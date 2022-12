Une conversation avec Corning : quels sont les défis de la fabrication de verre résistant ?

Corning a dévoilé Gorilla Glass Victus 2 cette semaine, une suite de Victus 2020 (et Victus + de l’année dernière). L’objectif de cette génération était d’améliorer les performances de chute, c’est-à-dire d’augmenter les chances que le verre aille bien après avoir laissé tomber votre téléphone. Les surfaces rugueuses comme l’asphalte et surtout le béton étaient le principal défi.

Nous avons pu parler avec Scott Forester, vice-président de division et directeur commercial, Glass & Operations Council chez Corning, de ce qui se passe dans la fabrication de verre renforcé. Il s’avère que “dur” est une cible mouvante parce que les téléphones eux-mêmes changent.

Le verre moderne devrait survivre à des chutes de 2 m (crédit image : Corning)

Les smartphones sont devenus 15 % plus lourds et 10 % plus grands en moyenne au cours des quatre dernières années. Le poids et la taille dictent la force de l’impact lorsque le téléphone tombe et comment cette force est répartie à travers la vitre de l’écran et le corps du téléphone.

La taille est dictée par la demande du marché, les téléphones avec des écrans plus grands se vendent mieux que les appareils compacts. Les gros téléphones minces ont tendance à beaucoup fléchir, ce qui peut être catastrophique pour le verre qui protège l’avant et bien souvent l’arrière aussi.



Test du verre Victus 2 tombant sur du papier de verre à grille 80 (qui simule le béton)

Le poids supplémentaire est en partie une conséquence d’avoir un téléphone plus grand. Ce n’est pas tout, les batteries plus grosses pèsent plus aussi. De plus, les fabricants sont passés du plastique à l’aluminium et même à l’acier pour le châssis du téléphone, tous deux plus lourds que le plastique (l’acier notamment).

Ce n’est pas si mal, cependant, le métal rend le châssis plus rigide, ce qui peut réduire la pression sur le verre lorsque le téléphone touche le sol. Corning travaille avec les fabricants pour optimiser la construction interne d’un téléphone afin de le rendre plus durable. Tu peux regarder cette vidéo d’il y a quelques années qui démontre l’importance de bien supporter le verre.

Parfois, l’entreprise récupère même les téléphones cassés des utilisateurs et les examine de près pour déterminer ce qui a causé l’éclatement du verre – cette connaissance sert à améliorer la prochaine génération. Ce que l’équipe a découvert, c’est que les surfaces rugueuses sont responsables de la plupart du temps lorsque l’écran se brise, le béton et l’asphalte sont les surfaces rugueuses les plus courantes que les utilisateurs rencontrent dans leur vie quotidienne.



Le béton et l’asphalte sont les surfaces rugueuses les plus courantes (crédit image : Corning)

Les gros téléphones ne sont pas la seule tendance, les écrans incurvés sont également très populaires. Nous avons demandé s’ils sont plus vulnérables — apparemment, cela ne fait pas beaucoup de différence si l’impact est à l’avant du téléphone ou sur le côté incurvé. Encore une fois, un cadre rigide bien conçu peut grandement contribuer à économiser le verre.

Il existe un autre lien entre les batteries des smartphones et le verre. Corning souhaite maintenir une réflectivité faible pour éviter l’éblouissement. Si la lumière ambiante submerge votre écran, la solution immédiate consiste à augmenter la luminosité. Mais cela gaspille de l’énergie, ce qui n’est pas bon pour la durée de vie de votre batterie et pas non plus pour le verre, car cela pourrait signifier des batteries plus grandes et plus lourdes.

Nous avons également posé des questions sur les protecteurs d’écran. Corning n’est pas contre eux, mais Forester nous dit que les téléphones avec Gorilla Glass sont conçus pour survivre sans protection supplémentaire, donc les protecteurs ne sont pas indispensables.

Cela sera particulièrement vrai pour les téléphones qui arriveront dans les prochains mois grâce à la capacité de survie accrue de Gorilla Glass Victus 2. Quels téléphones exactement ne sont pas encore connus, pas officiellement. Mais vous pouvez faire une supposition éclairée en utilisant le Phone Finder.