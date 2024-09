Une consommation modérée de café et de caféine est associée à un risque moindre de développer de multiples maladies cardiométaboliques, selon une nouvelle étude

Consommer régulièrement des quantités modérées de café et de caféine peut offrir un effet protecteur contre le développement de multiples maladies cardiométaboliques, notamment le diabète de type 2, les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Endocrine Society. Journal d’endocrinologie clinique et du métabolisme.

Les chercheurs ont constaté qu’une consommation régulière de café ou de caféine, en particulier à des niveaux modérés, était associée à un risque plus faible de nouvelle apparition de multimorbidité cardiométabolique (MC), qui fait référence à la coexistence d’au moins deux maladies cardiométaboliques.

La prévalence des personnes atteintes de multiples maladies cardiométaboliques, ou CM, devient une préoccupation croissante de santé publique à mesure que les populations vieillissent dans le monde entier, note l’étude.

Les chercheurs ont découvert que la consommation de café et de caféine pourrait jouer un rôle protecteur important dans presque toutes les phases du développement du CM.

« Consommer trois tasses de café, soit 200 à 300 mg de caféine, par jour pourrait aider à réduire le risque de développer une multimorbidité cardiométabolique chez les individus sans aucune maladie cardiométabolique », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Chaofu Ke, MD, Ph.D., du Département d’épidémiologie et de biostatistique, École de santé publique du Collège médical de Suzhou de l’Université Soochow, à Suzhou, en Chine.

L’étude a révélé que, par rapport aux non-consommateurs ou aux consommateurs de moins de 100 mg de caféine par jour, les consommateurs de quantités modérées de café (3 boissons par jour) ou de caféine (200 à 300 mg par jour) présentaient un risque réduit de 48,1 % ou 40,7 % de développer une nouvelle CM.

Ke et ses collègues ont basé leurs conclusions sur les données de la UK Biobank, une vaste étude longitudinale détaillée sur l’alimentation menée auprès de plus de 500 000 participants âgés de 37 à 73 ans. L’étude a exclu les personnes dont les informations sur la consommation de caféine étaient ambiguës. Le groupe de participants résultant comprenait un total de 172 315 personnes qui ne souffraient d’aucune maladie cardiométabolique au départ pour les analyses de la caféine, et un nombre correspondant de 188 091 personnes pour les analyses de la consommation de café et de thé.

Les résultats des maladies cardiométaboliques des participants ont été identifiés à partir des conditions médicales autodéclarées, des données de soins primaires, des données hospitalières liées et des registres de décès liés à la UK Biobank.

La consommation de café et de caféine à tous les niveaux était inversement associée au risque d’apparition d’une MC chez les participants sans maladies cardiométaboliques. L’étude a révélé que les personnes ayant déclaré une consommation modérée de café ou de caféine présentaient le risque le plus faible. Une consommation modérée de café ou de caféine était inversement associée à presque tous les stades de développement de la MC.

« Les résultats soulignent que la promotion d’une consommation modérée de café ou de caféine comme habitude alimentaire chez les personnes en bonne santé pourrait avoir des effets bénéfiques considérables sur la prévention de la MC », a déclaré Ke.

Combler une lacune dans la recherche

De nombreuses études épidémiologiques ont révélé les effets protecteurs de la consommation de café, de thé et de caféine sur la morbidité de certaines maladies cardiométaboliques. Cependant, les effets potentiels de ces boissons sur le développement de la MC étaient largement inconnus.

Les auteurs ont examiné les recherches disponibles sur ce sujet et ont découvert que les personnes atteintes d’une seule maladie cardiométabolique pouvaient avoir un risque de mortalité toutes causes confondues deux fois plus élevé que celles qui ne souffraient d’aucune maladie cardiométabolique. En revanche, les chercheurs ont découvert que les personnes atteintes de CM pouvaient avoir un risque de mortalité toutes causes confondues presque 4 à 7 fois plus élevé. Les chercheurs ont également noté que la CM pouvait présenter des risques plus élevés de perte de fonction physique et de stress mental que les personnes atteintes d’une seule maladie.

Les autres auteurs de l’étude sont : Xujia Lu, Guochen Li, Luying Wu, Liping Shao, Yulong Fan et Chen-Wei Pan de l’université de Soochow ; Xiaohong Zhu des centres de contrôle et de prévention des maladies de Suzhou, en Chine ; Ying Wu de l’université médicale du Sud à Guangzhou, en Chine ; et Yan Borné de l’université de Lund à Malmö, en Suède.

La Fondation nationale des sciences naturelles de Chine, le projet du laboratoire clé des maladies gériatriques et d’immunologie du MOE et la recherche sur les technologies clés pour la prévention et le contrôle des principales maladies et des maladies infectieuses à Suzhou ont financé l’étude.