrement préjudiciable.

Alors que se passe-t-il ici ? Va-t-on vraiment vers une Coupe du monde tous les deux ans ? Voici une FAQ pour vous aider à comprendre cela.

Q : Si Infantino est si sûr qu’une majorité de membres de la FIFA soutient la Coupe du monde biennale, pourquoi n’a-t-il pas appelé à voter ?

UNE: Eh bien, il a dit « probablement », alors peut-être qu’il n’est pas sûr à 100 %. De manière plus réaliste, il comprend qu’il y a encore une tonne d’opposition, principalement de la part de certaines des régions les plus riches et les plus influentes du monde, à commencer par l’UEFA et ses membres. Il a même été suggéré que l’UEFA et la CONMEBOL pourraient boycotter une Coupe du monde biennale et, évidemment, sans eux, vous n’obtiendrez pas ces 4,4 milliards de dollars supplémentaires.

Q : Pourquoi sont-ils si opposés ? Ne veulent-ils pas gagner plus d’argent ?

UNE: Bien sûr, mais ils veulent aussi être ceux qui distribuent l’argent. Pour commencer, une Coupe du monde biennale signifierait déplacer les compétitions continentales – telles que l’Euro et la Copa America – aux années impaires, ce qui signifierait à son tour qu’il y aurait un tournoi majeur chaque été. Étant donné que la Coupe du monde est le plus grand événement et qu’il n’y a qu’un nombre limité de sponsors et de dollars de diffusion, une compétition biennale pourrait cannibaliser des revenus qui seraient autrement reversés aux compétitions continentales. Peut-être que les 4,4 milliards de dollars supplémentaires (en supposant que ce soit une projection réaliste, les opinions divergent) aideraient à atténuer cela, mais sachez ceci : si vous générez de l’argent grâce à votre propre tournoi, vous décidez qui l’obtiendra. La FIFA organise la Coupe du monde. La FIFA décide.

Il y a plus, cependant. Une Coupe du monde biennale signifierait également redessiner le calendrier international des matches, le document maître qui détermine quand tout le football est joué, des compétitions de clubs aux matches internationaux. Le dernier calendrier des matchs expire en 2024, donc les courtiers en puissance du jeu devront trouver un nouvel accord indépendamment de ce qui se passera avec la Coupe du monde. Mais c’est un écosystème délicat, équilibrant les besoins des clubs (qui rémunèrent les joueurs et génèrent la plupart des revenus) avec les internationaux. Et tout cela à un moment où beaucoup, comme la FIFPRO, avertissent que les meilleurs joueurs s’affrontent dans trop de matchs, risquant d’être épuisés et de se blesser.

Tout le monde veut avoir son mot à dire et s’engager dans une Coupe du monde biennale signifie boucler un autre gros morceau du calendrier.

Q : Pourtant, Infantino n’aurait-il pas simplement pu le forcer s’il avait les voix ? Ensuite, une fois qu’il est en place, déterminez le calendrier principal ?

UNE: En théorie, oui, mais cela aurait été quelque part entre le dictatorial et l’imprudent. La règle de la majorité est excellente, mais vous devez toujours protéger les droits des minorités. Il est toujours préférable de statuer par consensus, dans la mesure du possible.

De plus, la CONMEBOL et, surtout, l’UEFA, avec le président Aleksander Ceferin, non seulement semblent déterminés à arrêter le plan d’Infantino, mais ils ont également beaucoup de poids. Après tout, la plupart des plus grandes stars du football viennent d’Amérique du Sud ou d’Europe, et c’est aussi là que résident les plus grands clubs du monde – et les clubs préfèrent naturellement le football de club au football international. L’Europe et l’Amérique du Sud ont formé une alliance solide au point qu’il est probable que les clubs sud-américains finiront par participer à l’Europa Nations League (vous supposez qu’elle sera renommée si cela se produit).

De plus, à l’heure actuelle, après son combat réussi pour arrêter la Super League, Ceferin bénéficie d’un soutien politique en Europe parmi la plupart des grands clubs (à l’exception des trois qui intentent une action en justice contre l’UEFA pour la Super League – le Real Madrid, Barcelone et la Juventus – – même s’ils ne voudraient probablement pas plus de tournois internationaux non plus).

Q : Donc, si c’est le cas, pourquoi Infantino poursuit-il toujours cela ? Est-ce juste une question d’argent ?

UNE: Bien sûr, mais cela ne devrait surprendre personne. J’ai écrit une chronique à ce sujet il y a quelque temps. La FIFA veut gagner plus d’argent, mais une fois qu’elle le fait, ce n’est pas comme si elle était assise sur une pile d’argent. Ils redistribuent cet argent à leurs 211 membres à travers le monde. Plus ils redistribuent, plus les membres sont heureux et plus ils ont de chances de réélire le président de la FIFA.

La mission de la FIFA est de développer le jeu. Cela demande de l’organisation et de l’infrastructure, ce qui coûte de l’argent. La plupart des fédérations de football dans le monde reçoivent la majeure partie de leur financement directement de la FIFA. Et la Coupe du monde masculine représente plus de 90 % des revenus de la FIFA. Ainsi, la façon la plus simple de générer des revenus est soit de retirer plus d’argent d’une Coupe du monde quadriennale, soit d’organiser le tournoi plus souvent.

Q : Qu’en est-il des études indépendantes sur l’impact économique des Coupes du monde biennales ? Savons-nous quel en serait réellement l’impact?

UNE: La FIFA a mandaté Nielsen, qui a proposé ce chiffre supplémentaire de 4,4 milliards de dollars si nous passons à une Coupe du monde biennale. Ils ont également constaté que si chaque confédération organisait également un tournoi continental biennal (certaines, comme la CONCACAF et la CAF africaine le font déjà), cela générerait 6,6 milliards de dollars supplémentaires tous les quatre ans. Et une autre étude de la FIFA, celle d’un groupe appelé OpenEconomics, qui se concentre sur l’impact macroéconomique, prédit que le produit intérieur brut mondial augmenterait de plus de 180 milliards de dollars et créerait 2 millions d’emplois permanents sur 16 ans avec une Coupe du monde tous les deux ans.

Ça sonne bien, n’est-ce pas ? Eh bien, l’UEFA a également commandé un rapport à une société appelée Oliver & Ohlbaum, qui a déclaré que la modification du calendrier international pour accueillir une Coupe du monde biennale coûterait aux fédérations européennes jusqu’à 4 milliards de dollars en pertes de revenus. Et le Forum des ligues mondiales a sa propre étude qui était encore plus pessimiste. Réalisée par KPMG et Delta Partners, cette étude prévoit 9 milliards de dollars de pertes de revenus, de revenus le jour du match et d’accords commerciaux.

La FIFA travaille à la mise en place d’une Coupe du monde biennale, au grand dam des fédérations européennes et sud-américaines. Matthew Ashton – AMA via Getty Images

Q : Comment ces études peuvent-elles être si différentes dans leurs prédictions ?

UNE: En partie parce qu’ils mesurent tous des critères légèrement différents. L’étude Nielsen de la FIFA, par exemple, a mesuré les revenus de la Coupe du monde biennale, l’étude Oliver & Ohlbaum de l’UEFA a examiné l’impact global sur les associations nationales européennes, non seulement de la Coupe du monde biennale, mais aussi des changements proposés au calendrier (nécessaires pour possible) également, et le rapport sur les ligues mondiales a examiné l’impact sur le football interclubs et les ligues nationales.

Et, au risque d’être cynique, parce que lorsque ces études sont publiées, elles ont tendance à mettre en évidence des informations qui soutiennent celui qui a commandé le rapport. Je pense qu’il est sûr de dire qu’une Coupe du monde biennale générerait plus d’argent pour la FIFA au détriment du football interclubs européen et des fédérations européennes. À quel point et si c’est souhaitable sont les questions clés.

Ensuite, il y a le fait, comme je l’ai dit, qu’il ne s’agit pas seulement de gagner plus d’argent (étant donné que tout est généralement redistribué), il s’agit d’être la personne qui le redistribue. Donc, même si cela devait disparaître, je doute que l’UEFA en soit trop contente.

Cela dit, Infantino est trop intelligent pour mener des batailles qu’il ne peut pas gagner.

Q : Que voulez-vous dire ?

UNE: Eh bien, il y a un moyen facile pour lui de recadrer le débat. Essentiellement, parlez-en aux riches en Europe qui ne veulent pas partager le gâteau financier avec le reste du monde. Ensuite, même si la Coupe du monde biennale n’a jamais lieu, vous obtiendrez toujours le soutien de la plupart des pays du monde, car au moins vous avez essayé.

Q : Alors, quel est le résultat le plus probable ?

UNE: Je ne pense pas que nous ayons une Coupe du monde biennale, mais il y aura probablement une sorte de compromis où tout le monde prend du recul et sacrifie quelque chose. Ce sont les périls de la démocratie. Il y a 211 nations membres de la FIFA et, de manière réaliste, plus de la moitié ne connaîtront jamais une Coupe du monde qu’à la télévision. En même temps, ils n’existeraient probablement pas sans un financement direct de la FIFA. Alors évidemment, ils vont vouloir plus d’opportunités de se qualifier et, plus encore, autant d’argent que la FIFA peut leur donner. Sinon, ils pourraient voter pour un président différent.

C’est pourquoi la FIFA est déterminée à augmenter ses revenus. Si ce n’est pas une autre Coupe du monde masculine, cela pourrait être une autre compétition, quelque chose qui générera des revenus mais qui ne nécessitera pas un tout nouveau processus de qualification comme la Coupe du monde. Ce pourrait être une Coupe des Confédérations ressuscitée (et élargie), avec des créneaux réservés, par exemple, au champion du monde en titre, au pays hôte de la prochaine Coupe du monde, aux vainqueurs des compétitions continentales, aux vainqueurs de la Ligue des Nations et à tout ce dont vous avez besoin pour vous y rendre, disons, 16 équipes. Vous auriez toujours beaucoup de poids lourds là-bas, mais une telle option serait plus courte et moins perturbatrice.

Je pense qu’une autre possibilité est une Coupe du monde des clubs organisée tous les quatre ans. Ce serait probablement encore plus lucratif, même si les clubs veulent leur part. Et vous vous demandez ce que l’UEFA en penserait, étant donné que ce sont leurs grands clubs qui généreraient la plupart de l’argent et des intérêts.

Tout aussi important, cependant, est de parvenir à un accord sur le calendrier international des matches. Il semble y avoir un large consensus pour réduire le nombre de pauses internationales (tout en les allongeant), mais comment et quand vous les programmez doivent être définis. Il y a un bord de falaise naturel ici: si le football mondial ne parvient pas à un accord au moins neuf à 12 mois avant l’expiration de l’accord actuel en juin 2024, cela sera extrêmement préjudiciable au jeu financièrement, étant donné qu’il sera impossible de planifier et de vendre droits médiatiques et commerciaux.

Et s’il y a une chose qui unit les pouvoirs du football, c’est qu’ils n’aiment pas se faire frapper là où ça fait mal… dans le portefeuille.