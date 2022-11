Une Coupe du monde controversée – The New York Times

En 2009, le Qatar a dépensé des dizaines de millions de dollars pour tenter d’accueillir la Coupe du monde. Ils ont payé des athlètes célèbres comme Zinedine Zidane, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, pour soutenir leur candidature. Pourtant, la candidature du Qatar semblait être une blague. C’était tellement bizarre comme concept. Ils recevaient des questions sur la chaleur, sur la façon dont ils pourraient organiser les jeux dans un pays plus petit que le Connecticut et s’ils autoriseraient l’alcool.

Lorsque le président de la FIFA de l’époque a ouvert l’enveloppe et que le nom du Qatar est sorti, tout le monde s’est immédiatement concentré sur la corruption. Les enquêtes qui ont suivi ont forcé la FIFA à changer la façon dont elle désignait un hôte et ont révélé comment un pays était capable de plier le monde à sa volonté par la force de l’argent.

Vous êtes arrivé au Qatar la semaine dernière. Que vois-tu?

Tout ici semble brillant et nouvellement construit. C’est comme un pays avec cette odeur de voiture neuve. La chose la plus claire est qu’il fait très chaud – et c’est proche de l’hiver. Il y a une très forte lumière du soleil qui rebondit sur le béton qui a été posé pour tous les nouveaux bâtiments. Ils ont également interdit la vente de bière aux supporters dans les stades.

Comment le Qatar a-t-il réussi sa préparation ? Parlez-nous de la controverse entourant ce tournoi.

Ils ont essentiellement dû reconstruire un pays entier en 12 ans pour accueillir cet événement d’un mois. Ils ont rassemblé des centaines de milliers de travailleurs étrangers, en particulier des travailleurs sud-asiatiques, pour faire cette construction. Des milliers de ces travailleurs sont morts au Qatar depuis 2010, l’année où le pays a obtenu les droits d’accueil, selon des groupes de défense des droits humains. Beaucoup d’autres ont été blessés en construisant ou en rénovant ces huit stades climatisés, dont le Qatar n’aura que peu d’utilité après la Coupe du monde. Cela a été une collision entre certaines des personnes les plus pauvres du monde et l’ambition de certaines des personnes les plus riches du monde.

Le bilan du pays en matière de droits humains a fait l’objet d’un examen minutieux au-delà des décès de travailleurs. Un aspect clé de cela est la criminalisation de l’homosexualité par le Qatar. La Coupe du monde est censée être cette fête ouverte à tous. Comment cela cadre-t-il avec un pays qui vous emprisonnerait parce que vous êtes gay ?

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a repoussé l’indignation hier, la qualifiant d'”hypocrisie” des pays européens. Il a demandé aux fans de le critiquer à la place du Qatar.