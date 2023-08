Une coulée de boue déferle sur la ville italienne de Bardonecchia | Nouvelles du monde

Une coulée de boue a été filmée alors qu’elle déferlait de façon dramatique dans une rue d’une ville italienne.

La ruée vers l’eau, la boue et les débris a manqué de peu les gens alors qu’elle frappait une porte et abattait des arbres.

Cela s’est produit dimanche à Bardonecchia, près de Turin, après que de fortes pluies ont fait sortir un ruisseau de montagne de son lit.

Les voitures et les rues étaient couvertes de boue épaisse et les pompiers ont dû sauver six personnes d’un camping-car renversé, mais les autorités ont fouillé la nuit et ont déclaré que personne ne manquait.

Les ouvriers nettoyaient les dégâts lundi et devaient vérifier les niveaux de la rivière Fréjus à proximité.

Sur Facebook, le gouverneur régional du Piémont, Alberto Cirio, a déclaré que la coulée de boue avait causé d’importants dégâts, tandis que le vice-Premier ministre italien, Antonio Tajani, a déclaré que le gouvernement apporterait son soutien au nettoyage.

Bardonecchia, située à 1 300 m d’altitude, est une base populaire pour les sports de montagne d’hiver et la randonnée d’été et un certain nombre de ruisseaux, rivières et affluents alimentent la ville.

La coulée de boue s’est produite le jour même où elle célébrait sa fête patronale, Saint-Hipolito, avec des activités et des feux d’artifice prévus.