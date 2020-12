Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Le taux actuel d’infection est «stupéfiant», a déclaré Biden. «Cela va être incroyablement élevé – les dégâts et le nombre de morts.»

Sa réponse était pleine de détails qui montrent clairement qu’il écoute les experts en santé publique. Il demandera aux Américains de porter des masques et les exigera là où il le pourra, a-t-il déclaré. Il demandera aux gouverneurs de prendre des mesures similaires et de porter eux-mêmes des masques comme modèles.

J’avais demandé comment il essaierait de persuader les Américains de faire un dernier effort pour changer leur comportement au début de 2021 et réduire la propagation du virus. Cela pourrait sauver des dizaines de milliers de vies.

« Ce sera la première priorité, la deuxième priorité et la troisième priorité – traiter avec Covid et réduire la propagation et faire baisser le taux de mortalité », m’a dit le président élu Joe Biden lors d’un appel téléphonique hier.

Mais je pense que sa réponse manquait également quelque chose d’important – quelque chose qui contribuera grandement à déterminer dans quelle mesure il réussit à réduire les décès de Covid. Il manquait une composante émotionnelle.

De l’avis de Biden, les Américains comprennent déjà la nécessité de réduire le taux d’infection dans les mois à venir, alors que le vaccin est en cours de déploiement. «Il y a un nouveau sentiment d’urgence de la part du grand public», a-t-il dit à moi et à la poignée d’autres journalistes à l’appel. «Le public américain est douloureusement sensibilisé à l’étendue, aux dommages et au coût incroyablement élevé de ne pas prendre le type de mesures dont nous avons parlé.

Cela semble un peu optimiste. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a plus que quintuplé depuis la fête du Travail, en grande partie parce que les Américains sont fatigués de rester à la maison et de toutes les autres perturbations de la vie normale – et cela se comprend. C’est assez misérable.

Pourtant, il est également clair que notre impatience tue des gens. Près de 20 000 Américains sont morts des cas confirmés de Covid la semaine dernière, et le bilan de la semaine prochaine sera probablement pire.

Le début de la présidence de Biden lui donnera l’occasion de livrer non seulement un message scientifique, mais aussi un émotionnel. Il peut dire clairement qu’il comprend la frustration des gens – mais qu’ils doivent redoubler d’efforts pendant quelques mois de plus, dans l’intérêt d’eux-mêmes, de leurs familles et de leurs communautés.