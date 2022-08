Une conversation sérieuse est nécessaire sur la demande croissante des universités pour empêcher les étudiants les plus pauvres de manquer, prévient Ucas

Le gouvernement doit avoir une «conversation sérieuse» sur la manière de faire face à la demande croissante d’enseignement supérieur pour s’assurer que les étudiants les plus pauvres ne manquent pas, a déclaré le service des admissions universitaires.

John Cope d’Ucas a dit L’indépendant que les élèves défavorisés risquaient de perdre des places à mesure que la concurrence pour les places augmentait à moins que les ministres n’aident le secteur à se développer.

Cela survient alors que le deuxième plus grand nombre d’étudiants enregistrés a été admis dans les universités le jour des résultats de niveau A jeudi, après un record absolu l’année précédente.

L’Ucas prévoit que le nombre de candidats à l’enseignement supérieur – plus de 700 000 cette année – atteindra au moins 1 million d’ici 2026.

Cela devrait être motivé par un plus grand nombre de personnes souhaitant poursuivre des études supérieures, un plus grand nombre de jeunes de 18 ans dans la population générale et une augmentation du nombre d’étudiants internationaux souhaitant étudier au Royaume-Uni.

Pour tenter d’expliquer l’ampleur de la demande croissante, M. Cope a déclaré qu’entre 10 et 20 nouvelles universités devraient être construites pour répondre aux 250 000 candidats supplémentaires qui devraient vouloir des places dans les prochaines années.

“Ça ne va pas arriver. Parce qu’ils ne sont tout simplement pas dans le système pour le moment », a déclaré le directeur de la stratégie d’Ucas.

Et la demande ne concerne pas seulement les universités, mais l’ensemble du secteur de l’éducation, selon M. Cope. “La tension se fera sentir dans tout le système”, a-t-il déclaré.

Des centaines de milliers d’étudiants de niveau A ont ouvert leurs résultats jeudi (EPA)

“Notre préoccupation est pour le moment qu’il n’y a pas de conversation sérieuse avec le gouvernement et les universités, les collèges et les prestataires d’apprentissage sur la manière de construire et d’étendre le secteur”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

« Cette conversation n’a pas lieu. Et par conséquent, les conséquences pourraient être que les étudiants défavorisés seraient touchés de manière disproportionnée en raison d’un système plus compétitif, moins de personnes ayant accès à une forme de formation pédagogique et les avantages économiques perdus de cela également.

Il a expliqué que les étudiants les plus pauvres pourraient être absents en raison de l’écart de réussite de longue date, qui fait que leurs pairs les plus aisés ont généralement de meilleures chances de réussite scolaire.

Dans les résultats du niveau A de cette année, 58% des candidats des écoles privées ont obtenu les meilleures notes – A et A * – dans toutes les matières, contre un peu moins de 31% dans les écoles secondaires et intermédiaires. Cet écart était plus important qu’avant la pandémie de Covid, avec des chiffres de 44,7% et 20,5% en 2019.

M. Cope d’Ucas a suggéré que la demande croissante d’enseignement supérieur pourrait être traitée en exploitant le nombre croissant d’étudiants qui envisagent des apprentissages.

Il a déclaré que ce serait plus facile si le gouvernement exigeait que toutes les opportunités d’apprentissage soient rendues publiques via les services Ucas, afin qu’elles soient plus faciles à parcourir pour les étudiants lorsqu’ils essaient de trouver des options de carrière appropriées.

Plus tôt cette semaine, le directeur général d’Ucas a déclaré L’indépendant davantage d’étudiants devraient être orientés vers l’apprentissage plutôt que vers les diplômes traditionnels afin de réduire la demande croissante de places dans l’enseignement supérieur.

Un porte-parole d’Universities UK, qui représente plus de 100 établissements, a déclaré : “La demande continue d’une formation universitaire fait honneur à la recherche et à l’enseignement de pointe proposés dans les établissements britanniques.”

Ils ont ajouté : « Les universités font plus avec moins depuis un certain temps déjà. Les expériences et les ressources des étudiants ont été maintenues jusqu’à présent, mais il peut y avoir des choix difficiles à faire. »

Ils ont déclaré qu’il était “plus important que jamais” que le gouvernement fournisse “le bon soutien et un environnement de financement stable” aux universités.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: «Ce gouvernement investit près de 900 millions de livres sterling au cours des trois prochaines années pour soutenir un enseignement de haute qualité et des installations de classe mondiale dans nos universités, ce qui comprend la plus forte augmentation du financement gouvernemental pour le secteur de l’enseignement supérieur depuis plus de une décennie.

“Un diplôme traditionnel de trois ans n’est pas la seule voie vers le succès et un excellent travail, c’est pourquoi nous investissons dans des apprentissages diplômants et des options de formation technique de haute qualité qui sont tout aussi prestigieuses et enrichissantes que les parcours académiques.”