Une correction de 10 à 20 % pourrait être en cours en raison de l’inflation : Mark Zandi

Moody’s Analytics Mark Zandi a un message pour les investisseurs : préparez-vous à une correction significative du marché.

L’économiste en chef de l’entreprise s’attend à ce qu’une Réserve fédérale plus belliciste déclenche un recul de 10 à 20 %.

Et, contrairement aux fortes baisses de ces dernières années, Zandi prévoit qu’une reprise rapide ne sera pas dans les cartes, en particulier parce que le marché est richement valorisé. Il estime que cela pourrait prendre un an pour revenir à l’équilibre.

« Les vents contraires se renforcent pour le marché des actions », a déclaré vendredi Zandi à « Trading Nation » de CNBC. « La Réserve fédérale doit changer de vitesse ici parce que l’économie est si forte. »

Il suggère que la correction est peut-être déjà en cours parce que les investisseurs commencent à avoir peur.

Le Dow vient de connaître sa plus grosse perte hebdomadaire depuis octobre 2020, chutant de 3,45%. Le S&P 500 au sens large a connu sa pire semaine depuis fin février. Le Nasdaq, riche en technologies, a également connu une semaine perdante, mais il n’est qu’à 1,28% de son plus haut historique.

Malgré son avertissement sur le marché, Zandi pense que l’économie évitera une récession car le ralentissement est plus une question de sur-extension des prix des actifs à risque qu’un problème fondamental grave.

« L’économie va exploser », a-t-il déclaré. « Le chômage va être faible. La croissance des salaires va être forte. »

Zandi tire la sonnette d’alarme sur l’inflation depuis des mois.

Sur « Trading Nation » début mars, Zandi a affirmé que l’inflation était « en avance » et que les investisseurs ne comprenaient pas pleinement les risques. Selon Zandi, c’est toujours un problème qui affecte les investisseurs boursiers et obligataires. Zandi voit peu de chance que le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans continue de baisser.

« Je ne compterais pas sur des taux qui restent à 1,5% très longtemps compte tenu de ce qui se passe », a-t-il ajouté.

Les actions et les obligations ne sont pas les seuls actifs à risque qui retiennent son attention. Zandi voit également plus de problèmes se produire dans les ventes de matières premières et de crypto-monnaie. De plus, il s’inquiète de la pérennité d’un marché du logement solide dans un contexte de taux hypothécaires plus élevés.

« L’inflation va être plus élevée qu’elle ne l’était avant la pandémie », a déclaré Zandi. « La Fed lutte depuis au moins un quart de siècle pour faire monter l’inflation, et je pense qu’elle pourra y parvenir. »

