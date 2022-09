Une conférence en Colombie-Britannique souligne la nature holistique de la sécurité au travail – Kelowna Capital News

La sécurité sur le lieu de travail ne se limite pas au port d’un gilet haute visibilité et d’une protection oculaire. Pour la vaste industrie manufacturière de la Colombie-Britannique – tout comme ses services, la technologie, le tourisme et d’autres secteurs – un lieu de travail sûr prend également en compte des éléments tels que la santé mentale, le stress, la fatigue, les maladies transmissibles comme la grippe et la COVID, et une myriade d’autres facteurs.

Au-delà de la mise en place de protocoles appropriés, il s’agit également d’avoir une main-d’œuvre engagée qui valorise la sécurité, soutenue par un comité de sécurité dynamique et une direction investie.

Ensemble, ces composants fonctionnent ensemble pour assurer un lieu de travail sûr et résilient – ​​l’objectif de la conférence Make It Safe de la Manufacturing Safety Alliance de la Colombie-Britannique.

“La santé et la sécurité concernent vraiment la personne dans son ensemble”, déclare Jennifer Wiebe, responsable marketing de Safety Alliance. Par exemple, « tant de propriétaires d’entreprise ont réalisé au cours des dernières années, mais même avant, à quel point la composante santé mentale est importante ».

En personne ou en ligne, la conférence Make It Safe offre la possibilité d’apprendre des experts de l’industrie et des chefs d’entreprise qui façonnent l’avenir de la santé et de la sécurité au travail.

De plus, les pénuries de main-d’œuvre à l’échelle du secteur peuvent signifier que les employés travaillent de plus longues heures, se recyclent ou jonglent avec des charges de travail plus élevées, ce qui ajoute du stress et de la fatigue. Face à cette nouvelle réalité, “les entreprises qui n’ont jamais vu d’incident auparavant peuvent se retrouver au dépourvu”, déclare Wiebe.

Embrassant le thème “Leading the Next Normal”, la conférence Make It Safe comporte deux volets – en personne le 14 octobre au Anvil Centre de New Westminster et en ligne les 27 et 28 octobre – une chance de regarder “What’s Next: Beyond la nouvelle normalité.

Avec une vaste gamme de quatre volets, dont 60 conférenciers et 40 sessions sur les trois jours, les participants peuvent s’inscrire à l’un ou aux deux formats. Alors que l’option en ligne a permis aux organisateurs d’inclure des voix du monde entier, offrant une perspective mondiale sur la sécurité au travail, ils ont également reconnu l’avantage de rassembler les gens pour des sessions en personne et un salon professionnel.

Avec les gens au cœur de l’industrie, « cette conférence se concentre vraiment sur les gens », explique Wiebe. Et comme le nom “Make It Safe” l’indique, “nous essayons d’aider les entreprises à trouver des moyens de le faire et de soutenir la sécurité sur leur lieu de travail”.

Parmi les thèmes mis en avant cette année, il y a Vaincre la complaisance – « Quand tout va bien, il est facile d’oublier d’être vigilant », note Wiebe, ainsi que Les nouvelles bases, les personnes et la durabilité, et les tendances et technologies de la sécurité de demain.

L’inscription à la conférence Make It Safe en personne est ouverte jusqu’au 5 octobre, et l’inscription à la conférence en ligne se poursuivra jusqu’au 27 octobre. Cliquez ici pour vous inscrire ou visitez safetyalliancebc.ca/makeitsafe

