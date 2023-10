Une conférence sur la technologie des femmes a été reprise par des hommes à la recherche d’un emploi : NPR

basculer la légende @tamanana YouTube/Capture d’écran par NPR

Un événement destiné à bâtir une carrière pour les femmes et les travailleurs technologiques non binaires s’est transformé en un autre symbole du déséquilibre entre les sexes dans l’industrie après que des hommes s’identifiant eux-mêmes se soient présentés en masse.

La célébration de Grace Hopper prend le nom d’un informaticien pionnier et se présente comme le plus grand rassemblement annuel au monde de femmes et de travailleurs technologiques non binaires.

Les billets pour l’événement de quatre jours, qui a eu lieu à Orlando, en Floride, la semaine dernière, variaient entre 649 $ et 1 298 $, et incluaient une chance très convoitée de rencontrer en tête-à-tête des sponsors tels qu’Apple, Amazon, Salesforce et Google.

Avec quelque 30 000 participants annuels, ce salon des carrières était déjà un espace de compétition, selon les anciens participants. Mais cette année, l’accès était encore plus limité par ce que le organisateurs décrits comme « une augmentation de la participation des hommes s’auto-identifiant ».

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des scènes d’hommes se ruent autour des recruteurs, courir dans les lieux d’événements et couper devant des femmes pour obtenir un créneau d’entretien. Les images ont montré une mer de gensdes centaines de personnes, faisant la queue pour avoir une chance de participer au salon des carrières.

Comme une affiche en d’autres termes, « les Ken avaient pris le contrôle de Barbieland ».

Certains participants avaient menti sur leur identité de genre lors de leur inscription à la conférence, a déclaré Cullen White, responsable de l’impact chez AnitaB.org, l’organisation à but non lucratif qui organise la conférence.

« À en juger par les piles et les piles de curriculum vitae que vous distribuez, vous l’avez fait parce que vous pensiez pouvoir venir ici et prendre de la place pour essayer de trouver un emploi », a déclaré White lors d’une conférence de presse. le discours en plénière de la conférence. « Alors laissez-moi être parfaitement clair : arrêtez. Tout de suite. Arrêtez. »

Les emplois technologiques étaient autrefois une valeur sûre pour les travailleurs à la recherche de carrières stables et lucratives. Mais une vague de licenciements à l’échelle du secteur en début d’année a laissé des centaines de milliers de travailleurs soudainement sans travail.

Les femmes ont été touchées de manière disproportionnée par ces réductions, représentant 69,2 % de tous les licenciements technologiques, selon Le réseau des femmes technologiques. Et cela s’ajoute au déséquilibre persistant entre les sexes dans l’industrie. Les femmes n’occupent que 26 % des emplois dans toutes les professions STEM et encore moins – 24 % – dans les domaines informatiques, selon les dernières données disponibles de le ministère américain du Travail.

Bo Young Lee, président d’AnitaB.org, dit dans un post vidéo que le changement démographique avait privé la conférence de l’atmosphère joyeuse et solidaire qui avait aidé les participants à la conférence précédente à grandir.

« Nous avons essayé de créer un espace sûr. Et cette semaine, nous avons vu le monde extérieur s’introduire », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas vous garantir que nous aurons des solutions demain. Mais je peux vous promettre que nous travaillerons sur des solutions, et nous ne le ferons pas dans une bulle. »

Plus tôt dans la semaine, l’organisation a répondu aux appels visant à exclure les hommes de la conférence en affirmant que « l’alliance masculine est nécessaire » pour œuvrer en faveur de l’inclusivité globale et que la loi fédérale interdisait la discrimination fondée sur le sexe.

NPR a contacté AnitaB.org pour obtenir des commentaires supplémentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication de cet article.