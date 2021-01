Le Met Office a déclaré que le Royaume-Uni avait subi les chutes de neige les plus importantes depuis fin janvier 2019, lorsque 20 stations météorologiques en Angleterre ont enregistré des accumulations de 5 cm ou plus pendant trois jours consécutifs. £

Des avertissements jaunes sont également en place pour la pluie dans les prochains jours, avec jusqu’à 40 mm attendus dans l’est de l’Écosse.

Les températures devraient augmenter dans la plupart des régions à mesure que l’air plus doux arrive de l’Atlantique, et certaines parties du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles pourraient connaître des conditions météorologiques «printanières», avec des températures pouvant atteindre 14 ° C (57 ° F).

L’Agence pour l’environnement a mis en place 39 avertissements d’inondation jeudi à midi, s’étendant des Midlands au nord-est, ce qui signifie qu’une action immédiate est nécessaire.

Clare Hoskins, qui vit près de Largs, dans le North Ayrshire, a déclaré à l’agence de presse PA: « Nous essayons actuellement de creuser notre route d’accès … il nous faudra probablement une journée entière pour nous déterrer, à nous et nos voisins.

La conférencière de 37 ans à l’Université Strathclyde a déclaré qu’elle pensait que la route principale à proximité avait également été fermée en raison des fortes chutes de neige.