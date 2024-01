Une confrontation de tir All-Star : Stephen Curry contre Sabrina Ionescu a lieu

Stephen Curry est de retour pour le week-end NBA All-Star. Sabrina Ionescu l’attendra.

La fusillade que tous deux souhaitaient est officiellement une réalité, a annoncé mardi la NBA. “Stephen contre Sabrina” aura lieu dans le cadre du All-Star Saturday Night à Indianapolis le 17 février. Curry, le roi des tirs à 3 points de tous les temps de la NBA, affrontera la reine en titre des tirs à 3 points de la WNBA et en une seule saison. détenteur du record Ionescu.

« Le décor est planté ! Allons-y, “Curry publié sur les réseaux sociaux.

Ionescu a répondu simplement : « Allons-y !

Cette confrontation a duré des mois. Curry a été branché avec un microphone pour le match de Golden State jeudi soir contre Sacramento et a eu une discussion avec son coéquipier des Warriors, Brandin Podziemski, à propos d’Ionescu, qui a marqué 37 points presque parfaits lors de la compétition à 3 points de la WNBA l’été dernier. Cela a dépassé le meilleur des 31 matchs NBA à 3 points de Curry.

“Je pense que je dois la défier”, a déclaré Curry à Podziemski.

Ionescu a répondu sur les réseaux sociaux : « Allons-y !! À bientôt sur la ligne des 3 points. En fait, c’est elle qui a techniquement lancé le défi : Ionescu a posé pour une photo imitant la célèbre pose de Curry en pleine extinction tout en tenant son trophée lors de l’événement WNBA All-Star et a soulevé la possibilité d’un match.

La NBA était plus qu’heureuse de réaliser cela.

Curry tirera depuis la ligne à 3 points de la NBA avec des ballons de basket de la NBA, et Ionescu tirera depuis la ligne à 3 points de la WNBA avec des ballons de basket de la WNBA. En jeu : le droit de se vanter et beaucoup d’argent pour des œuvres caritatives — Curry’s Manger.Apprendre.Jouer. à but non lucratif et Ionescu Fondation SI20 recevra un don de la NBA et de la WNBA pour sa participation. Chaque tir qu’ils réalisent – ​​1 000 $ pour les 3 normaux, 2 000 $ pour les 3 money-ball et 3 000 $ pour les 3 plus profonds à près de 30 pieds – rapportera un don de State Farm au Fondation NBA “pour soutenir l’autonomisation économique de la communauté noire”, a déclaré la ligue.

Curry possède quatre des cinq plus hauts totaux de 3 points sur une seule saison de l’histoire de la NBA, avec son record de 402 au cours de la saison 2015-16. Ionescu a mené la WNBA avec 128 tirs à 3 la saison dernière, tout en tirant près de 45 % à distance.

ÉTOILES MONTANTES

Pas de surprise ici : Victor Wembanyama se dirige vers son premier week-end All-Star.

La recrue de San Antonio et choix n ° 1 au repêchage de la NBA de l’année dernière était l’un des 28 joueurs sélectionnés pour les matchs des Rising Stars, qui auront lieu le vendredi du week-end des étoiles, le 16 février.

Le choix n°2 Brandon Miller de Charlotte et le choix n°3 Scoot Henderson de Portland rejoignent Wembanyama parmi les recrues sélectionnées pour les matchs – le format est un mini-tournoi avec des équipes de sept joueurs et un match de championnat après deux demi-finales. Henderson participe à l’événement pour la troisième fois, après avoir été choisi deux fois lorsqu’il a joué pour la G League Ignite en 2022 et 2023.

Les coéquipiers d’Oklahoma City Chet Holmgren et Cason Wallace, Bilal Coulibaly de Washington, Keyonte George de l’Utah, Jordan Hawkins de la Nouvelle-Orléans, Jaime Jaquez Jr. de Miami, Dereck Lively II de Dallas et Podziemski de Golden State ont également été choisis dans la classe des recrues.

De la classe de deuxième année figurent Paolo Banchero d’Orlando, Dyson Daniels de la Nouvelle-Orléans, ses coéquipiers de Détroit Jalen Duren et Jaden Ivey, Walker Kessler de l’Utah, Bennedict Mathurin de l’Indiana, Keegan Murray de Sacramento, Shaedon Sharpe de Portland, Jabari Smith Jr. de Houston et Jalen d’Oklahoma City. Williams.

Le champion en titre du Slam Dunk, Mac McClung, était l’un des sept joueurs de la G League sélectionnés pour l’événement, aux côtés d’Izan Almansa, Matas Buzelis, Ron Holland, Tyler Smith, Oscar Tshiebwe et Alondes Williams.

