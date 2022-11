Une coupe de Brahmastra faite par un utilisateur de Twitter montre Alia Bhatt disant « Shiva » plus de 80 fois

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor vedette Brahmastra a frappé les plateformes OTT et Internet fait bon usage de l’opportunité qu’il présente. Le nombre de fois où le personnage d’Alia, Isha, dit “Shiva”, le nom du personnage de Ranbir, a fait l’objet d’une blague courante depuis la sortie du film. Les utilisateurs des médias sociaux affirment que le dialogue d’Alia semble presque exclusivement limité à dire le nom de Shiva avec diverses inflexions, répondant à diverses questions : “kya hua Shiva ?“, “Tum kaun ho Shiva ?“, “Shiva tumhara haath» et coll.

Maintenant, un utilisateur de Twitter (@KrisLovesMovies) a fait une “coupe Brahmastra Shiva” composée entièrement de clips d’Isha disant “Shiva”. Il dure presque deux minutes d’affilée. Qu’elle soit attaquée à l’intérieur d’une voiture en mouvement ou qu’elle soigne des blessures graves, “Shiva” est sa référence. Certaines personnes sur Twitter ont affirmé qu’elle prononçait le nom plus de 80 fois dans la vidéo. “Ils n’exagéraient vraiment pas à propos de la shiva”, a écrit un utilisateur.

