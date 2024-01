Une confusion a précédé une frappe meurtrière de drone en Jordanie, selon des responsables américains (Middle East News)

Des responsables égyptiens et qatariens devaient présenter au Hamas une nouvelle proposition de trêve israélienne après des pourparlers de haut niveau à Paris axés sur la négociation d’un accord visant à suspendre les combats à Gaza et à libérer les otages détenus par le Hamas et d’autres groupes armés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les discussions se poursuivraient cette semaine, signalant au moins le potentiel de progrès vers un accord alors que les combats approchent de leur quatrième mois. Les discussions de dimanche ont été « constructives », a déclaré le bureau de M. Netanyahu, tout en prévenant que des « divergences importantes » subsistaient.

Une personne informée des pourparlers a déclaré qu’Israël avait présenté une proposition à l’Egypte et au Qatar – deux pays qui ont servi d’intermédiaires depuis le début des combats – pour qu’ils s’associent au Hamas, dont l’attaque transfrontalière meurtrière du 7 octobre a déclenché une guerre de représailles contre Israël. le groupe à Gaza.

Il y a eu suffisamment de progrès au cours des discussions pour que l’Egypte et le Qatar aient jugé utile de soumettre la nouvelle proposition au Hamas, a déclaré la personne, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de diplomatie délicate.

Les participants à la réunion de dimanche comprenaient le directeur de la CIA, William J. Burns ; le chef des espions israéliens, David Barnea ; le chef du Shin Bet, l’agence de sécurité intérieure israélienne, Ronen Bar ; le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, et le ministre égyptien du renseignement, le général Abbas Kamel.

Les négociateurs envisageaient de quitter Paris, mais les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours dans l’espoir que la nouvelle proposition permettrait de sortir de l’impasse et de relancer sérieusement les négociations, a déclaré la personne sans divulguer aucun détail sur la proposition.

Les dirigeants israéliens se sont engagés depuis des mois à poursuivre leur guerre contre le Hamas jusqu’à ce que les capacités militaires de l’organisation et sa capacité à diriger Gaza soient démantelées et ne constituent plus aucune menace. Mais les responsables du Hamas ont publiquement conditionné toute nouvelle libération d’otages à l’engagement israélien de cesser complètement la guerre.

Ces derniers jours, les négociateurs menés par les États-Unis ont élaboré un projet d’accord écrit fusionnant les propositions proposées par Israël et le Hamas dans un cadre de base qui verrait Israël suspendre sa guerre à Gaza pendant environ deux mois en échange de la libération progressive de plus de 100 otages encore en vie. détenu par le Hamas.

Les efforts pour libérer davantage d’otages sont au point mort depuis qu’un premier accord en novembre a abouti à une pause d’une semaine dans les combats et à la libération de plus de 100 otages par le Hamas et d’environ 240 prisonniers et détenus palestiniens détenus par Israël.

Environ 136 personnes prises en otage lors de l’attaque du 7 octobre restent portées disparues, bien qu’environ deux douzaines soient présumées mortes, selon les responsables israéliens. Environ 1 200 autres personnes ont été tuées lors de ces raids, ont indiqué des responsables israéliens.

Il n’y avait aucune information immédiate sur le lieu, le moment et les personnes susceptibles d’y participer.

Mais la pression en faveur d’un nouvel accord intervient alors que les familles des otages et leurs partisans ont accru la pression sur le gouvernement israélien pour qu’il donne la priorité à leur libération plutôt qu’à la poursuite des combats, et que les pénuries de nourriture et d’eau aggravent la crise humanitaire à Gaza, où Les responsables de la santé ont déclaré que plus de 26 000 personnes étaient mortes depuis le début de la réponse militaire israélienne.

Un débat intense est en cours en Israël pour savoir si son offensive militaire avancée rapproche un accord sur les otages en faisant pression sur les dirigeants du Hamas à Gaza ou si elle éloigne les perspectives d’un accord et met en danger les captifs.

Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense et membre clé du cabinet de guerre du pays, composé de cinq personnes, a déclaré aux troupes de réserve qu’il a rencontrées dimanche : « Grâce à ce que vous avez fait et continuez de faire, nous menons ces jours-ci un processus de négociation pour la libération. d’otages », ajoutant qu’Israël intensifierait sa pression militaire.