Une conférence sur la relance de l’Ukraine promet des milliards d’aide pour un pays déchiré par la guerre

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Les États-Unis et les pays européens ont annoncé mercredi des milliards de dollars de nouvelle aide au redressement de l’Ukraine visant à faire face aux destructions stupéfiantes causées par l’invasion russe. Les promesses, faites lors d’un rassemblement de deux jours des dirigeants mondiaux à Londres, ont ajouté à l’effusion déjà sans précédent du soutien occidental à l’Ukraine. Mais ils ne représentaient qu’une fraction des 411 milliards de dollars que la Banque mondiale estime nécessaires pour reconstruire le pays.

L’Union européenne fournira 54,5 milliards de dollars d’aide pour 2024-2027, a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. « Brique par brique, maison par maison, école par école, ensemble, nous sommes avec l’Ukraine sur le long terme », a-t-elle déclaré, sans préciser si l’aide serait des subventions ou des prêts.

Les États-Unis fourniront 1,3 milliard de dollars supplémentaires à court terme, portant les contributions américaines à Kiev depuis l’invasion russe à 64,3 milliards de dollars, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken. « Les États-Unis resteront aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra – et cela inclut d’être aux côtés de l’Ukraine alors qu’elle se remet de cette agression russe catastrophique. »

La Grande-Bretagne s’est engagée à fournir des garanties pour 3 milliards de dollars de prêts de la Banque mondiale pour aider à la reconstruction.

Alors que l’Occident a cherché à rassurer l’Ukraine sur le fait que le pays sera reconstruit et que la Russie sera contrainte de verser des indemnités, la guerre – et la destruction du pays – se poursuivent quotidiennement. On ne sait pas quand l’Ukraine pourra entamer une reconstruction à grande échelle sans risquer que l’argent soit gaspillé, et jusqu’à présent, il n’existe aucun mécanisme juridique clair pour saisir les fonds russes.

Pourtant, les dirigeants présents à la conférence ont insisté sur le fait que la Russie devait être forcée de contribuer aux coûts gargantuesques.

« Il est clair que la Russie doit payer pour les destructions qu’elle a infligées », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak. « Nous travaillons donc avec des alliés pour explorer des voies légales d’utilisation des actifs russes. »

Londres, un refuge de longue date pour la richesse des oligarques russes, a subi des pressions pour réviser ses lois afin de permettre la saisie de ces actifs pour financer la reprise de l’Ukraine. Un haut responsable du président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le Royaume-Uni devrait confisquer les manoirs, les propriétés de campagne et les actifs basés en Grande-Bretagne pour aider à payer la reconstruction.

« Ce doit être la Russie qui est tenue pour responsable et qui doit payer », a déclaré cette semaine Vladyslav Vlasiuk, un expert en sanctions travaillant pour Zelensky, aux médias britanniques. «Les actifs qui se trouvent ici au Royaume-Uni et dans d’autres juridictions sont facilement accessibles. Nous aimerions que ceux-ci soient confisqués et envoyés en Ukraine pour reconstruction.

Blinken a également apporté son soutien pour tenir la Russie responsable des coûts de reconstruction, déclarant : « La Russie est à l’origine de la destruction de l’Ukraine, et la Russie finira par supporter le coût de la reconstruction de l’Ukraine.

Ce printemps, la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle avait gelé environ 22 milliards de dollars d’actifs russes et envisageait de les saisir.

Blinken s’est envolé pour Londres depuis Pékin, où il a rencontré le président chinois Xi Jinping après deux jours de pourparlers qu’il a qualifiés de « francs, substantiels et constructifs ».

Blinken a déclaré qu’il se félicitait de l’implication de la Chine dans la négociation de la fin de la guerre en Ukraine – une perspective qui a alimenté les spéculations sur le rôle de la Chine dans la reconstruction de l’Ukraine, compte tenu de sa capacité massive à financer et à superviser des projets d’infrastructure.

La Chine a déjà joué un rôle dans la construction de certaines parties du réseau de métro de Kiev et a soutenu des projets d’infrastructure dans le monde entier, en partie parce qu’ils créent des emplois pour les travailleurs chinois et stimulent l’économie chinoise. Cependant, les États-Unis et d’autres pays européens considèrent la Chine comme un concurrent économique et sécuritaire, et ils restent préoccupés par le fait que ses projets se font au détriment de la souveraineté des pays donateurs.

Zelensky, qui a pris la parole lors de l’événement via un flux vidéo, a remercié les pays occidentaux pour leur générosité. Ses forces armées en sont aux premiers stades d’une offensive visant à reprendre le territoire capturé par la Russie. Dans une interview cette semaine avec la BBC, Zelensky a reconnu que le succès sur le champ de bataille a été « plus lent que souhaité », mais a déclaré que les bailleurs de fonds occidentaux devraient être réalistes.

« Certaines personnes pensent qu’il s’agit d’un film hollywoodien et attendent des résultats maintenant. Ce n’est pas le cas », a-t-il dit.

Alors que certains responsables occidentaux espèrent que le succès de l’offensive pourrait conduire à une négociation pour mettre fin à la guerre et commencer la reconstruction, beaucoup doutent que la Russie accepterait autre chose que la capitulation complète de l’Ukraine.

C’est pourquoi le soutien au redressement de l’Ukraine doit être associé à un soutien à l’armée ukrainienne, a déclaré Blinken.

« Ne vous y trompez pas, tous ces efforts de réforme et de redressement dépendent de la capacité de l’Ukraine à dissuader et à se défendre contre de futures attaques de la Russie », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi, alors même que nous investissons dans le redressement immédiat et à long terme de l’Ukraine, nous devons également construire une armée ukrainienne suffisamment forte pour protéger la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine. Pas seulement pour défendre la terre ukrainienne, mais tout ce que les Ukrainiens construisent – ​​et construiront – sur cette terre.