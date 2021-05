Une conversation franche avec Mohammad Jasem Alwazzan | Nouvelles des gens

Une image vaut mille mots. Il fige le temps, les sourires, la douleur et l’extase pour pénétrer à travers les parages superficiels de la perception au cœur de la tragédie humaine, de la persévérance et de la victoire. Derrière les photographies les plus célèbres du monde se cachent les photographes qui les ont cliquées. Derrière certains d’entre eux se cache Mohamad Jasem Alwazzan, un photographe en herbe qui ne fait aucun effort pour se faire un nom dans le monde derrière la caméra. Il nous parle de son travail, de ses passions et de ses projets.

Pourquoi avez-vous choisi la photographie?

Je m’intéressais à la photographie dès mon plus jeune âge. Cliquer sur les images m’aide à voir profondément le monde qui m’entoure. Cela m’aide à en apprendre davantage sur les gens, leurs goûts et leurs aversions, leurs émotions et leurs expressions. J’aime être derrière la caméra, regarder le monde à travers le viseur.

Avez-vous une formation formelle dans le domaine de votre choix?

Non, je n’ai suivi qu’un cours de base en photographie ainsi que plusieurs autres cours dans une gamme de techniques d’art numérique et de production et de logiciels comme After Effects, Adobe Premier, 3D Max, etc. J’ai également un baccalauréat en informatique et une deuxième majeure en art numérique. J’ai obtenu mon diplôme en 2002 en Californie.

Comment avez-vous réussi à vous lancer dans la photographie?

Avant de devenir photographe à plein temps, j’ai travaillé dans plusieurs endroits à des travaux techniques, principalement en tant qu’administrateur réseau et formateur Internet. J’ai également fait du trading en ligne. Ces emplois ne m’ont pas donné satisfaction. Je voulais recommencer à faire de la photographie. Donc, quand j’ai reçu un appel de la chaîne de télévision koweïtienne 1 en 2010, j’ai immédiatement sauté dessus. Actuellement, je travaille comme photographe et éditeur de photos. Je travaille également sur des animations graphiques 3D Max.

Comment votre personnalité sur les réseaux sociaux a-t-elle commencé?

Cela a commencé lorsque mon compte Instagram a été remarqué et que mon nombre d’abonnés a commencé à augmenter. J’ai commencé à recevoir de plus en plus de missions chaque jour. Il n’était pas possible d’assumer toutes les affectations. J’ai dû dire non à beaucoup. J’ai été invité à de nombreux lancements de magasins.

Quel est le secret de votre succès?

Je ne me retiens pas quand il s’agit de mon métier. Une passion sans entrave est la clé du succès dans n’importe quelle profession. J’adore le travail que je fais.

La carrière florissante de Mohammad Jasem Alwazzan est une source d’inspiration pour de nombreux artistes en herbe. Sa passion pour son travail et son dévouement se reflètent dans son travail qui définit les tendances au Moyen-Orient. Nous souhaitons à Mohammad plein succès dans sa carrière à venir.

