Une conversation avec Samsung Art Store et la Tate – Samsung Global Newsroom

Tout au long de leurs années de collaboration, Samsung Art Store et la Tate ont travaillé ensemble pour rendre l’art plus accessible aux consommateurs du monde entier. En conséquence, les utilisateurs de The Frame peuvent exposer des œuvres de la vaste collection de la Tate dans leur propre maison. Les deux hommes travaillent ensemble depuis 2018 pour tirer parti de la plateforme Art Store afin d’introduire la culture chez les utilisateurs du monde entier et d’enrichir la vie des utilisateurs.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Rosey Blackmore, directrice des licences et des marchandises à la Tate, pour discuter de l’impact de la technologie sur nos expériences artistiques et sur l’accessibilité de l’art, entre autres sujets. Continuez de lire pour en savoir davantage.

Des années de collaboration pour amener l’art à la maison

Q : Parlez-nous un peu de votre rôle chez Tate et de votre expérience de travail avec Samsung Art Store.

Je suis responsable de nos licences et de nos produits chez Tate, où notre équipe crée et distribue sous licence des produits présentant des œuvres d’art de la collection de la Tate. La visite de nos galeries est gratuite et tous les revenus que nous générons contribuent à rendre cela possible, c’est donc un rôle très satisfaisant.

Nous avons été vraiment ravis de travailler avec Samsung sur leur Art Store. Notre mission à la Tate est de permettre au public d’apprécier l’art, c’est pourquoi ce projet y contribue. À mesure que l’Art Store gagne en popularité, nous avons été très intéressés de voir quelles images sont les plus vues, ainsi que de rafraîchir et d’ajouter de nouvelles œuvres d’art à la sélection disponible à la lumière des tendances que nous observons.

Q : Comment les pièces de la vaste collection de la Tate sont-elles sélectionnées pour The Frame ?

C’est difficile, car nous avons tellement de choix ! Il y a plus de 80 000 œuvres dans la collection de la Tate, mais nous essayons de sélectionner celles avec lesquelles nous pensons que les gens apprécieront de vivre, ainsi que certaines qui leur sont très familières.

Q : Avez-vous remarqué des tendances intéressantes au fil des ans quant aux pièces qui attirent le plus les utilisateurs dans l’Art Store de Samsung ?

Oui, nous l’avons vraiment fait. Par exemple, l’une des œuvres les plus populaires est Arenig, nord du Pays de Galles par James Dickson Innes, qui n’est pas un artiste très connu, mais il s’agit d’une œuvre particulièrement magnifique représentant une montagne vue de l’autre côté d’un lac et présentant de belles teintes violettes. J’imagine donc que cela apporte un sentiment de calme à ceux qui choisissent de l’afficher sur The Frame.

Engager un public diversifié à travers l’art

Q : Quel travail Tate a-t-il réalisé récemment pour s’appuyer sur sa vision consistant à impliquer des publics divers et à aider à développer le potentiel créatif individuel ? Pourquoi cela fait-il partie de la mission de Tate ?

Engager un public plus diversifié est absolument au cœur du travail que nous effectuons à la Tate. C’est quelque chose qui nous passionne car il reflète notre conviction que l’art enrichit la vie et que chacun a droit à cette expérience. Depuis de nombreuses années maintenant, nous veillons à ce que l’art que nous collectons et exposons représente une gamme d’horizons et d’expériences aussi diversifiée que possible. À la Tate Modern, 50 % de notre programme présente des œuvres d’art créées par des femmes, et à la Tate Britain, il en va de même pour nos expositions et expositions contemporaines.

En raison de notre conviction fondamentale que l’art enrichit la vie, Tate propose également une vaste gamme de programmes familiaux gratuits tout au long de l’année, visant à encourager les enfants à faire preuve de créativité.

Q : À votre avis, comment Tate a-t-elle exploité The Frame et Art Store pour soutenir davantage sa mission consistant à impliquer un public inclusif et diversifié ?

Nous apprécions le fait que l’Art Store de Samsung permette à davantage de personnes d’accéder à notre collection et d’élargir le nombre de personnes appréciant l’art. Et peut-être que certains deviendront curieux des œuvres d’art qu’ils voient et choisiront également d’en savoir plus à leur sujet. Cela soutient directement notre mission d’encourager à la fois l’appréciation et la compréhension de l’art auprès de divers publics.

Q : Parmi les œuvres d’art sélectionnées pour l’Art Store, lesquelles recommanderiez-vous aux utilisateurs d’afficher sur The Frame ?

Ma première suggestion parmi les trois œuvres de l’Art Store serait la très belle Composition abstraite de Jessica Dismorr, pour sa palette de couleurs subtiles et calmes.

La seconde serait Maison bleue sur le rivage par Paul Nash, car c’est une image merveilleusement énigmatique et romantique.

Et enfin, un choix très personnel qui Oeillet, Lily, Lily, Rose de John Singer Sargent, car c’est un tableau que j’aime depuis ma première visite à la Tate lorsque j’étais adolescent, et je le trouve toujours aussi extraordinaire aujourd’hui qu’à l’époque. Lorsque vous entrez dans la galerie où est accrochée le tableau, les lanternes peintes semblent éclairer la pièce, et The Frame recrée cette expérience magique.

Tirer parti de la technologie pour améliorer les expériences humaines

Q : De quelles manières la Tate a-t-elle exploité la technologie pour offrir une expérience améliorée aux visiteurs du musée ?

Un bon exemple est « Tate Draw », où les enfants peuvent utiliser des logiciels et des écrans spéciaux dans les galeries pour créer leurs propres œuvres d’art inspirées de la collection de Tate, avec leurs créations finies projetées sur les murs. La technologie élargit les moyens par lesquels nous pouvons tous être créatifs.

Q : Prévoyez-vous des implications que la technologie aura sur le monde de l’art ?

La technologie affecte sans aucun doute tous les aspects de nos vies et nous devons l’adopter.

Il ne fait aucun doute que les progrès technologiques auront de profonds effets sur la manière dont nous accédons à l’art et l’expérimentons. Tate réfléchit toujours à la manière dont nous pouvons réduire l’empreinte carbone de nos activités— la technologie pourrait offrir des opportunités intéressantes à l’avenir, comme des expériences numériques d’art plutôt que l’expédition d’œuvres d’art originales.

Q : Y a-t-il des événements à venir ou des activités spéciales que Tate a prévu dont vous pourriez nous parler ?

Le programme d’expositions de la Tate s’efforce toujours d’offrir une gamme diversifiée de contenus et cet automne ne fait pas exception ! À la Tate Britain, les femmes occupent le devant de la scène avec une grande exposition-enquête sur le travail humoristique et irrévérencieux de Sarah Lucas ainsi qu’une exposition collective explorant le travail radical des artistes féministes travaillant en Grande-Bretagne dans les années 1970 et 1980.

À la Tate Modern, les artistes de tout le continent africain sont au centre des préoccupations, avec la nouvelle commande annuelle de cette année pour l’emblématique Turbine Hall de la galerie créée par l’artiste ghanéen El Anatsui. Une étude majeure de la photographie contemporaine réalisée par des artistes travaillant à travers l’Afrique et sa diaspora reste exposée jusqu’à la nouvelle année, accompagnée d’une rétrospective de Philip Guston, l’un des peintres américains les plus influents et les plus importants du XXe siècle.

À la Tate St Ives, les visiteurs pourront continuer à profiter d’une exposition collective révélatrice explorant les peintures expérimentales réalisées par des artistes travaillant à Casablanca dans les années 1960 et 1970, tandis que la Tate Liverpool se lancera dans un nouveau programme passionnant en collaboration avec le Royal Institute of British Architects. (RIBA). Le partenariat verra une série de nouvelles expositions et événements organisés dans le bâtiment de RIBA à Mann Island à Liverpool pendant la période de fermeture temporaire de la galerie pour réaménagement, qui doit s’achever à l’automne 2025.

Visitez le Samsung Art Store à Le cadre pour voir plus de la collection de Tate.