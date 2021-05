Une coopérative appartenant à des travailleurs tente de rivaliser avec Uber et Lyft

Pendant des années, Uber et d’autres entreprises de covoiturage ont offert le promesse d’entrepreneuriat aux conducteurs. Les conducteurs désireux de définir leurs propres horaires se sont inscrits en masse, propulsant l’économie des petits boulots dans une industrie de plusieurs milliards de dollars. Mais certains conducteurs n’ont jamais reçu le contrôle et l’indépendance qu’ils attendaient. Ils ont eu du mal avec les coûts d’entretien des véhicules, des prêts et des assurances, et ils se sont demandé si Uber et Lyft payaient un salaire équitable. Les efforts législatifs visant à leur accorder des prestations d’emploi ont été contrecarrés. Aujourd’hui, des chauffeurs mécontents et des militants syndicaux forment des coopératives appartenant aux travailleurs dans le but de récupérer une partie de l’argent – et du pouvoir – dans l’économie des petits boulots.

La coopérative des chauffeurs, qui a ouvert ses portes à New York cette semaine, est la tentative la plus récente. Le groupe, fondé par un ancien employé d’Uber, un organisateur syndical et un conducteur de voiture noire, a commencé à émettre des actions de propriété aux conducteurs début mai et commencera à proposer des trajets via son application dimanche.

La coopérative a recruté environ 2500 chauffeurs à ce jour et a l’intention de prendre une commission plus petite que Uber ou Lyft et de facturer aux passagers un tarif inférieur. Il s’agit d’un plan ambitieux pour défier les géants du cyclisme, et il fait face aux mêmes obstacles qui tendent à bloquer d’autres acteurs émergents du secteur: peu ont les prouesses techniques, les dollars de capital-risque ou l’offre de pilotes facilement disponibles pour subvertir un entreprise établie comme Uber. Pourtant, les chauffeurs qui ont rejoint l’effort ont déclaré que même une petite coopérative pourrait faire une grande différence dans leur travail, leur permettant de gagner plus d’argent et d’avoir leur mot à dire sur la façon dont l’entreprise est gérée. La coopérative des chauffeurs a déclaré qu’elle prévoyait de payer 10% de plus que le salaire minimum fixés par la commission des taxis et limousines de la ville, et reverser les bénéfices aux chauffeurs sous forme de dividendes. En temps normal, le salaire plus élevé peut attirer les chauffeurs vers la coopérative. Mais ce ne sont pas des temps normaux. De nombreux conducteurs hésitent à reprendre la route en raison de la pandémie, ce qui crée une pénurie nationale. Lors d’un rapport sur les résultats ce mois-ci, Uber a déclaré qu’il comptait 3,5 millions de chauffeurs et de coursiers actifs au cours des trois premiers mois de l’année, en baisse de 22% par rapport à l’année précédente. La société a réagi en augmentant de manière agressive ses dépenses en primes et incitations, qualifiant cet effort de «stimulus. » En mars, Uber a déclaré que les conducteurs de New York gagnaient une médiane de 37,44 $ l’heure.

Mais une fois que l’offre de chauffeurs se rétablira, les salaires d’Uber chuteront très probablement. Les fondateurs de la coopérative des chauffeurs ont déclaré que les membres du groupe avaient du mal à faire face à leurs dépenses lorsqu’ils gagnaient un salaire typique de grêle. Un porte-parole d’Uber a refusé de commenter les coopératives. «Nous travaillons constamment pour améliorer l’expérience des conducteurs sur notre plate-forme et partageons les objectifs de permettre aux conducteurs de travailler efficacement et de manière indépendante», a déclaré Julie Wood, porte-parole de Lyft. Le stress économique causé par la pandémie a poussé les travailleurs à utiliser les coopératives comme un levier contre les entreprises existantes et à – ils l’espèrent – augmenter leur salaire, a déclaré Ariana R. Levinson, professeure à la Brandeis School of Law de l’Université de Louisville qui étudie l’actionnariat salarié. . Bien qu’il soit difficile pour les travailleurs de s’organiser, Mme Levinson a déclaré qu’ils avaient formé de petites coopératives de livraison de nourriture et de covoiturage. «Les entrepreneurs indépendants utilisent vraiment avec succès le modèle des coopératives pour s’organiser et être en mesure de concourir pour un salaire décent», a-t-elle déclaré.

Image Michael Ugwu, un chauffeur Uber, a déclaré qu’il donnerait la priorité aux clients qui demandaient des trajets via l’application de la coopérative. Crédit… Adam Whyte pour le New York Times