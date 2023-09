« Une contradiction » : les États-Unis subventionnent les bâtiments « durables », mais les rendent vulnérables aux inondations

Ces résultats surviennent alors que l’administration Biden, le Green Building Council et d’autres groupes s’efforcent de rendre les bâtiments américains plus résilients.

La Maison Blanche a lancé l’année dernière une initiative visant à aider les gouvernements des États et locaux adopter les derniers codes du bâtiment. Quarante États et territoires américains n’ont pas mis à jour leurs codes de construction depuis 2018, selon le L’Agence fédérale de gestion des urgences a signalé en avril.

Pendant ce temps, le Green Building Council et l’International Code Council, un groupe à but non lucratif influent qui crée des codes de construction modèles que les gouvernements locaux peuvent utiliser, affirment qu’ils travaillent tous deux à intégrer des fonctionnalités de résilience dans leurs offres.

Mais les normes LEED ne seront probablement pas mises à jour avant 2025, au plus tôt. Le conseil du code n’a pas donné de calendrier clair pour sa prochaine refonte.

« Si ces organisations bénévoles établissent des directives et des normes claires en matière de résilience, cela pourrait réduire les pertes pour les États-Unis. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Hill, qui est maintenant chercheur principal au Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion centriste. « C’est une occasion manquée parce que nous n’avons pas mis en place ces normes et ces directives. Et c’est ainsi que nous construisons des bâtiments destinés à être inondés ou brûlés.

Le système de notation LEED a commencé comme projet pilote en 1998, cinq ans après la création du Green Building Council par un avocat spécialisé en environnement, un promoteur immobilier et un responsable marketing de la société de climatisation Carrier. Ils ont travaillé avec un scientifique du groupe environnemental Natural Resources Defense Council pour développer le système de notation.

Le système est basé sur un tableau de bord des actions que les architectes, les constructeurs et les promoteurs peuvent utiliser pour gagner des points en vue de la certification et, espérons-le, accroître la durabilité environnementale de leurs projets. Les tableaux de bord et les points disponibles varient légèrement selon que le projet doit, par exemple, construire un hôpital, rénover un bureau ou planifier une nouvelle ville.

Mais presque tous les nouveaux tableaux de bord de construction promeuvent des actions telles que l’approvisionnement en énergie renouvelable à partir du réseau et la minimisation de la consommation d’eau, ainsi que l’inclusion d’installations cyclables et la création de « vues de qualité » depuis tout le bâtiment. Certaines actions, comme le stockage et la collecte des matières recyclables, sont requises.

Les certifications LEED sont attribuées aux projets selon quatre niveaux de points : au sommet se trouve le sceau platine du Green Building Council, suivi de l’or et de l’argent. Le niveau d’entrée est simplement certifié.

Il a fallu attendre 2004 pour que le groupe à but non lucratif dirigé par l’industrie approuve ses 100 premiers projets LEED. L’année dernière, le total cumulé dépassé les 100 000avec des projets certifiés sur tous les continents sauf l’Antarctique.

Au fil des décennies, le Green Building Council a régulièrement mis à jour LEED – parfois pour répondre lacunes signalées dans le programme. Par exemple, les médias ont constaté à plusieurs reprises que certains projets certifiés verts consommé plus d’énergie que des bâtiments comparables. À la suite de ces rapports, le Green Building Council a exigé en 2015 que les nouveaux bâtiments LEED fournissent au groupe des informations sur leurs premières années de consommation d’énergie.

Le Green Building Council n’a pas pris les mêmes mesures décisives pour intégrer l’adaptation climatique dans son système d’évaluation de la durabilité. Et ce malgré une prise de conscience croissante dans le domaine de l’architecture selon laquelle les pratiques de construction doivent changer en réponse au réchauffement constant du monde.





Le premier signal d’alarme pour les concepteurs a eu lieu en 2005, lorsqu’un ouragan de catégorie 3 – avec des vents soutenus estimés à 200 km/h et une onde de tempête d’au moins 25 pieds de haut – a frappé le sud-est de la Louisiane.

À la Nouvelle-Orléans, l’ouragan Katrina a piégé des dizaines de milliers de personnes dans des maisons inondées et impuissantes pendant des semaines, tout en mettant hors service la quasi-totalité des installations de santé et de sécurité de la ville. Au milieu de la chaleur étouffante du mois d’août, plus de 540 victimes de l’ouragan sont mortes de maladies aiguës et chroniques qui « auraient probablement été évitées si les services d’urgence et les services hospitaliers n’avaient pas été interrompus après la tempête », selon un rapport. étude 2014 par l’État de Louisiane.

« Katrina a attiré l’attention de tout le monde », a déclaré Douglas Pierce, directeur du design résilient chez Perkins&Will, la société mondiale deuxième plus grand cabinet d’architecture. Le domaine du design durable a commencé à « se déplacer au-delà de la simple tentative d’arrêter le changement climatique pour se concentrer sur le fait de dire : « le changement climatique est là et nous devons y faire face ».





Lors de la conférence annuelle du Green Building Council en novembre, Wilson et quelque 160 autres participants, dont des représentants de la Nouvelle-Orléans et des environs, ont élaboré un document politique destiné à contribuer à rendre les efforts de planification et de reconstruction post-Katrina plus équitables et plus durables sur le plan environnemental. Les recommandations comprenaient « le déplacement du développement des régions de la ville les plus à risque d’inondations futures » et la conception ou la réparation de bâtiments dans d’autres zones « pour servir de refuges habitables en cas de crise ou de panne des systèmes d’énergie, d’eau et d’égouts ».

« La motivation était de sauver des vies, pas seulement de faire ce qu’il fallait », a déclaré Wilson, qui dirige aujourd’hui le Resilient Design Institute, une organisation à but non lucratif. « J’ai donc pensé que cela pourrait être un moyen – en particulier dans notre pays politiquement divisé – d’amener davantage de gens à se concentrer sur la conception écologique et à le faire pour des raisons de résilience. »

Les dirigeants de la ville ont augmenté la hauteur de base requise pour les nouveaux bâtiments et ont initialement « plaidé pour transformer les zones durement touchées en parcs et espaces verts », a déclaré John Lawson II, l’attaché de presse du maire LaToya Cantrell. Mais ce projet visant à interdire le réaménagement dans certaines zones a suscité l’opposition des résidents, car il s’agissait principalement de communautés historiquement noires et à faible revenu, a-t-il déclaré.

« En fin de compte, il n’y avait aucune zone de la ville où le réaménagement était interdit après Katrina », a écrit Lawson dans un courriel.

Le Green Building Council n’a pas non plus suivi ses propres conseils. Le groupe a eu du mal à donner la priorité à la résilience aux côtés des autres considérations environnementales et sanitaires intégrées au système LEED.

Depuis 2009, la plupart des tableaux de bord des nouveaux bâtiments n’offrent que quatre points – sur 110 possibles – pour prendre en compte les inondations. sélection du site, planification des catastrophes naturelles ou concevoir pour la résilience après un événement perturbateur. Et trois de ces points sur le thème de la résilience n’ont été proposés que sous forme de crédits pilotes, ce qui signifie que la plupart des experts LEED ne les connaissent pas.

Le Green Building Council a également eu pendant un temps un groupe de travail sur la résilience. Mais il est devenu inactif vers 2016 lorsque le conseil a commencé à soutenir un système d’évaluation de la résilience connu sous le nom de RELi, initialement créé par Pierce, l’architecte de Perkins&Will. Le système était compliqué et peu de projets l’ont adopté. Le Green Building Council efficace abandonné RELi en 2021, transférer la gestion de cette norme de résilience à une plus petite organisation à but non lucratif.

« Ce dont nous avons parlé – notre groupe de travail il y a de nombreuses années – était d’intégrer [resilience] dans tous les systèmes LEED, dans toutes les différentes catégories de crédit et en faisant en sorte que ce soit quelque chose qui soit systématiquement abordé au lieu de ce genre de chose à un seul point et à jeter », a déclaré Mary Ann Lazarus, qui avec Wilson a coprésidé le comité.

Lazarus s’est éloigné du Green Building Council mais continue de valoriser et de soutenir son travail visant à faire progresser la conception durable.

« Je ne sais tout simplement pas pourquoi cette question particulière, qui me tient à cœur, a été si difficile à intégrer dans la norme de manière vraiment globale », a-t-elle ajouté.

Dans l’état actuel des choses, le système LEED donne effectivement la même priorité à la réservation d’au moins quelques places de stationnement pour recharger les véhicules électriques comme c’est le cas pour ne pas construire sur des terrains « sensibles » comme dans une plaine inondable ou à côté d’un plan d’eau : chacun vaut un seul point.

La rivière Vu New a gagné des points pour les deux, même si elle est située, comme son nom l’indique, à seulement quelques pas d’un estuaire rempli de yachts qui serpente à travers Fort Lauderdale. En effet, le système LEED récompense toujours les projets situés dans des zones sujettes aux inondations s’ils sont situés sur « des terrains préalablement aménagés », indique le guide de notation. Le Green Building Council a décerné à cet immeuble d’appartements élégant un certification argent en 2015.

Le Broward Addiction Recovery Center – l’autre bâtiment récemment construit certifié LEED connu pour avoir été inondé lors de la tempête d’avril – dispose d’un jardin clos où les patients peuvent sortir pour prendre l’air. Pendant l’averse, cet espace s’est rempli comme une baignoire puis a débordé jusqu’au rez-de-chaussée de l’installation de traitement résidentielle. Le centre de traitement de la toxicomanie géré par le comté a obtenu un certification or en 2018. (Il n’a obtenu aucun point dans une catégorie qui encourage les mesures visant à limiter la quantité d’eaux pluviales.)

La Lincoln Property Co., propriétaire du Vu, n’a pas répondu aux questions sur cette histoire. Le comté de Broward a fourni des photos de l’installation mais a refusé une demande de visite du bâtiment et n’a ensuite pas répondu aux questions de suivi.