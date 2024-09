Une consommation modérée de caféine peut réduire le risque de développer une maladie cardiométabolique

18 septembre 2024 — Boire une tasse de café par jour, ou toute autre boisson ou substance contenant de la caféine, pourrait être une habitude positive pour la santé cardiovasculaire, car ce produit chimique pourrait offrir un effet protecteur contre de multiples maladies cardiométaboliques, telles que le diabète de type 2, les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux.

En particulier, une nouvelle étude examinant les effets d’une consommation régulière de caféine a révélé qu’elle était associée à un risque plus faible de multimorbidité cardiométabolique d’apparition récente, c’est-à-dire la coexistence d’au moins deux maladies cardiométaboliques.

« Consommer trois tasses de café, soit 200 à 300 mg de caféine, par jour pourrait aider à réduire le risque de développer une multimorbidité cardiométabolique chez les individus sans aucune maladie cardiométabolique », commente l’auteur principal de l’étude, Chaofu Ke, Ph.D., du Département de l’École de santé publique du Collège médical de Suzhou de l’Université de Soochow, en Chine.

Selon l’étude, à mesure que la population mondiale vieillit, le développement de multiples maladies cardiométaboliques devient plus fréquent et pourrait bientôt devenir un grave problème de santé publique mondial.

« Les résultats soulignent que la promotion d’une consommation modérée de café ou de caféine comme habitude alimentaire chez les personnes en bonne santé pourrait avoir des effets bénéfiques considérables sur la prévention des maladies cardiométaboliques », ajoute Ke.

Diminution du risque cardiométabolique

L’article scientifique publié dans Endocrinologie clinique et métabolisme a basé ses recherches sur les données de la UK Biobank — une étude alimentaire longitudinale détaillée menée auprès de plus de 500 000 participants âgés de 37 à 73 ans.

Les participants qui ont fourni des informations peu claires sur leur consommation de caféine ont été exclus de l’étude, de sorte que le groupe final comprenait 172 315 buveurs de café et 188 091 autres buveurs de café et d’arbres exempts de toute maladie cardiométabolique au départ.

Les résultats des maladies cardiométaboliques ont été recueillis à partir des conditions médicales autodéclarées, des données de soins primaires, des données des hôpitaux pour patients hospitalisés et des registres des décès liés à la UK Biobank.

À tous les niveaux, la consommation de caféine était inversement associée au risque de développer de nouvelles maladies cardiométaboliques. Les personnes ayant déclaré une consommation modérée étaient les moins susceptibles de développer un tel problème de santé.

La caféine contenue dans le thé noir est également associée à un risque plus faible de nouvelle apparition d’une multimorbidité cardiométabolique.

L’équipe de recherche a mené une revue de la littérature en prenant en compte les résultats existants sur les effets sur la santé d’une consommation régulière de caféine, qui révèlent les effets protecteurs de cette substance chimique en matière de morbidité et de maladies cardiométaboliques.

Par exemple, l’Institut national du cancer des États-Unis a découvert que boire deux tasses de thé noir par jour peut réduire le taux de mortalité de 9 à 13 %.

La consommation de caféine a également été lié pour améliorer les habitudes de sommeil, comme l’a révélé une étude récente menée aux Pays-Bas, selon laquelle les femmes âgées qui ne consomment pas de café sont plus susceptibles de souffrir de troubles du sommeil.

Cette revue d’études épidémiologiques a révélé que les personnes atteintes d’une seule maladie cardiométabolique peuvent avoir un risque de mortalité toutes causes confondues deux fois plus élevé que celles qui ne souffrent d’aucune maladie cardiométabolique.

Parallèlement, les personnes atteintes d’une maladie cardiométabolique pourraient avoir un risque de mortalité toutes causes confondues quatre à sept fois plus élevé. Les maladies cardiométaboliques étaient également liées à des risques plus élevés de perte de fonction physique et de stress mental que les personnes atteintes d’une seule maladie.

Cependant, une étude antérieure établissant un lien entre la consommation quotidienne de deux à trois tasses de café et un risque plus faible de maladie cardiovasculaire et de mortalité a été critiquée par des experts qui ont souligné qu’il est difficile d’exclure d’autres facteurs corrélatifs lors de ce type de recherche observationnelle.

Pour contacter notre équipe éditoriale, veuillez nous envoyer un e-mail à [email protected]