Une contre-offensive lente assombrit l’humeur en Ukraine

Ces victoires ont permis aux Ukrainiens assiégés de traverser un hiver de frappes aériennes sur des infrastructures civiles et une bataille brutale et symbolique pour Bakhmut, la ville orientale tombée aux mains des Russes en mai.

Pendant près de 18 mois, l’Ukraine s’est opposée à ses envahisseurs russes, ralliant le soutien à ses troupes en embrassant les victoires sur le champ de bataille de l’année dernière dans les régions de Kiev, Kharkiv et Kherson.

Tout au long, les responsables ukrainiens et leurs partenaires occidentaux ont annoncé une contre-offensive à venir – une contre-offensive qui, soutenue par un flot de nouvelles armes et d’entraînement, ils espéraient inverser le cours de la guerre.

Mais deux mois après que l’Ukraine a lancé l’attaque, avec peu de progrès visibles sur le front et un été implacable et sanglant à travers le pays, le récit de l’unité et de la persévérance sans fin a commencé à s’effilocher.