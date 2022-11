Une conférence sur la faune renforce la protection des requins et des tortues

PANAMA CITY (AP) – Une conférence internationale sur la faune a décidé de promulguer certaines des protections les plus importantes pour les espèces de requins ciblées dans le commerce des ailerons et des dizaines de tortues, de lézards et de grenouilles dont le nombre est décimé par le commerce des animaux de compagnie.

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue sous son sigle CITES, s’est achevée vendredi au Panama. Parallèlement à la protection de plus de 500 espèces, les délégués à la conférence des Nations Unies sur la faune sauvage ont rejeté une proposition de réouverture du commerce de l’ivoire. Une interdiction de l’ivoire a été promulguée en 1989.

“Les bonnes nouvelles de la CITES sont de bonnes nouvelles pour la faune car ce traité est l’un des piliers de la conservation internationale, impératif pour s’assurer que les pays s’unissent pour lutter contre les crises mondiales interdépendantes de l’effondrement de la biodiversité, du changement climatique et des pandémies”, a déclaré Susan Lieberman, vice-présidente. président de la politique internationale à la Wildlife Conservation Society.

“De nombreuses propositions adoptées ici reflètent la surexploitation et le commerce non durable en cours, ainsi que l’escalade du commerce illégal, et certaines sont dues à des interactions complexes d’autres menaces réduisant les populations d’espèces dans la nature, notamment le changement climatique, les maladies, le développement des infrastructures et perte d’habitat », a-t-elle ajouté.

Le traité international sur le commerce des espèces sauvages, qui a été adopté il y a 49 ans à Washington, DC, a été salué pour avoir contribué à endiguer le commerce illégal et non durable de l’ivoire et des cornes de rhinocéros ainsi que des baleines et des tortues marines.

Mais il a été critiqué pour ses limites, notamment sa dépendance à l’égard des pays en développement à court d’argent pour lutter contre le commerce illégal qui est devenu une activité lucrative de 10 milliards de dollars par an.

L’une des plus grandes réalisations de cette année a été d’augmenter ou de protéger plus de 90 espèces de requins, dont 54 espèces de requins requiem, le requin bonnethead, trois espèces de requins marteaux et 37 espèces de guitares de mer. Beaucoup n’avaient jamais eu de protection commerciale auparavant et maintenant, en vertu de l’Annexe II, le commerce sera réglementé.

Les populations mondiales de requins sont en déclin, les décès annuels dus à la pêche atteignant environ 100 millions. Les requins sont principalement recherchés pour leurs ailerons, qui sont utilisés dans la soupe aux ailerons de requin, un mets délicat populaire en Chine et ailleurs en Asie.

“Ces espèces sont menacées par la pêche non durable et non réglementée qui alimente le commerce international de leur viande et de leurs ailerons, ce qui a entraîné un déclin important de la population”, a déclaré Rebecca Regnery, directrice principale de la faune à Humane Society International, dans un communiqué. “Avec l’inscription à l’Annexe II, les Parties à la CITES ne peuvent autoriser le commerce que s’il ne nuit pas à la survie de l’espèce dans la nature, en donnant à ces espèces l’aide dont elles ont besoin pour se remettre de la surexploitation.”

La conférence a également promulgué des protections pour des dizaines d’espèces de tortues, de lézards et de grenouilles, y compris les grenouilles de verre dont la peau translucide en a fait un favori dans le commerce des animaux de compagnie. Plusieurs espèces d’oiseaux chanteurs ont également obtenu une protection commerciale.

“Déjà soumis à une immense pression écologique résultant de la perte d’habitat, du changement climatique et des maladies, le commerce non géré et croissant des grenouilles de verre exacerbe les menaces déjà existantes pour l’espèce”, a déclaré Danielle Kessler, directrice américaine du Fonds international pour la protection des animaux. dit dans un communiqué. “Ce commerce doit être réglementé et limité à des niveaux durables pour éviter d’aggraver les multiples menaces auxquelles ils sont déjà confrontés.”

Mais certaines des propositions les plus controversées n’ont pas été approuvées.

Certains pays africains et groupes de conservation avaient espéré interdire le commerce des hippopotames. Mais l’Union européenne, certains pays africains et plusieurs groupes de conservation s’y sont opposés, qui soutiennent que de nombreux pays ont des populations d’hippopotames en bonne santé et que le commerce n’est pas un facteur de leur déclin.

“Les mammifères mondialement appréciés tels que les rhinocéros, les hippopotames, les éléphants et les léopards n’ont pas reçu de protection accrue lors de cette réunion alors qu’un groupe de merveilleux cinglés a remporté des victoires en matière de conservation”, a déclaré Tanya Sanerib, directrice juridique internationale au Center for Biological Diversity, dans un communiqué. . “Au milieu d’une crise d’extinction déchirante, nous avons besoin d’un accord mondial pour lutter pour toutes les espèces, même lorsque c’est controversé.”

