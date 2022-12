Une coulée de boue dans le centre de la Colombie fait des dizaines de morts

Une coulée de boue déclenchée par des pluies torrentielles a enseveli un bus et touché deux autres véhicules sur une autoroute du centre de la Colombie, tuant au moins 34 personnes, ont annoncé lundi les autorités.

L’Unité nationale de gestion des risques de catastrophe a déclaré dans un communiqué que huit enfants figuraient parmi les morts.

La coulée de boue dimanche a divisé une autoroute en deux dans la ville de Pueblo Rico dans le district de Risaralda. Il y avait 33 personnes à bord du bus qui était enseveli sous deux mètres de boue et de terre. Une voiture avec six passagers et une moto avec deux personnes ont également été touchées.

Plus de 70 travailleurs de recherche et de sauvetage utilisant des rétrocaveuses et d’autres équipements ont tenté d’atteindre les survivants, mais ils ont mis fin à leurs recherches lundi après-midi après 24 heures.

“Solidarité avec les familles des victimes, elles auront le soutien total du gouvernement national”, a tweeté le président colombien Gustavo Petro.

La ville était sous la menace d’un glissement de terrain en raison des fortes pluies causées par le phénomène météorologique La Nina, selon l’agence nationale colombienne de gestion des urgences.