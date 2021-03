Si vous achetez une ligne domestique à large bande, la règle est simple: plus vite est mieux. Et vous ne pouvez vraiment pas l’obtenir plus rapidement que 1000 Mbps, c’est-à-dire 1 Gbps en termes plus simples, pour le moment. Nous avons quitté le temps où une connexion Internet de 512 Kbps (0,5 Mbps, pour la génération Y) était considérée comme large bande. Dans l’état actuel des choses, ces plans à 1 Gbit / s ne coûtent pas non plus un bras et une jambe. À l’heure actuelle, Reliance JioFiber, Airtel Xstream large bande, Spectra, ACT large bande et MTNL offrent des connexions Internet 1 Gbps pour votre maison.

Le plan Reliance JioFiber 1 Gbps est au prix de Rs 3 999 par mois et offre des données illimitées. Il existe un abonnement groupé pour les applications OTT, notamment Netflix, Amazon Prime, Disney + Hotstar, Sony Liv, Jio Cinema, Zee5 et plus encore. Cela totalise jusqu’à 15 abonnements OTT groupés coûtant jusqu’à 1650 Rs par mois. Après tout le réalignement et le reconditionnement des plans haut débit jusqu’à l’année dernière, nous avons maintenant un nouveau plan haut débit Airtel Xstream. Il s’appelle le VIP X-Stream et son prix est de 3 999 Rs par mois. Cela regroupe une utilisation illimitée des données à des vitesses de 1 Gbit / s, ainsi que des appels vocaux locaux et STD illimités avec le téléphone fixe, ainsi que les avantages Airtel Thanks qui incluent l’abonnement au contenu Airtel Xstream Premium, l’accès au contenu Zee 5 Premium, un an d’Amazon Abonnement Prime, trois mois de Netflix.

Au milieu des batailles entre les entreprises privées à large bande, la MTNL, dirigée par l’État, n’est pas d’humeur à être laissée pour compte. Ils ont maintenant deux plans 1Gbps parmi lesquels les utilisateurs de Delhi et de Mumbai peuvent choisir. Le premier est le plan FTH-2990 qui coûte Rs 2 990 par mois. Dans le cadre de l’offre de lancement initiale, MTNL offre 6000 Go d’utilisation de données groupées par mois avec ce plan. Le deuxième plan est appelé FTH-4990 qui regroupe 12000 Go de données et coûte 4 990 Rs par mois.

Incidemment, le voyage 1 Gbps a commencé il y a longtemps pour Spectra. Ils proposent des forfaits 1 Gbps dans diverses régions depuis un certain temps maintenant, bien qu’il y ait eu des révisions de prix depuis. À l’heure actuelle, Spectra a le plan Spectra Fastest qui offre une vitesse de 1 Gbit / s, 500 Go de données par mois avec report de données inutilisées et est au prix de Rs 1 549 par mois – mais un utilisateur peut obtenir des données illimitées s’il choisit de jouer pour une période semestrielle et annuelle des plans. Act Broadband propose désormais un forfait 1 Gbps dans certaines villes, dont Bengaluru, Hyderabad et Chennai. Le plan Act Giga coûte 5 999 Rs par mois et regroupe 2 500 Go de données par mois.