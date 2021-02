Manger trop de matières grasses et de sucre en tant qu’enfant peut altérer votre microbiome à vie, même si vous apprenez plus tard à manger plus sainement, suggère une nouvelle étude. Le microbiome fait référence à toutes les bactéries ainsi qu’aux champignons, parasites et virus qui vivent sur et à l’intérieur d’un être humain ou animal. La plupart de ces micro-organismes se trouvent dans les intestins, et la plupart d’entre eux sont utiles, stimulant le système immunitaire, décomposant les aliments et aidant à synthétiser les vitamines clés, ont déclaré les chercheurs dans l’étude sur les souris.

« Nous avons étudié des souris, mais l’effet que nous avons observé est équivalent au fait que les enfants ont un régime occidental, riche en graisses et en sucre et que leur microbiome intestinal est toujours affecté jusqu’à six ans après la puberté », a déclaré le chercheur Theodore Garland de l’Université de Californie à Riverside. , États-Unis.

Pour l’étude, publiée dans le Journal of Experimental Biology, l’équipe a recherché un impact sur le microbiome après avoir divisé les souris en quatre groupes pour moitié nourris avec un régime standard et « sain », pour moitié avec un régime « occidental » moins sain, pour moitié avec un accès à une roue de course pour l’exercice, et la moitié sans.

Après trois semaines passées sur ces régimes, toutes les souris ont été renvoyées à un régime standard et sans exercice, ce qui est normalement la façon dont les souris sont conservées dans un laboratoire. Au bout de 14 semaines, l’équipe a examiné la diversité et l’abondance des bactéries chez les animaux. Ils ont constaté que la quantité de bactéries telles que Muribaculum intestinale était considérablement réduite dans le groupe alimentaire occidental. Ce type de bactérie est impliqué dans le métabolisme des glucides.

L’analyse a également montré que les bactéries intestinales sont sensibles à la quantité d’exercice que subissent les souris. Les bactéries Muribaculum ont augmenté chez les souris nourries avec un régime standard qui avaient accès à une roue de course et ont diminué chez les souris suivant un régime riche en graisses, qu’elles fassent de l’exercice ou non.

Les chercheurs pensent que cette espèce de bactérie et la famille de bactérie à laquelle elle appartient pourraient influencer la quantité d’énergie disponible pour son hôte.

Un autre effet à noter a été l’augmentation d’une espèce bactérienne très similaire qui s’est enrichie après cinq semaines d’entraînement sur tapis roulant dans une étude menée par d’autres chercheurs, suggérant que l’exercice seul peut augmenter sa présence.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont découvert que le régime alimentaire occidental au début de la vie avait des effets plus durables sur le microbiome que l’exercice au début de la vie.