Une cornée bio-conçue peut rendre la vue aux personnes aveugles

Un avantage inattendu était que l’implant modifiait suffisamment la forme de la cornée pour que ses bénéficiaires portent des lentilles de contact pour la meilleure vision possible, même s’ils étaient auparavant incapables de les tolérer.

La cornée aide à concentrer les rayons lumineux sur la rétine à l’arrière de l’œil et protège l’œil de la saleté et des germes. Lorsqu’il est endommagé par une infection ou une blessure, il peut empêcher la lumière d’atteindre la rétine, ce qui la rend difficile à voir.

La cécité cornéenne est un gros problème : on estime qu’environ 12,7 millions de personnes sont touchées par la maladie, et les cas augmentent à un rythme d’environ un million chaque année. L’Iran, l’Inde, la Chine et divers pays d’Afrique ont des niveaux particulièrement élevés de cécité cornéenne, et plus particulièrement de kératocône.

Parce que la peau de porc est un sous-produit de l’industrie alimentaire, l’utilisation de cet implant de bio-ingénierie devrait coûter une fraction du prix de la transplantation d’une cornée de donneur humain, a déclaré Neil Lagali, professeur au Département des sciences biomédicales et cliniques de l’Université de Linköping, l’un des chercheurs à l’origine de l’étude.

“Ce sera abordable, même pour les habitants des pays à faible revenu”, a-t-il déclaré. “Il y a une économie de coûts beaucoup plus importante par rapport à la façon dont la greffe de cornée traditionnelle est effectuée aujourd’hui.”

L’équipe espère mener un essai clinique plus vaste d’au moins 100 patients en Europe et aux États-Unis. En attendant, ils prévoient de lancer le processus réglementaire requis pour que la Food and Drug Administration des États-Unis approuve éventuellement le dispositif pour le marché.