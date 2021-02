Une confrontation dramatique de 24 heures avec le rappeur espagnol qui s’est barricadé à l’université se termine par son arrestation pour des tweets insultant le roi

La police a finalement arrêté le rappeur espagnol Pablo Hasel, qui s’est barricadé dans une université avec ses partisans après avoir été accusé d’avoir insulté la famille royale, les institutions de l’État et glorifié le terrorisme.

Le musicien de 32 ans, de son vrai nom Pablo Rivadulla Duro, a été interpellé mardi par la police de l’Université de Lleida dans la région espagnole de Catalogne.

Des vidéos montrent Hasel, né à Lleida, avec des dizaines de partisans, qui sont entrés à l’université lundi et ont pu être vus en train de chanter pour sa liberté et de former un anneau protecteur autour du rappeur, avant qu’il ne soit finalement emmené dans une voiture de police.

D’autres images montrent des officiers vêtus d’un équipement anti-émeute face à un barrage de mousse d’extincteur et frappés avec des chaises et d’autres objets alors qu’ils montent un escalier à l’intérieur de l’université.

Hasel doit purger une peine réduite de neuf mois qui lui a été infligée en 2018 après avoir qualifié l’ancien roi en disgrâce d’Espagne, Juan Carlos – qui s’est enfui à Abu Dhabi au milieu d’allégations de corruption – un voleur et un chef de la mafia.

La décision de la Haute Cour espagnole s’est concentrée sur une chanson partagée sur YouTube, ainsi que sur 64 tweets, dont l’un faisait l’éloge du groupe terroriste maoïste espagnol GRAPO.

En 2014, Hasel a été reconnu coupable d’avoir exprimé son soutien au groupe terroriste séparatiste basque ETA, mais sa peine a été suspendue en 2019.

Avant son arrestation, le musicien a dit qu’il irait en prison « Avec la tête haute » en raison de son opposition aux lois restrictives de la liberté d’expression en Espagne.

Le gouvernement a récemment déclaré qu’il réduirait la peine pour «Crimes d’expression», y compris la glorification du terrorisme, les discours de haine et les insultes à la religion et à la monarchie.

Environ 200 artistes ont signé une pétition contre l’emprisonnement de Hasel, dont le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar et l’acteur espagnol Javier Bardem.

Amnesty International en Espagne a appelé à son arrestation « Terrible nouvelle » pour la liberté d’expression dans le pays, et l’a qualifiée de scandale.

