Une conversation post-it virale entre deux frères et sœurs pakistanais fait exploser Twitter

Les plaisanteries des frères et sœurs sont une chose universelle car aucune quantité de plaisir ne pourrait égaler le sentiment de rôtir votre frère ou votre sœur. Et dans les familles asiatiques, cette rivalité prend la forme de nombreux combats de catch, de répliques impertinentes ou de morsures hilarantes de dos à vos parents pour tenter de se surpasser. Vivre avec un duo de frères et sœurs n’est rien de moins que de vivre dans une maison Bigg Boss avec des bagarres et des confrontations continues. Un tel cas d’échange amusant et tranchant entre deux frères et sœurs a pris d’assaut Internet et a laissé les internautes divisés.

Le 14 juin, Aytal, une utilisatrice de Twitter pakistanaise, a partagé deux photos d’une conversation hystérique avec son frère qui a eu lieu via des notes autocollantes. Aytal avait posté un post-it sur leur réfrigérateur, demandant à son frère de la réveiller quand ils partiraient pour l’école. Cependant, la réponse pleine d’esprit qu’elle a reçue n’était certainement pas celle à laquelle elle s’était attendue. En réponse, le frère a collé une autre note sur le réfrigérateur, interrogeant Aytal sur la scène du film anglais qu’elle copie pour écrire un post-it et le coller sur le réfrigérateur. Le frère a ajouté qu’il était difficile pour eux de se réveiller pour l’école, qualifiant Aytal d' »idiot » pour avoir gardé des attentes aussi élevées.

La réponse sauvage a pris d’assaut Internet alors que les internautes partageaient leur relation avec les plaisanteries amicales. Le tweet est devenu viral, avec 2 800 likes, plus de 250 retweets et des centaines de commentaires. Beaucoup ont applaudi et qualifié la réponse de sauvage et de brutale, d’autres se sont demandé si ce n’était pas une pratique courante.

buahahaha frères et sœurs sauvages — ibrahim 👾 (@yehkiyascenehai) 14 juin 2021

stanning vos frères et sœurs— Rahim 🇵🇸. (@dapaltanedaar) 14 juin 2021

Frères et sœurs 1You 0😭😂— Shajii (@shujaatkibakwas) 14 juin 2021

Un utilisateur a commenté en disant que le frère avait été choqué et qu’Aytal était choqué.

Choc Rock U des frères et sœurs— Bilgates/Ayyat Meri BegmYusra 2 pieds ki /) (@Bill_Gates2_) 15 juin 2021

Un autre commentaire plein d’esprit disait que le frère voulait dire « Iddi Tu Angrej » (Vous n’êtes pas britannique) mais d’une manière décente.

On dirait qu’ils veulent dire « Iddi tu Angrej » mais d’une manière décente. — Hasssh .. (@Lyf_mai_Tantee) 15 juin 2021

D’autres ont résonné avec sa douleur et ont partagé qu’ils avaient des frères et sœurs similaires.

Ton frère est juz lyk mon frère. Je ne peux pas expliquer mais je peux sentir ta douleur — لة Nabila (@beautiful_doc) 15 juin 2021

Avez-vous une histoire amusante entre frères et sœurs que vous aimeriez également partager ? Dites-nous en commentaires.

