Une confrontation de football américano-iranienne s’intensifie avec des protestations en toile de fond

Lorsque les joueurs représentant l’Iran et les États-Unis entreront sur le terrain lors de la Coupe du monde au Qatar mardi, des millions de fans disséqueront chaque mouvement – pas seulement les passes, les fautes et les têtes, mais aussi si les joueurs iraniens chantent l’hymne national, célèbrent tout objectifs ou parler des manifestations qui secouent leur pays.

Le match entre les deux ennemis géopolitiques de longue date, un obstacle majeur pour les deux équipes si elles espèrent passer à l’étape suivante, est devenu une autre ligne de front dans le défi le plus important auquel la République islamique ait été confrontée depuis la révolution de 1979 qui l’a amenée au pouvoir. . Et cette fois, c’est sous les projecteurs de l’événement le plus regardé au monde.

Depuis 10 semaines, des manifestations anti-gouvernementales secouent les villes iraniennes ; la répression qui en a résulté a conduit des milliers de manifestants en prison et en a tué des centaines d’autres. Ces troubles se sont répandus jusqu’à présent dans les deux matches de l’Iran au Qatar, où les spectateurs ont hué l’hymne national iranien et agité des drapeaux avec l’un des slogans des manifestations, “Femme, vie, liberté”, pour être escortés par des responsables de la sécurité.

Des Iraniens pro-gouvernementaux ont affronté et intimidé des supporters iraniens portant des tenues de protestation à l’extérieur des stades. Le week-end dernier, même la Fédération de football des États-Unis s’était lancée dans la mêlée pour soutenir les manifestants, supprimant l’emblème officiel de l’Iran et l’écriture islamique du drapeau rouge-blanc-vert de l’Iran dans des images publiées sur les réseaux sociaux. Il a ensuite supprimé les messages après que la fédération iranienne de football a demandé l’expulsion de l’équipe américaine de la Coupe du monde.