Le président Biden prévoit d’achever un examen de la politique de la Corée du Nord dans les semaines à venir en étroite coordination avec la Corée du Sud et le Japon, a déclaré M. Blinken à Séoul. Il a déclaré que l’examen comprenait à la fois «des options de pression et un potentiel de diplomatie future». Au cours de sa visite, M. Blinken a également critiqué le bilan de la Corée du Nord en matière de droits humains et ce qu’il a appelé le «gouvernement répressif» de M. Kim et ses «abus généralisés et systématiques».

L’administration Biden a intensifié ses efforts pour travailler plus étroitement avec ses alliés régionaux, la Corée du Sud et le Japon, afin de mieux gérer les capacités d’armes croissantes de la Corée du Nord, ainsi que la montée en puissance de la Chine. Le secrétaire Antony J. Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III se sont rendus la semaine dernière à Séoul et à Tokyo dans le cadre de la première visite diplomatique de haut niveau de l’administration en Asie.

