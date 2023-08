Une conduite d’eau vieille de 127 ans cède sous Times Square à New York, inondant les rues et les métros

NEW YORK (AP) — Une conduite d’eau vieille de 127 ans sous Times Square à New York a cédé tôt mardi, inondant les rues du centre-ville et la station de métro la plus fréquentée de la ville.

Le tuyau de 20 pouces (un demi-mètre) a cédé sous la 40e rue et la septième avenue à 3 heures du matin, et a rapidement rappelé les dangers des infrastructures vieillissantes sous les rues bondées de la ville.

L’eau tumultueuse n’avait que quelques centimètres de profondeur dans la rue, mais des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient l’inondation se déversant dans la station de métro Times Square, par les cages d’escalier et par les grilles de ventilation. L’eau a transformé les tranchées qui transportent les voies du métro en mini-rivières et en quais de train détrempés.

Il a fallu environ une heure aux équipes du DEP pour trouver la source de la fuite et couper l’eau, a déclaré Rohit Aggarwala, commissaire du Département de la protection de l’environnement de la ville de New York.

L’excavation a laissé un grand trou et un désordre boueux à un carrefour de la ville où les ouvriers ont creusé avec de l’équipement lourd pour accéder à la section cassée du tuyau.

Les rues environnantes étaient ouvertes aux heures de pointe, mais le service de métro a été suspendu dans une grande partie de Manhattan sur les lignes 1, 2 et 3, qui passent directement sous la canalisation cassée. Le service a été rétabli avec des retards vers midi.

Seules deux entreprises locales se retrouvaient sans eau au début de la journée de travail, a déclaré Aggarwala.

La ville de New York possède environ 10 900 kilomètres de conduites d’eau principales – suffisamment de conduites pour s’étendre de Times Square à Tokyo – et a dépensé 1,9 milliard de dollars au cours des trois dernières années pour moderniser des conduites d’eau et d’égouts obsolètes. Des ruptures se produisent presque tous les jours quelque part dans la ville, même si la ville a déclaré que les 402 ruptures de conduites d’eau de l’année dernière étaient le deuxième chiffre le plus bas jamais enregistré et meilleur que la moyenne d’une ville américaine si l’on prend en compte la taille du système.

Les conduites en fonte utilisées comme conduites d’eau dans la ville à la fin du XIXe siècle, comme celle qui s’est brisée, étaient connues pour leur durabilité, mais même celles-ci ont une durée de vie typique de 120 ans.

Outre les anciennes canalisations d’eau et d’égout et les tunnels de métro, le sol sous Manhattan contient également un système d’énergie à vapeur et un système électrique qui repose sur des composants enterrés il y a plusieurs décennies.

Les pannes peuvent parfois être spectaculaires. En 2007, une conduite de vapeur vieille de 83 ans a explosé près de Grand Central Terminal, envoyant dans les airs un imposant geyser de vapeur brûlante et de boue, avalant une dépanneuse et tuant une personne.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’âge des tuyaux en fonte.

The Associated Press