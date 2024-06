Une conversation gênante avec votre médecin pourrait vous faire économiser des milliers de dollars

Pour pratiquement tous ceux qui ont des revenus au-delà de Bill Gates, les coûts des soins de santé sont devenus une irritation régulière. Les sondages suggèrent que même si la plupart des Américains approuvent généralement les soins qu’ils reçoivent, ils n’apprécient pas leur coût.

Toutes les parties prenantes du système, médecins et patients, ont un rôle à jouer pour résoudre ce problème. Si les établissements médicaux devraient communiquer à l’avance les prix des procédures et traitements médicaux, les Américains devraient également s’habituer à l’idée de parler du prix des services qu’ils reçoivent.

Un traitement alternatif moins cher jamais mentionné

Considérez mon récent voyage aux urgences avec une crise de calculs rénaux. En discutant des soins avec le médecin résident, j’ai fait référence au personnel qui effectuait un scanner, comme cela s’était produit les fois précédentes où j’avais des calculs rénaux. Au début, le personnel semblait hésitant à emprunter cette voie, mais il m’a finalement envoyé passer un scanner.

Lorsque j’ai examiné le dossier après mon séjour, en raison d’inquiétudes concernant les soins médiocres, j’ai découvert que les médecins avaient noté que j’avais « demandé » un scanner. J’ai également découvert une commande d’échographie, une procédure dont les médecins ne m’ont jamais parlé.

Honnêtement, je ne sais pas si j’ai reçu les soins appropriés pendant mon séjour à l’hôpital. La copie de « l’examen » interne que l’hôpital universitaire George Washington a entrepris sur mon cas ne contenait rien sur la substance de mes soins, à part l’affirmation selon laquelle il avait agi de manière appropriée (ils diraient cela, n’est-ce pas ?). Mais l’assistant médical que j’ai vu pour les soins de suivi, qui travaille au noir aux urgences de l’Université de Georgetown, a semblé surpris que le personnel du GWU n’ait pas immédiatement ordonné un scanner.

La ligne de chute est arrivée lorsque la facture est arrivée, et j’ai vu le poste pour le scanner : 12 040 $. Heureusement, mon assureur n’a pas payé de frais distincts pour l’analyse et n’a payé que des frais généraux pour mon séjour aux urgences.

Mais l’épisode a fait ressortir un point plus important. Le personnel des urgences du GWU n’a jamais mentionné la possibilité de passer une échographie, ni le coût astronomique facturé par l’hôpital pour un scanner. Si c’était le cas, j’aurais peut-être choisi l’échographie, dont je ne peux que supposer qu’elle était l’option la moins chère. Mais je n’ai jamais eu la possibilité de faire un choix éclairé. Et parce que j’avais déjà subi des tomodensitogrammes lors d’épisodes antérieurs de calculs rénaux, j’ai involontairement opté pour l’option la plus coûteuse.

Ne pas parler de coûts

Quelques semaines plus tard, avant que toutes les factures de mon séjour à l’hôpital ne soient arrivées, j’ai découvert que j’avais besoin d’une autre opération à la cheville, la quatrième en un peu plus d’un an. Avant l’intervention, mon chirurgien m’a dit qu’il me procurerait une nouvelle botte après l’opération. Quand je lui ai rappelé que j’avais déjà une botte, il m’a répondu que j’en avais besoin pour une nouvelle opération.

Ma réticence initiale s’est transformée en choc et en indignation lorsque j’ai vu la déclaration de mon assureur. L’entreprise a facturé 495 $ pour la botte, que mon assureur a réduit à 230,62 $. Même ce prix « réduit » semble scandaleux pour un morceau de plastique qui coûte probablement un dixième de ce montant.

Cette facture exorbitante a suscité une discussion tardive avec mon chirurgien sur son utilité et son coût. Il a souligné à juste titre qu’il devait se prémunir contre l’infection, notamment parce qu’il pourrait être poursuivi en justice si l’un de ses patients en développait. Ma botte précédente avait subi une demi-douzaine d’opérations chirurgicales depuis que je l’avais acquise auprès de son cabinet il y a plus de dix ans, ce qui signifie qu’elle avait développé une certaine usure.

De la même manière, si j’avais suivi à la lettre le mantra de mon chirurgien « une nouvelle botte pour une nouvelle chirurgie », j’aurais engagé près de 1 000 $ en frais liés aux bottes pour mes quatre interventions au cours de la seule année écoulée. Étant donné que j’ai déjà consacré plus de 15 % de mes revenus aux dépenses médicales l’année dernière, ces coûts supplémentaires auraient augmenté mes propres dépenses médicales de manière considérable. Et même si mon assurance avait couvert une partie des dépenses, moi-même et d’autres patients payons finalement ces frais de toute façon, sous la forme de primes plus élevées.

Nécessité de dépenses prudentes

En fin de compte, comme je l’ai rappelé à mon chirurgien, l’argent est un objet pour moi et pour la plupart des autres Américains confrontés au fardeau toujours croissant des coûts des soins de santé. Si nous ne nous sentons pas plus à l’aise pour parler du coût des soins de santé, ces dépenses dévoreront le pays.

Bien entendu, il est difficile pour les patients de parler de soins de santé car, dans bien des cas, nous ne savons pas ce que nous ignorons. La transparence sur les prix sera utile, en particulier lorsqu’il s’agit de soins non urgents. Mais cela oblige également les patients et les médecins à avoir des conversations dans la salle d’examen qui peuvent sembler gênantes des deux côtés. Cependant, comme je l’ai découvert ces dernières semaines, des conversations embarrassantes pourraient empêcher des factures astronomiques et également empêcher le système de devenir encore plus insoutenable.